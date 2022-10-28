Cường Đôla giản dị mặc quần sọt, ngồi bệt dưới đất cắt móng tay cho con: SuBeo và SuChin đều được bố thương như nhau

Lột bỏ hình ảnh mặc vest sang chảnh, đeo đồng hồ vài tỷ đồng, lịch sự bóng bẩy, Cường Đôla thay bằng hình ảnh mặc quần đùi, ngồi dưới nền đất cắt móng tay cho Suchin khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa, "tan chảy". Ông bố đại gia hài hước chia sẻ: "Gì chứ mần nails. mình cũng mần được nhé cả nhà".

Cường Đôla trải qua 2 cuộc hôn nhân, có một cậu con trai với Hồ Ngọc Hà và một cô con gái với Đàm Thu Trang. Từ lần đầu làm bố, doanh nhân phố núi đã thể hiện mình là một người cha của gia đình, luôn ân cần quan tâm con. Đến khi có con gái, ông bố 2 con càng thể hiện sự dịu dàng.

Suchin ngồi yên trên chiếc ghế dành riêng cho mình, giữa căn phòng công chúa đầy ắp đồ chơi, ngoan ngoãn để bố cắt móng tay mà không hề giãy giụa hay quấy khóc. Thậm chí, cô bé còn giơ tay xoa đầu bố như một động thái cảm ơn.

Bé gái nhà Cường Đô La tên là Suchin, là con của anh cùng bà xã Đàm Thu Trang, năm nay bé được 2 tuổi. Từ ngày có bé Suchin, Cường Đô La gần như gia nhập "Hội những ông bố 'nghiện' con". Có thể nói hai vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho con gái.

Có thể nói hai vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã dành mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho con gái

Bên dưới bài đăng của Cường Đô La, rất nhiều người đã dành lời khen gửi đến ông bố này, đặc biệt hơn, bà xã Đàm Thu Trang cũng để lại một bình luận khá hài hước: "Xoa đầu cảm ơn ba đấy!". Có thể đây là sự "lo xa" của mẹ bé Suchin, sợ hình ảnh con gái xoa đầu ba bị hiểu lầm là con không ngoan cho nên Đàm Thu Trang chủ động giải thích trước.

Đàm Thu Trang cũng để lại một bình luận khá hài hước

Trước bức ảnh đó, nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ và bất ngờ khi thấy 1 đại gia nối tiếng ăn chơi như Cường Đôla lại có khi dịu dàng, tình cảm đến vậy. Từ đó cộng đồng mạng cũng biết được vị trí ái nữ của bé SuChin trong lòng bố, cưng chiều không khác gì 1 nàng công chúa, từ cách chăm sóc tỉ mỉ đến những món đồ hiệu xa xỉ, không gì là cô công chúa này không thể có được.

SuChin được cưng chiều không khác gì 1 nàng công chúa

Có bố đại gia, Suchin được dát đồ hiệu từ đầu đến chân

Trước khoảnh khắc đấy, nhiều cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra rằng cách đây 7 năm, vào tháng 1/2015, Cường Đôla cũng từng đăng tải khoảnh khắc tương tự với con trai Subeo. Anh cũng mặc quần đùi áo thun, ngồi cong lưng cắt móng tay cho quý tử đang nằm chơi đùa trên giường.

Cách đây 7 năm Cường Đôla cũng từng đăng tải khoảnh khắc tương tự với con trai Subeo

Khoảnh khắc thú vị ấy được lặp lại giữa 2 người con của 2 người vợ, cho khán giả thấy dù với người con nào thì Cường đôla cũng đều yêu thương chăm sóc chu đáo như vậy. SuBeo và SuChin được bố thương đều rồi nhé!

SuBeo dù lớn nhưng cũng được bố quan tâm, chăm sóc từng chút một

Như vậy, dù thời gian có trôi qua, cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng Cường Đôla vẫn luôn ưu tiên gia đình và các con lên hàng đầu, là một ông bố đảm đang và ân cần, biết chăm sóc con từ những điều nhỏ nhặt nhất. SuBeo và SuChin luôn là ưu tiên hàng đầu của bố Cường.

SuBeo và SuChin là 2 món quà lớn nhất mà Cường Đôla có được