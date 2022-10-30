Vẻ đẹp lai tây của ái nữ nhà siêu mẫu Hà Anh, tập yoga còn giỏi hơn cả mẹ

Mới 4 tuổi, nhóc tì đã sở hữu nhan sắc nổi bật nhờ thừa hưởng những nét nổi trội từ bố như mái tóc nâu, đôi mắt to đen láy cùng với đó nụ cười tươi và chiều cao lý tưởng từ mẹ. Bé Myla được khán giả cực kỳ yêu thích và kỳ vọng sẽ trở thành 1 hoa hậu trong tương lai.

Siêu mẫu Hà Anh kết hôn với ông xã người Anh tên Olly Dowden vào năm 2016. Tháng 6/2018, bé Myla - con gái đầu lòng của nữ siêu mẫu và chồng ngoại quốc chào đời.

Myla được bố mẹ đặt cho cái tên ở nhà là Little Beat cực kì đáng yêu. Nhóc tì được mẹ lập hẳn cho một fanpage riêng để đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu hằng ngày.Những ai theo dõi Myla đã lâu có thể dễ dàng nhận ra càng lớn cô bé lại xinh đẹp. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng chiều cao của Myla đã gần 1m, vượt trội hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Được mẹ chuẩn bị nhiều váy áo lộng lẫy nên mỗi khi xuất hiện Myla càng giống 1 tiểu công chúa hơn.

Nhìn hình ảnh hiện tại, ít ai biết cô bé Myla từng mũm mĩm khi còn bé, con gái siêu mẫu Hà Anh bây giờ lại thanh thoát, nữ tính, thon thả khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt là visual siêu đỉnh của cô bé với bộ lông mi siêu dài, cong vút, đôi mắt to tròn, môi căng mọng khiến nhiều người lớn ganh tỵ.

Nhóc tì được mẹ lập hẳn cho một fanpage riêng để đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu hằng ngày

Cô bé thậm chí còn vượt trội hơn hẳn mẹ khi mới 4 tuổi đã cao gần khuỷu tay của mẹ siêu mẫu. Cô bé trông chững chạc, trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, tuy vậy gương mặt ngây thơ trong sáng vẫn khiến người ta vừa nhìn đã siêu lòng.

Cô bé thậm chí còn vượt trội hơn hẳn mẹ khi mới 4 tuổi đã cao gần khuỷu tay của mẹ siêu mẫu

Tuy không tiết lộ rõ chiều cao của ái nữ, nhưng Hà Anh đã tiết lộ thêm rằng, Myla 4 tuổi nhưng lại đang phải mặc đồ của người 6 tuổi.

Hà Anh đã tiết lộ thêm rằng Myla 4 tuổi nhưng lại đang phải mặc đồ của người 6 tuổi

Được hỏi về bí quyết để Myla cao vượt trội như hiện tại, Hà Anh chia sẻ thật lòng một phần là hưởng gen trội từ bố mẹ và phần khác chính là lối sống healthy mà siêu mẫu hướng dẫn, dạy dỗ con mỗi ngày. Cô bé được mẹ dạy tập yoga ngay từ khi còn bé, chính nhờ vậy mà chiều cao của cô bé cứ phát triển tốt.

Cô bé được mẹ dạy tập yoga ngay từ khi còn bé, chính nhờ vậy mà chiều cao của cô bé cứ phát triển tốt

Trong bức ảnh được Hà Anh chia sẻ, Myla đang học theo mẹ dáng tập plank với động tác 1 chân nâng lên cao. Ở góc chụp nghiêng, Myla còn ra dáng người tập chuyên nghiệp với đường cong mũm mĩm của mông bụng vô cùng đáng yêu. Ngay lập tức, em bé nhận được nhiều lời tán dương từ cô chú cõi mạng.

Hà Anh chia sẻ Myla đang học theo mẹ dáng tập plank với động tác 1 chân nâng lên cao

Sinh ra trong gia đình có mẹ vừa là siêu mẫu nổi tiếng lại vừa là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng, Myla đã được định hướng phát triển tốt ở cả mặt trí tuệ lẫn thể chất. Cô bé càng lớn càng thông minh, lanh lợi, cả ngoại hình cũng rất sáng, ai cũng tin chắc rằng trong tương lai cô bé nhất định thành công, tài giỏi giống mẹ.

Cô bé càng lớn càng thông minh, lanh lợi, cả ngoại hình cũng rất sáng

Ngoài yoga, Hà Anh còn cho con gái đi dã ngoại, học trồng cây, thu hoạch trái, dạy bé làm vườn, đạp xe đạp lúc rảnh. Vì em bé mới chỉ lên 4 nên các hoạt động thể chất không quá cầu kì. Đó là lí do mà Myla càng lớn lại càng "dài người" hơn, không còn mũm mĩm như trước.

Ngoài yoga, Hà Anh còn cho con gái đi dã ngoại, học trồng cây, thu hoạch trái, dạy bé làm vườn, đạp xe đạp lúc rảnh

Cô cũng thường xuyên đưa con đi chơi, đi du lịch giải trí và đặc biệt là đi “làm điệu. Nữ siêu mẫu rất thích cùng con đi làm đẹp tại các spa đắt đỏ. Còn nhỏ Myla đã được hưởng thụ sung sướng như 1 nàng công chúa thật thụ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Hà Anh cũng thường xuyên đưa con đi chơi, đi du lịch giải trí và đặc biệt là đi “làm điệu