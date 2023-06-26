Đều đặn kết hợp thứ này với nước đậu đen uống trong 7 ngày, cả người nhẹ bẫng, vừa giảm cân thần tốc lại giúp da đẹp lên trông thấy

Đậu đen từ lâu được biết đến là loại ngũ cốc giá trị dinh dưỡng cao và được các chị em ưa thích sử dụng như một loại nước uống tốt cho sức khoẻ, làm đẹp da.

Trong Đông y, hạt đậu đen có vị ngọt, tính mát. Đậu đen đem lại nhiều tác dụng như bổ thận, bổ máu... Phụ nữ dùng lâu ngày da sẽ hồng hào, sáng mịn. Trong khi đó, gừng dồi dào chất chống oxy hóa và là một chất khử trùng tự nhiên, cực kỳ hữu dụng trong chống lão hóa, chống mụn nhọt, cháy nắng, tóc bị gàu, dễ gãy, rụng tóc…

Đặc biệt, hạt đậu đen chứa nhiều canxi, kẽm và chất xơ… Đây được xem là những loại chất duy trì cấu trúc, độ đàn hồi của xương khớp.

Theo kết quả nghiên cứu từ trường Đại học Yale (Mỹ), trong 100gr đậu đen chứa khoảng 114 calo, 7,62gr chất đạm, 0,46gr chất béo, 20,39gr Carbohydrate, 7,5gr chất xơ. Những dưỡng chất trên có thể giảm bớt tình trạng đói bụng, chưa kể đến việc trong gừng tập hợp các chất zingerone và shogaols sẽ đẩy nhanh quá trình đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Còn trong gừng có 2 thành phần quan trọng giúp cải thiện tình trạng thừa cân béo phì đó là các chất chống oxy hóa gingerol và 6-paradol.

Ngoài ra, việc sử dụng gừng còn mang đến nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe như: Điều chỉnh cortisol (hay còn được gọi là “hormone căng thẳng”); Gia tăng năng lượng; Giảm nguy cơ mắc bệnh tim; Cải thiện trí nhớ và chức năng não; Cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch…..

Chính vì thế khi kết hợp đậu đen với gừng sẽ có thêm công dụng giúp hỗ trợ giảm cân một cách an toàn.

Các chuyên gia về dinh dưỡng đều đưa ra lời khuyên rằng, các chị em phụ nữ ở lứa tuổi trên 25 có thể sử dụng nước đậu đen pha với gừng nếu muốn cải thiện vóc dáng, tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước đậu đen rang gừng

Để nấu nước đậu đen rang gừng đúng cách, chị em cần:

+ Chuẩn bị 100gr đậu đen, 1 củ gừng tươi, cùi dừa bào sợi và lá dứa

+ Sau đó, mang rửa sạch hạt đậu đen với chút muối trước khi ngâm trong vòng 8 tiếng. Gừng mang rửa sạch, cao sơ vỏ và thái chỉ.

+ Tiếp đó, vớt đậu đen ra rổ, để ráo nước và rang hạt đậu đen khoảng 10 phút rồi cho vào nồi.

+ Thêm 2 lít nước và đun sôi lên. Khi đậu đen chín nhừ thì bỏ gừng và đun thêm từ 5 - 10 phút rồi tắt bếp.

Ngoài ra, chị em còn có thể ủ nước đậu đen nguyên chất để uống thay nước hàng ngày. Nó vừa tốt cho sức khỏe lại giúp làn da mịn màng, tươi trẻ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách uống nước đậu đen rang gừng giảm cân hiệu quả

Mỗi ngày chỉ cần uống trong khoảng 1 đến 2 cốc nước đậu đen nấu với gừng, thời điểm thích hợp nhất để uống là trước hai bữa chính. Bạn cũng có thể uống một ngày rồi nghỉ một ngày cũng được chứ không nên vì nóng vội muốn giảm cân mà lạm dụng nó, nếu uống quá nhiều nước đậu đen rang với gừng sẽ khiến bạn bị buồn nôn, chóng mặt.

Không nên sử dụng quá 300ml/ngày nước đậu đen rang với gừng. Liều lượng có thể giảm xuống tùy theo mức cân nặng.

Những lưu ý khi sử dụng nước đậu đen với gừng

Theo các chuyên gia, nhiều chị em vẫn lầm tưởng tác dụng như “thần dược” và sử dụng sai cách nước đậu đen với gừng.

Theo đó, nhiều chị em nghĩ đây là đồ uống an toàn nên sử dụng nó thay nước uống hàng ngày, uống bất cứ lúc nào muốn, bất kể thời gian. Thậm chí có chị em còn cho thêm chút đường để tránh hạ đường huyết kết hợp với nhịn ăn cả ngày… Nhưng đây là việc làm sai lầm.

Chị em không nên dùng nước đậu đen gừng thay thế hoàn toàn nước uống trong ngày, tối đa chỉ nên dùng bằng ½ so với nhu cầu nước của cơ thể.

Các chuyên gia cũng khuyên, nước đậu đen gừng có thể gây mất ngủ nên các chị em cũng cần hạn chế sử dụng vào buổi tối, tốt nhất nên uống cách giờ đi ngủ khoảng 4-5 tiếng. Gừng có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, nếu dạ dày yếu có thể bào mòn và gây ra những vết loét.

Chưa kể, gừng có tính nóng, nên khi ăn nhiều sẽ gây khô miệng, khát nước, phát nhiệt trong người. Vì thế, khi sử dụng gừng chị em cần sử dụng đúng liều lượng và đúng cách để tránh những hậu quả không mong muốn. Nếu ăn quá nhiều gừng cùng lúc bạn có thể bị đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, ợ nóng, tim đập nhanh và mất ngủ.

Vì thế trước khi sử dụng nước đậu đen với gừng bạn cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.