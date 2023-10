Mạc Văn Khoa đã luôn yêu thương và bên cạnh vợ con lúc cần bố nhất

Nam nghệ sĩ trước đó có lịch quay ở Vũng Tàu nên đưa vợ đi cùng để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng trước khi lâm bồn. Tuy nhiên, chiều 4/12, cô bị vỡ ối. Lập tức, Mạc Văn Khoa phải đưa Thảo Vy về lại TP HCM để nhập viện. Quãng đường từ Vũng Tàu về TP HCM, đến khi Thảo Vy đã vào phòng sinh, Mạc Văn Khoa nói anh hồi hộp, chưa kịp định thần. Khi bác sĩ thông báo hai mẹ con Thảo Vy khỏe mạnh, anh mới nhẹ người.

Vượt qua quãng thời gian khó khăn, Minnie giờ lớn xinh xắn, bụ bẫm và thừa hưởng cả tính cách hài hước của bố mẹ. Theo vợ Mạc Đăng Khoa tiết lộ, cô bé cũng đặc biệt quấn bố và là bản sao của Mạc Văn Khoa. Những hình ảnh mới nhất của cô bé nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi vẻ đáng yêu.

Ốc - con gái Pha Lê

Vào chiều 18/10/2020, Pha Lê đã hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã người Hàn. Không giấu được niềm hạnh phúc, nữ ca sĩ ngay lập tức khoe khoảnh khắc cả gia đình nhỏ lên trang cá nhân.

Đặc biệt, Pha Lê cũng tỏ ra rất xúc động khi tiết lộ cảm xúc vỡ oà của ông xã vì được bước sang thiên chức mới: "Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ thấy ba khóc, mà đã khóc là khóc um xùm trong phòng sinh bất chấp xung quanh".

Bé Ốc được xem như một món quà quý báu mà Thượng Đế đã ban tặng cho Pha Lê sau khi cô trải qua 13 lần hư thai trước đó. Tuy nhiên cô lại 1 lần nữa lo lắng bất an khi chuyển dạ sớm, may mắn là Pha Lê hạ sinh con gái an toàn, bé Ốc nặng 2,3kg, tuy hơi nhỏ nhưng trộm vía dễ nuôi.

Pha Lê từng chia sẻ nỗi vất vả sau sinh, cô xém bị trầm cảm khi chồng phải về nước gấp để chăm mẹ ung thư. Trong thời gian đó, cô học cách chăm con một mình và cân bằng cuộc sống. Sau này, cô cho biết cô và chồng Hàn không còn chung sống với nhau nữa nhưng bé Ốc vẫn có đầy đủ tình yêu thương của hai bố mẹ.

Bé Ốc càng lớn càng nhận được nhiều khen ngợi bởi vẻ đáng yêu và gương mặt lai Hàn đặc biệt. Cô bé cũng thừa hưởng tính cách của mẹ nên rất nghịch ngợm, nhí nhố.

Vốn là một bà mẹ nghiện con nên những hình ảnh đáng yêu của bé Ốc được cập nhật hàng ngày qua facebook của Pha Lê thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Lisa- Con gái Hà Hồ

Con sinh đôi Lisa – Leon của Hồ Ngọc Hà chào đời sớm hơn một tháng so với dự kiến. Lúc Lisa được sinh ra, vì sinh non nên phải dùng ống thở. Con phải tự chiến đấu với chính mình từ khi ra đời để có thể tự thở và tự ăn. Lúc đó, mẹ không thể xuống thăm nên cứ khóc hoài, nữ ca sĩ kể lại.

Leon còn khiến bố mẹ lo lắng hơn. Hồ Ngọc Hà nhớ lại: Khi chui ra khỏi bụng mẹ, con chỉ ré lên một tiếng xong im luôn làm mọi người muốn tắt thở. Các bác sĩ cố gắng tập trung và có những quyết định cứu chữa kịp thời. Qua một đêm, bác sĩ vẫn bảo thôi cứ xác định 10 ngày rồi mới gặp con nhé.

