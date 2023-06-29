Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân

Giảm cân 29/06/2023 06:26

Mùa hè là “thời điểm vàng” cho giảm cân. Thời tiết oi nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi để ổn định thân nhiệt, đồng thời giải phóng năng lượng.

Quá trình này hạn chế tích tụ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng – kẻ gây nên tình trạng thừa cân, béo phì. Để giảm cân hiệu quả, bên cạnh việc tập luyện thể thao, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hãy điểm danh những loại thực phẩm giảm cân trong mùa hè nóng nực này nhé!

Bưởi

Bưởi có hàm lượng vitamin C cao, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, từ đó giúp cơ thể chống chọi tốt hơn với những cơn cảm lạnh mùa hè. Đây cũng là loại trái cây rất tốt cho những người muốn giảm cân.

Các nghiên cứu cho thấy bưởi có thể giúp ổn định nồng độ insulin trong máu, giảm bớt cơn thèm ngọt. Một nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt (Mỹ) tiến hành trên hai nhóm người trưởng thành béo phì. Nhóm thứ nhất uống nửa ly nước ép bưởi trước khi ăn. Nhóm thứ hai uống nửa ly nước lọc trước khi ăn.

 

Những kết quả sau đó cho thấy những người uống nước bưởi giảm cân nhiều hơn đáng kể so với người uống nước lọc.

Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mận Bắc

Ăn mận Bắc có giúp giảm cân không? Câu trả lời là có bởi vì chứa ít calo và chứa chỉ số đường huyết thấp.

Ngoài ramận Bắc còn rất nhiều chất xơ và vitamin C, các chất này sẽ kích thích quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể, tạo nên cảm giác no và đốt cháy mỡ thừa.

Trong mận, nước chiếm đến 70%, chính vì thế mà nó sẽ giúp tạo ra cảm giác no bụng giả, điều này sẽ giúp bạn ăn ít thực phẩm lại rất hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Là món ăn truyền thống của mùa hè, hương vị ngọt ngào dịu mát của dưa hấu có thể khiến bạn lo lắng về lượng đường trong đó. Nhưng đừng lo, một miếng dưa hấu ít đường và calo hơn rất nhiều so với một lát bánh ngọt. Lạ thật nhưng đây là sự thật, 92% quả dưa hấu chính là nước. Ăn dưa hấu không chỉ giúp bạn nạp được lượng nước cần thiết cho cơ thể, hạ thân nhiệt trong những ngày hè oi bức, giữ cho đầu óc của bạn luôn tỉnh táo, nhớ lâu hơn và luôn cảm thấy no.

Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Việt quất

Không chỉ thỏa mãn vị giác của bạn, loại quả này sẽ giữ cho bạn không tăng cân. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, chỉ số GI thấp trong việt quất kiểm soát lượng đường trong máu cũng như cảm giác đói tốt hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng quả việt quất là câu trả lời cho những ai tìm kiếm một vòng bụng thon gọn. Bên cạnh đó, việt quất còn là ứng viên số một trong việc giảm đau nhanh trong các trường hợp tổn thương cơ bắp trong quá trình tập tập luyện thể thao hoặc các hoạt động mạnh vào mùa hè.

Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Chế độ ăn uống mùa hè không thể không nhắc đến vua trái cây là xoài. Hầu hết mọi người tránh xoài vì nghĩ rằng loại quả màu vàng này có tác dụng vỗ béo và chứa nhiều calo. Thay vào đó, xoài có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học và hóa chất thực vật có khả năng ngăn chặn các tế bào mỡ và các gen liên quan đến chất béo. Điều này làm cho xoài trở nên tuyệt vời để tiêu thụ trong quá trình giảm cân. Bạn có thể uống xoài lắc hoặc thưởng thức như một loại trái cây.

Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Những quả cà chua đỏ mọng không chỉ là người bạn tốt của một món ăn ngon mà còn là ứng viên số một trong danh sách thực phẩm giảm cân mùa hè. Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa lycopene giúp kiểm soát mức độ leptin, một hooc-môn gây cảm giác thèm ăn, giúp bạn hạn chế ăn và nạp thêm những lượng calo không cần thiết. Bên cạnh đó, bản thân cà chua đã là thực phẩm calo thấp. Một quả cà chua trung bình chỉ chứa 22 calo.

Tuy nhiên hàm lượng vitamin C lớn sẽ đốt cháy chất béo. Hãy ưu tiên lựa chọn những quả cà chua hữu cơ. Nghiên cứu cho thấy cà chua hữu cơ sẽ có lượng vitamin C nhiều hơn đến 55%. Chỉ với hai muỗng cà phê cà chua nghiền trong các món ăn hàng ngày hoặc thay thế bằng 2 ly nước ép cà chua, bạn sẽ bất ngờ với sự biến mất của mỡ và cân thừa.

Tiết lộ danh tính các loại trái cây giúp giảm cân mùa hè khiến nhiều người bất ngờ, có loại còn khiến nhầm lẫn rằng sẽ gây tăng cân - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Mách nhỏ mẹo ăn mì tôm không tăng cân cho các tín đồ khoái khẩu món ăn này

Mách nhỏ mẹo ăn mì tôm không tăng cân cho các tín đồ khoái khẩu món ăn này

Mì tôm, mì gói hay mì ăn liền là một loại đồ ăn nhanh. Chúng đa dạng về hương vị, được rất nhiều người ưa chuộng. Bởi sự thơm ngon, dễ làm, tiết kiệm thời gian, mì tôm thường được sử dụng để ăn sáng hay thậm chí là thay thế cho bữa ăn chính trong ngày. So với các loại đồ ăn giàu tinh bột khác, lượng calo trong mì tôm cao hơn rất nhiều. Thậm chí còn cao hơn cả so với cơm trắng thông thường. Vậy làm sao để có thể yên tâm thưởng thức món ăn khoái khẩu này mà không sợ bị tăng cân?

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