Ái nữ nhà Cường Đô La “dậy thì thành công” nhưng mẹ phải thốt lên “Có gì đó sai sai”

Suchin - con gái đầu lòng của Cường Đôla và Đàm Thu Trang càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, nhưng nhìn con hiện tại chính Đàm Thu Trang cũng phải thốt lên: "Có gì đó sai sai".

SuChin là nhóc tỳ được quan tâm nhất nhì showbiz, cô bé được truyền thông "săn đón" từ khi còn chưa chào đời, dễ hiểu bởi cô bé có bố là doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản kếch xù, mẹ là hoa khôi xứ Lạng giàu có không kém. SuChin là nhóc tỳ được quan tâm nhất nhì showbiz, cô bé được truyền thông "săn đón" từ khi còn chưa chào đời Hiện tại, con gái của Cường Đô La đã 2 tuổi, thường xuyên được bố mẹ đăng ảnh lên mạng xã hội. Mới đây, Đàm Thu Trang gây chú ý khi so sánh diện mạo của Suchin lúc mới chào đời và bây giờ, hài hước nhận xét về con gái: "Coi hình xong cứ thấy hơi sai sai".

Đàm Thu Trang gây chú ý khi so sánh diện mạo của Suchin lúc mới chào đời và bây giờ Đàm Thu Trang lí giải rằng bé Suchin ngày bé “sao y” bố, gương mặt nhỏ nhắn, nét bầu bĩnh, đôi mắt nhỏ nhưng sáng. Nhưng càng lớn cô bé lại càng trở nên dịu dàng, điệu đà khiến cô bất ngờ, nhiều người hài hước bình luận “bé Suchin càng lớn càng giống mẹ”. càng lớn cô bé càng trở nên dịu dàng, điệu đà khiến Đàm Thu Trang bất ngờ Bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" của Suchin được Đàm Thu Trang đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú. Đa số đều để lại bình luận khen ngợi: "Ôi thật sự mái tóc xưa rất độc đáo", "Suchin tóc nhanh dài thế", "Vẫn rất ấn tượng mái tóc của Chin lúc nhỏ", "Một ca dậy thì thành công và sau này còn sẽ còn xuất sắc hơn nữa", "Giờ nhìn mới giống bánh bèo", "Người ta sắp trở thành thiếu nữ rồi mà mẹ Trang cứ trêu", "Giờ nữ tính quá trời rồi"…

Bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" của Suchin được Đàm Thu Trang đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú Dù cưng chiều con gái, nhưng vợ chồng Cường Đô La vẫn tập cho Suchin thói quen phụ giúp bố mẹ như rửa xe, tưới cây, lau nhà... Đàm Thu Trang từng hóm hỉnh chia sẻ: "Mẹ Trang nói có làm mới có ăn nên việc gì cũng tới tay Chin hết. Nhà bao việc cô chú ơi". vợ chồng Cường Đô La vẫn tập cho Suchin thói quen phụ giúp bố mẹ Cường Đôla từng tâm sự khi ôm con vào lòng lúc bé mới được sinh ra là cảm giác anh không biết dùng từ nào để diễn tả. Anh hạnh phúc vỡ òa vì từ lâu đã ước mơ gia đình có thêm một cô công chúa. Từ ngày có con gái, anh tự dặn bản thân phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. 'Cùng con đồng hành, lớn lên, trưởng thành là ước mơ của ba. Cả gia đình mình ai cũng yêu thương, mong ngóng về con với tình yêu vô bờ bến. Ba mong rằng con sẽ luôn sống trong tình yêu thương của mọi người', anh tâm sự. Suchin chính là "viên kim cương" trên tay Cường Đôla Suchin sinh ra trong gia đình có điều kiện nên cuộc sống sung túc. Bé ở cùng bố mẹ trong biệt thự tiền tỷ, thường xuyên được bố đưa đi du lịch ở những resort đắt tiền, dạo quanh sông Sài Gòn bằng du thuyền sang chảnh. Cường Đôla cũng thường sắm cho con gái những món đồ hiệu đắt tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ. Suchin vừa đón sinh nhật cách đây không lâu

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