Nhiều người nôn nóng tìm cách giảm mỡ nọng cằm nhanh nhất trong khi vẫn còn chưa hiểu hết về mỡ nọng cằm và đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng tích tụ mỡ thừa chảy xệ tại vùng dưới cằm cũng như tại sao gầy nhưng vẫn có nọng cằm. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho quá trình loại bỏ nọng cằm của bạn đạt hiệu quả tốt và nhanh nhất.
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Nọng cằm là gì?
Nọng cằm là phần mỡ thừa ở dưới cằm gây ra tình trạng 2 cằm xuất hiện phổ biến ở cả nam và nữ giới. Nọng cằm khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên to tròn, mất đi sự cân đối khiến cho người sở hữu vô cùng tự ti. Chẳng những thế, nọng cằm còn là tác nhân gây ra tình trạng ngủ ngáy, khó thở và là tiền đề xuất hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm khác cho cơ thể. Chính vì thế, loại bỏ mỡ cằm là điều vô cùng cần thiết không chỉ để cải thiện thẩm mỹ mà còn để bảo vệ sức khoẻ của bạn.
Tại sao cằm bạn lại bị ngấn mỡ?
Nguyên nhân chính thường do 3 yếu tố góp phần:
- Di truyền. Nếu nhiều người trong gia đình bạn bị cằm ngấn mỡ, có thể việc trữ chất béo và giữ nước trong cơ thể của bạn đã được di truyền. Thói quen ăn uống trong gia đình cũng là một yếu tố quan trọng.
- Lão hóa. Chất béo lắng đọng, mất cơ và da bị chùng đều do quá trình lão hóa gây ra. Cơ bắp mất đi sức mạnh, da mất tính đàn hồi sẽ làm xuất hiện cằm đôi. Nếu đây là lý do thì các bài tập đơn giản nhằm làm căng các cơ ở khu vực cổ và mặt có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.
- Thừa cân. Tất nhiên, lý do phổ biến nhất khiến cằm bạn ngấn mỡ là do tình trạng thừa cân. Ăn quá nhiều chất béo cũng có thể tạo ra lượng mỡ thừa ở cằm, thậm chí dù người đó không quá béo. Rất may tình trạng cũng có thể giải quyết tương đối dễ dàng bằng cách loại bỏ bớt lượng mỡ thừa trong cơ thể thông qua giảm cân hoặc cắt bớt chất béo trong bữa ăn hằng ngày, bạn sẽ đánh bay được khuôn cằm ngấn mỡ.
Hiện nay có rất nhiều những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ có thể loại bỏ cằm ngấn mỡ, nhưng chúng lại khá tốn kém. Bạn có rất nhiều lựa chọn điều trị tại nhà đơn giản hơn có thể áp dụng dễ dàng và không gây đau đớn để xóa bỏ cằm đôi.
6 nguyên liệu giúp đánh bay nọng cằm tại nhà
Lòng trắng trứng
Lòng trắng trứng chứa rất nhiều protein giúp làm căng da và se khít lỗ chân lông, giúp làm căng da mặt tự nhiên, loại bỏ tình trạng chảy xệ và các vết chân chim. Nếu dùng thường xuyên, lòng trắng trứng còn giúp loại bỏ tế bào da chết và mang lại cho bạn làn da tươi sáng, trẻ trung, từ đó sẽ giúp loại bỏ cằm đôi hiệu quả.
Dầu mầm lúa mì
Một cách đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ lượng mỡ ở cằm đó là massage với dầu mầm lúa mì. Massage với dầu mầm lúa mì ở khu vực cổ sẽ làm căng vùng da dưới cằm. Bạn nên massage từ phía dưới cổ lên cằm trong khoảng 10-15 phút trước khi đi ngủ. Cứ để dầu ở cổ như vậy khi ngủ và rửa sạch vào sáng hôm sau. Thực hiện thường xuyên, phương pháp này có thể cho kết quả tuyệt vời.
Glycerin
Glycerin hay glycerol, là một thành phần có trong nhiều mỹ phẩm phù hợp cho mọi loại da, không màu và không mùi. Glycerin giữ nước, dưỡng ẩm, và làm sạch da mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó loại bỏ nếp nhăn, mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn bọc và ngăn ngừa mất độ ẩm cho da. Ngoài ra, glycerin còn giúp cải thiện lớp sừng, giúp bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng, hóa chất, vi khuẩn, stress.
Bơ ca cao
Bơ ca cao có tính làm mềm và giữ ẩm tuyệt vời có thể loại bỏ da chùng và các tế bào da chết giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Bơ ca cao có chứa rất nhiều chất chống ô-xy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do trên da và do đó sẽ giúp loại bỏ stress cũng như các dấu hiệu lão hóa. Nó cũng chứa hàm lượng cao các axit béo, giúp bổ sung nước ở sâu trong da khiến da đàn hồi hơn.
Vitamin E
Vitamin E rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Cung cấp nhiều vitamin E trong chế độ ăn uống của bạn sẽ làm da ít chảy xệ, vì nó tăng độ đàn hồi cho da nên ngăn ngừa tình trạng da cằm chảy xệ. Vitamin E có rất nhiều trong gạo lức, rau lá xanh, các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, bắp, táo, đậu tương, gan, v.v… Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn sẽ giúp làn da ít chảy xệ và vùng da cằm săn chắc hơn
Sữa
Sữa chứa axit lactic và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như canxi, protein, vitamin A, B6, B12, D, biotin, kali, selen và ma-giê giúp cơ thể của bạn khỏe mạnh. Sữa cải thiện làn da của bạn bằng cách làm sạch da. Selenium có trong sữa là chất chống lão hóa bằng cách chống lại các gốc tự do. Canxi và vitamin D làm tăng sản xuất collagen, từ đó thúc đẩy tính đàn hồi của da. Sữa giúp se khít lỗ chân lông và làm giảm kích ứng, đồng thời dưỡng ẩm và loại bỏ tế bào da chết, làm săn chắc làn da và duy trì độ đàn hồi, loại bỏ phần da chùng.
Có một làn da săn chắc, mịn màng mà không tốn nhiều chi phí làm đẹp là mong muốn của rất nhiều chị em phụ nữ. Cùng với xu thế sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên thân thiện cho da hiện nay, bạn hoàn toàn có thể loại bỏ phần mỡ thừa trên mặt với 6 nguyên liệu tự nhiên sẵn có ngay trong tủ bếp được đề cập phía trên.