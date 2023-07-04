Nọng cằm không nhất thiết là dấu hiệu của sức khỏe kém, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ. May mắn là có một số cách giúp giảm nọng cằm.

Nguyên nhân dẫn đến nọng cằm Nọng cằm chỉ đơn thuần là tình trạng mỡ thừa ở vùng dưới cằm. Chất béo phụ này có thể tích tụ vì một số lý do. Những người có tiền sử gia đình có làn da chảy xệ hoặc mỡ cứng đầu sẽ dễ bị nọng cằm. Sự dao động về trọng lượng cũng có thể tạo ra nọng cằm khi da giãn ra và co lại. Tuổi tác là một yếu tố khác trong việc hình thành nọng cằm khi da trở nên kém đàn hồi hơn theo năm tháng. Có thể rất khó để ngăn chặn sự xuất hiện của nọng cằm, nhưng ít nhất bạn có thể hạn chế nó khi nó xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet Các cách tự nhiên để giảm nọng cằm Gối thấp đầu khi ngủ Như đã đề cập, việc gối cao đầu là một trong những tư thế không tốt bởi nó khiến cho tình trạng nọng cằm trở nên nặng hơn. Vì thế, khi ngủ bạn chỉ nên kê gối thấp hoặc không ngủ gối để giảm khả năng xuất hiện nọng cằm đồng thời giúp phần xương cổ có thể được thư giãn một cách tự nhiên. Thực hiện bài tập tại nhà Việc loại bỏ nọng cằm có thể bắt đầu ngay tại nhà. Tập thể dục là một cách tự nhiên để đốt cháy chất béo trong cơ thể chúng ta. Vì vậy, bằng cách tập luyện các cơ xung quanh nọng cằm, bạn có thể dần dần loại bỏ lớp mỡ dưới này. Tất nhiên, bạn phải thực hiện các bài tập này thường xuyên để có kết quả tốt nhất.

Một số bài tập cho khuôn mặt được giới chuyên gia khuyến nghị bao gồm: xoay cổ chầm chậm, chu môi trong khi ngửa đầu về phía sau. Ảnh minh họa: Internet Nhai kẹo cao su Ngay cả việc nhai kẹo cao su thường xuyên cũng có thể giúp cơ hàm của bạn vận động, đốt cháy lớp mỡ nọng cằm đó một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Tập thể dục thường xuyên, toàn thân (cả tập luyện tim mạch và sức mạnh) cũng sẽ giúp giảm nọng cằm và tăng cường sức khỏe tổng thể của cơ thể như một phần thưởng. Ảnh minh họa: Internet Thay đổi chế độ ăn uống Dưới đây là một số lưu ý cần thiết trong việc ăn uống giảm nọng cằm bạn không nên bỏ qua: Bổ sung rau quả và trái cây mỗi ngày

Hạn chế thực phẩm đã qua chế biến

Thêm các sản phẩm từ sữa ít béo

Thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt

Luân phiên ăn thịt gia cầm và cá thay vì chỉ ăn thịt đỏ

Sử dụng các loại chất béo lành mạnh như bơ, dầu ô liu, các loại hạt…

Hạn chế lượng đường nạp vào quá nhiều

Tránh ăn các loại thức ăn chiên rán nhiều dầu mỡ Tập trung vào lượng dinh dưỡng của cơ thể cũng có thể giúp bạn loại bỏ nọng cằm. Cố gắng ăn nhiều rau và trái cây hơn hàng ngày, tránh xa thực phẩm chế biến và chiên rán cũng như những thực phẩm có hàm lượng đường và chất béo cao. Tuy nhiên, một số chất béo như axit béo omega-3 có thể có lợi cho làn da và sức khỏe tổng thể của bạn. Bơ, quả hạch, dầu ô liu và cá chứa những chất béo lành mạnh này. Bằng cách tập trung vào chế độ ăn uống, bạn có thể giảm cân cũng như giảm một số chất béo phụ gây ra nọng cằm. Ảnh minh họa: Internet

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