5 công thức nước chanh giúp giảm cân "thần tốc" mà chị em cần lưu về ngay!

Tuy nhiên, dùng nước chanh không thể giảm cân nếu bạn không phối hợp với chế độ ăn và lối sống lành mạnh. Để giảm cân thì bạn phải ăn ít calo hơn so với số calo thực tế bạn hấp thụ mỗi ngày, và tích cực vận động thể lực. Nếu bạn vẫn dùng nước chanh mà không có sự điều chỉnh cả trong chế độ ăn và lối sống, chắc chắn hiệu quả giảm cân của bạn sẽ không đáng kể.

Đầu tiên, chúng ta hãy biết rằng sử dụng nước chanh không phải là biện pháp giảm cân đáng tin. Tuy Nhiên nước chanh thực sự giúp tăng cường hệ tim mạch làm giảm thiểu viêm khớp nhờ vào nguồn cung vitamin A cùng chất chống oxy hoá có trong nước chanh. Ngoài ra, nước chanh cũng còn giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất nhằm giúp quá trình ăn uống hiệu quả hơn bao giờ hết.

Uống một lượng nước chanh tươi nhất định sẽ tăng lượng calorie bị đốt cháy. Chanh kiểm soát trọng lượng bằng cách ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Chúng có thể làm tăng sự trao đổi chất.

Chanh cũng có nhiều lợi ích khác như hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư.

- Thanh lọc cơ thể

Chỉ cần thêm một chút nước chanh vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp giải độc cơ thể. Quá trình detox này không cần tập luyện hoặc tiêu thụ quá nhiều chất lỏng mỗi ngày. Bạn vẫn được thưởng thức những bữa ăn bổ dưỡng và ngon miệng.

Nướ chanh cũng hỗ trợ tiêu hóa, tránh mất nước cho cơ thể, bổ sung vitamin C, đem tới làn da sáng đẹp, ngăn ngừa sỏi thận, cung cấp kali, giảm căng thẳng.

Công thức nước chanh giảm cân nhanh cấp tốc

Nước chanh tươi

Đây là cách chế biến nước chanh phổ biến, được mọi người yêu thích bởi vừa dễ làm, vừa giữ trọn vẹn được hương vị, dinh dưỡng có trong nước chanh. Còn gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức một ly đá chanh giữa cái trưa oi bức hoặc một ly chanh nóng mật ong giữa tiết trời đông se lạnh?

Một cốc nước chanh tươi thông thường sẽ chứa khoảng 2% – 3% acid citric cùng hàng loạt các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ… mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Nguyên liệu: 1 quả chanh, nước ấm, đường ăn kiêng 0 calo.

Cách làm: Cắt 1 quả chanh tươi vắt nước cốt rồi pha với 300ml nước ấm, khuấy đều, thêm đường ăn kiêng vào và thưởng thức.

Lượng calo: 6 – 12 calo.

Lưu ý: Hạn chế tối đa việc dùng đường cát trắng để pha nước chanh vì sẽ làm ly nước chanh của bạn nhiều calo hơn, ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết sau khi uống và tăng nguy cơ tích mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh mật ong

Một trong những “liều thuốc” giảm cân được mẹ thiên nhiên ban tặng chính là chanh mật ong. Uống nước chanh mật ong có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, hiệu quả của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như cơ địa, chế độ ăn uống và tập luyện.

Nước chanh là nguồn bổ sung vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hoá. Giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ của cơ thể. Mật ong có tính chất kháng viêm và chứa đường tự nhiên giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể và làm giảm cảm giác mệt mỏi.

Khi phối hợp với nhau chanh mật ong sẽ giúp giảm bằng cách giảm lượng đường hấp thu vào cơ thể. Tuy nhiên, cần dùng nước chanh mật ong phải điều độ và cân nhắc lượng mật ong nhằm hạn chế gia tăng lượng calo trong cơ thể.

Mật ong chứa hơn 108 hợp chất hóa học khác nhau. Khi vào cơ thể, mật ong hoạt động như một nguồn “nhiên liệu” để gan sản xuất glucose. Glucose này giữ cho lượng đường trong não ở mức cao và buộc não giải phóng các hormone đốt cháy chất béo.

Nguyên liệu: Nước cốt chanh, mật ong, nước ấm;

Cách làm: 2 thìa nước cốt chanh khuấy đều trong 300ml nước ấm, sau đó thêm 2-3 thìa mật ong nguyên chất;

Lượng calo: 32 calo.

Lưu ý: Vì mật ong chứa hàm lượng calo cao nên tốt nhất, bạn hãy ưu tiên uống nước chanh giảm cân với mật ong vào buổi sáng để hạn chế làm tăng mức đường huyết khi uống chanh mật ong vào ban đêm.



Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh sả gừng

Trong cây sả có chứa nhiều loại Vitamin A, vitamin C, các axit hữu cơ nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả, phân giải lượng mỡ thừa để đào thải ra ngoài cơ thể. Do vậy, dùng chanh sả gừng giảm cân sẽ mang lại công dụng nhanh chóng và hiệu quả.

Tương tự như nước chanh gừng, khi pha nước chanh sả gừng, bạn chỉ nên dùng nước ấm để tránh khiến cho chanh và sả bị đắng hậu vị:

Nguyên liệu: Nước cốt chanh, sả, gừng, đường ăn kiêng 0 calo.

Cách làm: Gừng thái lát đun sôi với nước, sau khi nước nguội thêm 2 thìa nước cốt chanh rồi khuấy đều. Khi thưởng thức bỏ thêm sả dập lát để tăng hương vị.

Lượng calo: 18 – 25 calo

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh gừng

Gừng chứa nhiều chất gingerol cũng như shogaol. Khi các chất này tiếp xúc với da, chúng sẽ tạo nên nhiệt lượng, cho bạn cảm giác “ấm bụng”, kích thích nhu động ruột vào tuần hoàn máu ở hệ tiêu hóa, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, gừng còn có có khả năng giảm cholesterol một cách hiệu quả. Nước chanh khi kết hợp với gừng sẽ giúp bạn tăng cường quá trình oxy hóa, giảm lượng cholesterol trong máu (hay còn gọi là tình trạng mỡ trong máu).

Nếu đang tìm kiếm công thức giảm cân bằng chanh với gừng thì bạn cần tham khảo ngay công thức sau đây:

Nguyên liệu: Gừng, nước cốt chanh, mật ong, nước ấm;

Cách làm: Gừng tươi rửa sạch thái thành lát mỏng, sau đó đun sôi với một lượng nước vừa đủ. Đợi đến khi nước nguội bớt, cho thêm mật ong nguyên chất và 2 thìa nước cốt chanh vào khuấy đều;

Lượng calo: 17 – 22 calo.

Lưu ý: Chỉ dùng nước ấm. Không dùng nước sôi vì sẽ làm chanh có vị đắng.

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh bạc hà

Nếu bạn đã quá chán với hương vị nước cốt chanh truyền thống, hãy thử bổ sung thêm vài nhành lá bạc hà tươi. Vị chua của chanh khi hòa cùng sắc hương thơm nồng của bạc hà đem đến cho bạn cảm giác tươi mát tức thì, xua tan đi hết mọi bộn bề lo toan trong cuộc sống, hỗ trợ giảm cân tuyệt vời.

Nguyên liệu: Nước cốt chanh, đường ăn kiêng 0 calo, lá bạc hà tươi.

Cách làm: Pha 2 thìa cà phê nước cốt chanh vào 300ml nước ấm, khuấy cùng đường ăn kiêng, sau đó bỏ vào 2-3 lá bạc hà tươi.

Lượng calo: 13 – 17 calo.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ uống nước chanh không giúp giảm cân

Uống nước chanh là một cách tuyệt vời để quản lý cân nặng. Tuy nhiên, nếu bạn có một thực đơn gồm nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều đường tinh luyện và chất béo không lành mạnh thì việc bổ sung nước chanh không đem lại nhiều hiệu quả.

Nước chanh thúc đẩy tiêu hóa và thay đổi vị giác của bạn. Ăn uống lành mạnh hơn với sự kết hợp của nước chanh giúp kiểm soát trọng lượng.

Các thực phẩm nên ăn: Rau, trái cây, các loại hạt, sản phẩm lên men, protein từ thực vật, sản phẩm từ động vật hữu cơ được chăn nuôi trên đồng cỏ, chocolate đen.

Các thực phẩm nên hạn chế: Đường, đồ ăn chế biến sẵn, nước ngọt, đồ ăn nhanh.

Tập thể dục tối thiểu 20 - 30 phút một ngày, ít nhất 5 ngày một tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của nước chanh

Cho dù nước chanh có lợi cho cơ thể như thế nào, bạn cũng cần cân nhắc khi quyết định có nên bắt đầu thử thách giảm cân bằng nước chanh trong 14 ngày hay không.

Một trong những tác động tiêu cực của việc uống nước chanh trong thời gian dài là làm mòn men răng, dẫn đến sâu răng do nước chanh có hàm lượng axit cao. Hãy cố gắng uống nước chanh qua ống hút và súc miệng bằng nước thường sau đó.

Axit citric cũng có khả năng là lý do gây ra chứng ợ nóng ở một số người. Tuy nhiên, những người khác lại cảm thấy giảm chứng ợ nóng sau khi uống nước chanh, vì nước chanh có tính kiềm, làm giảm nồng độ axit trong tiêu hóa.