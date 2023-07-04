Nọng cằm là phần mỡ thừa ở dưới cằm gây ra tình trạng 2 cằm xuất hiện phổ biến ở cả nam và nữ giới. Nọng cằm khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên to tròn, mất đi sự cân đối khiến cho người sở hữu vô cùng tự ti. Chẳng những thế, nọng cằm còn là tác nhân gây ra tình trạng ngủ ngáy, khó thở và là tiền đề xuất hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm khác cho cơ thể. Chính vì thế, loại bỏ mỡ cằm là điều vô cùng cần thiết không chỉ để cải thiện thẩm mỹ mà còn để bảo vệ sức khoẻ của bạn.

Hiện nay có rất nhiều những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ có thể loại bỏ cằm ngấn mỡ, nhưng chúng lại khá tốn kém. Bạn có rất nhiều lựa chọn điều trị tại nhà đơn giản hơn có thể áp dụng dễ dàng và không gây đau đớn để xóa bỏ cằm đôi.

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6 nguyên liệu giúp đánh bay nọng cằm tại nhà

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa rất nhiều protein giúp làm căng da và se khít lỗ chân lông, giúp làm căng da mặt tự nhiên, loại bỏ tình trạng chảy xệ và các vết chân chim. Nếu dùng thường xuyên, lòng trắng trứng còn giúp loại bỏ tế bào da chết và mang lại cho bạn làn da tươi sáng, trẻ trung, từ đó sẽ giúp loại bỏ cằm đôi hiệu quả.

Dầu mầm lúa mì

Một cách đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ lượng mỡ ở cằm đó là massage với dầu mầm lúa mì. Massage với dầu mầm lúa mì ở khu vực cổ sẽ làm căng vùng da dưới cằm. Bạn nên massage từ phía dưới cổ lên cằm trong khoảng 10-15 phút trước khi đi ngủ. Cứ để dầu ở cổ như vậy khi ngủ và rửa sạch vào sáng hôm sau. Thực hiện thường xuyên, phương pháp này có thể cho kết quả tuyệt vời.

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Glycerin

Glycerin hay glycerol, là một thành phần có trong nhiều mỹ phẩm phù hợp cho mọi loại da, không màu và không mùi. Glycerin giữ nước, dưỡng ẩm, và làm sạch da mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó loại bỏ nếp nhăn, mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn bọc và ngăn ngừa mất độ ẩm cho da. Ngoài ra, glycerin còn giúp cải thiện lớp sừng, giúp bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng, hóa chất, vi khuẩn, stress.

Bơ ca cao

Bơ ca cao có tính làm mềm và giữ ẩm tuyệt vời có thể loại bỏ da chùng và các tế bào da chết giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Bơ ca cao có chứa rất nhiều chất chống ô-xy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do trên da và do đó sẽ giúp loại bỏ stress cũng như các dấu hiệu lão hóa. Nó cũng chứa hàm lượng cao các axit béo, giúp bổ sung nước ở sâu trong da khiến da đàn hồi hơn.

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Vitamin E

Vitamin E rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Cung cấp nhiều vitamin E trong chế độ ăn uống của bạn sẽ làm da ít chảy xệ, vì nó tăng độ đàn hồi cho da nên ngăn ngừa tình trạng da cằm chảy xệ. Vitamin E có rất nhiều trong gạo lức, rau lá xanh, các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, bắp, táo, đậu tương, gan, v.v… Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn sẽ giúp làn da ít chảy xệ và vùng da cằm săn chắc hơn

Sữa

Sữa chứa axit lactic và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như canxi, protein, vitamin A, B6, B12, D, biotin, kali, selen và ma-giê giúp cơ thể của bạn khỏe mạnh. Sữa cải thiện làn da của bạn bằng cách làm sạch da. Selenium có trong sữa là chất chống lão hóa bằng cách chống lại các gốc tự do. Canxi và vitamin D làm tăng sản xuất collagen, từ đó thúc đẩy tính đàn hồi của da. Sữa giúp se khít lỗ chân lông và làm giảm kích ứng, đồng thời dưỡng ẩm và loại bỏ tế bào da chết, làm săn chắc làn da và duy trì độ đàn hồi, loại bỏ phần da chùng.

Có một làn da săn chắc, mịn màng mà không tốn nhiều chi phí làm đẹp là mong muốn của rất nhiều chị em phụ nữ. Cùng với xu thế sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên thân thiện cho da hiện nay, bạn hoàn toàn có thể loại bỏ phần mỡ thừa trên mặt với 6 nguyên liệu tự nhiên sẵn có ngay trong tủ bếp được đề cập phía trên.