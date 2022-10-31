Được mẹ hóa trang dự Halloween, con gái Lê Phương xinh như công chúa

Bé Bông - ái nữ nhà Lê Phương trong trang phục Halloween được mẹ chuẩn bị trông xinh xắn và thần thái như 1 nàng công chúa.

Trong dịp Halloween cận kề, nhiều nơi tổ chức lễ hội để mọi người cùng tham gia, vui chơi hóa thân thành những nhân vật mà mình yêu thích. Bên cạnh đó cũng có nhiều trường học rộn ràng những trang phục hóa trang dành cho các bé. Mới đây Lê Phương cũng khoe diện mạo hóa trang của con gái Bông nhân dịp tham dự lễ hội Halloween tại trường. Cô bé Bông được mẹ chuẩn bị cho một bộ váy công chúa màu hồng bồng bềnh, trên đầu còn đeo vương miện, bao tay hồng và tay cầm quyền trượng, khí chất ngút ngàn không khác gì một nàng công chúa bước ra từ lâu đài.

Được mẹ diễn viên chăm chút ngoại hình, nhờ thế mà cô bé Bông trông khí chất, nổi bật hơn hẳn bạn bè. Nhiều khán giả khen ngợi cô bé Bông chắc chắn sẽ nổi bật nhất trường trong trang phục công chúa váy hồng ở lễ hội Halloween. Bên dưới rất nhiều bình luận từ khán giả gửi lời khen ngợi cho sự đáng yêu của bé Bông và sự khéo léo của mẹ Lê Phương"Trời ơi, công chúa Bông hậu chân dài miên man luôn con ơi"; "Nàng công chúa của cô đáng yêu quá"; "Giống mẹ hồi nhỏ quá, điệu đà rồi"; "Nổi bật nhất trường mất thôi Bông ơi"; ...

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ phương Tây, thế những các bạn trẻ Châu Á, đặc biệt là các bạn nhỏ Việt Nam đều rất hào hứng và thích thú mỗi khi được tham dự lễ hóa trang này. Trong lễ hội Halloween, các bé được bố mẹ chăm chút, cho diện các trang phục, phụ kiện đa dạng màu sắc và các nhân vật hoạt hình hấp dẫn mà bé yêu thích. Đây là dịp đặc biệt, báo hiệu giáng sinh sắp đến, Tết cũng sắp đến theo, các bé sẽ được vui chơi liên tục. Tuy vậy các mẹ cũng nên chú ý theo sát các bé bởi những dịp lễ đông người dễ xảy ra xô xát, đụng chạm, xô đẩy lẫn nhau.

Ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng tròn 2 tuổi, được bố mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng, ngập trong núi quà Bé Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả ngay từ khi vừa ra đời. Đến nay, nhóc tì đã tròn 2 tuổi và được ba mẹ tổ chức bữa tiệc sinh nhật khá hoành tráng. Bên cạnh đó cô bé còn được nhận rất nhiều những món quà đến từ bạn bè, đồng nghiệp của ba mẹ, tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-me-hoa-trang-du-halloween-con-gai-le-phuong-xinh-nhu-cong-chua-519363.html