Hà Hồ nghẹn ngào tâm sự: "Đây là Lisa lúc sinh ra, vì sinh non nên phải dùng tới ống thở, Lisa phải tự chiến đấu với chính mình ngay từ khi ra đời để có thể tự thở và tự ăn. Lúc đó mẹ thì mới mổ nên không thể xuống thăm được, mẹ cứ khóc hoài thôi vì muốn gặp 2 đứa.

Nhưng sau đó, hai nhóc tỳ nhanh chóng có thể tự thở và được về phòng cùng mẹ. Nhờ sự chăm sóc của bố mẹ và ông bà ngoại, Lisa và Leon ngày càng khỏe mạnh, khôn lớn. Hồ Ngọc Hà từng khoe Lisa sớm chập chững biết đi, còn Leon phát triển vượt trội, phải mặc quần áo cỡ lớn hơn vài tháng tuổi.

Những hình ảnh của Lisa và Leon được cập nhật trên facebook hàng ngày và nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nếu như Leon có nét của bố Kim Lý thì Lisa lại mang vẻ đẹp của mẹ Hà Hồ với đôi mắt to và đôi môi xinh xắn. Cô bé hứa hẹn sẽ trở thành bản sao của mẹ với vóc dáng mảnh mai, cân đối.

Chứng kiến con trưởng thành mỗi ngày, Hà Hồ và Kim Lý vô cùng xúc động. Nữ ca sĩ trải lòng: "Rất mong hai bé sau này cũng sẽ giống như anh hai Subeo, lúc nào cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Nhưng Hà cũng không mong các con mình trở nên quá đặc sắc. Tốt nhất hãy cứ trở thành người biết dung hòa được mọi thứ, cái gì cũng biết, biết ở mức độ vừa phải là được để sau này các con ra đời không bị bỡ ngỡ. Và hy vọng các con sẽ luôn là sợi dây kết nối cho hạnh phúc gia đình".

Anna- Con gái Khánh Thi

Bé Anna chào đời ngày 13/6/2018, con gái của kiện tướng Khánh Thi – chào đời sớm khoảng một tháng rưỡi. Lúc này, bé nặng 2,2kg và phải nằm trong lồng kính khoảng hai tuần để đảm bảo sức khỏe. Bé Anna nhỏ xíu nằm lọt thỏm bên mớ dây dợ chằng chịt, phải tầm soát nhiều thứ khiến bố mẹ rất lo lắng. Khánh Thi gọi 21 ngày đó là cùng con chiến đấu với thời gian.

Mỗi ngày nằm phòng dưỡng nhi của cô bé tiền viện phí lên tới trên 6 triệu đồng. Cộng với vô vàn chi phí khác cho hai mẹ con nằm viện cũng như những lo lắng về sức khỏe của con khiến Khánh Thi mệt mỏi tới kiệt sức.

Khánh Thi may mắn luôn có chồng là Phan Hiển luôn ở bên động viên, hỗ trợ hai mẹ con vượt qua giai đoạn khó khăn. Ròng rã 21 ngày sau sinh và chiến đấu cùng con, bé Anna giờ đây đã khôn lớn bình thường, bụ bẫm, đáng yêu và rất lanh lợi.

Anna được nhận xét là bản sao của mẹ, gương mặt sáng, mái tóc xoăn xù và tính cách cũng rất mạnh mẽ, lém lỉnh. Cả nhà còn gọi Anna là "bà chằn" của gia đình vì rất hay bắt nạt anh trai. Những lúc đó, ông bố Phan Hiển phải đau đầu vì phải đóng vai trọng tai phân xử thắng - thua.

Bây giờ Anna đã hơn 4 tuổi, thừa hưởng nhiều đường nét của bố mẹ. Cô bé ít nói nhưng hiếu động không kém anh trai. Vì sợ em gái khóc nhè, Kubi thường phải nhường nhịn.