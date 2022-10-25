Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết

Nuôi dạy con 25/10/2022 08:15

Đỗ Quang Vinh có 2 con một trai, một gái được gọi tên thân mật ở nhà là Gấu và Thỏ. 2 nhóc tỳ chào đời tại Mỹ và được đưa về Việt Nam sinh sống cùng bố và ông bà nội. Các nhóc tỳ rất giống bố Quang Vinh.

Chồng của Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh còn có 1 người anh trai cả là Đỗ Quang Vinh - 2 quý tử nổi tiếng nhà Bầu Hiển. Trong khi cậu út chuẩn bị rước nàng hậu Đỗ Mỹ Linh về dinh thì cậu cả Đỗ Quang Vinh đã trở thành bố với hai bé đáng yêu sinh đôi.

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 1

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai lớn của bầu Hiển - Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài gây chú ý với ngoại hình sáng, cuộc sống riêng của nam CEO cũng nhận về sự quan tâm lớn. Được biết, anh có một cặp song sinh một trai một gái vô cùng đáng yêu, được đặt tên ở nhà là Gấu và Thỏ.

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 2

Đỗ Quang Vinh chia sẻ cảm xúc khi lần đầu có con và được bế con trên tay: "Con là món quà mà ông trời ban tặng, là điều kỳ diệu nhất đã xảy đến với ba. Cảm ơn các con đã xuất hiện. Ba đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một trang mới luôn có các con ở bên".

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 3

Anh cả gia tộc - Đỗ Quang Vinh chứng minh mình là một ông bố bỉm sữa chính hiệu mặc dù tuổi đời còn khá trẻ khi sẵn sàng gạt bỏ quần là áo lượt để chọn trang phục giản dị khi đi cùng các con.

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 4

Đầu năm 2020, Đỗ Quang Vinh đưa hai con về Việt Nam, cả 3 cha con cùng chung sống trong căn biệt thự nằm trong khu phố sầm uất ở Hà Nội, và ở cùng vợ chồng Bầu Hiển. Dù bận rộn nhưng Quang Vinh luôn dành thời gian chăm sóc và bên cạnh các con, đúng chuẩn một người bố mẫu mực và ngọt ngào. 

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 5

Anh từng tâm sự về hành trình chăm sóc con lần đầu: "Ngày đầu được vào gặp con, cứ nghĩ sẽ khóc nhưng không, ba chỉ giữ nguyên một nụ cười và sự lóng ngóng của một người đàn ông khi được lên chức dù trước đó đã rưng rưng mấy lần. Ba được y tá cho thao tác thay bỉm và cho con ăn lần đầu tiên. Chưa bao giờ được học nhưng có lẽ bản năng của người làm cha ở đâu bỗng xuất hiện và ba cũng vượt qua được cửa ải ban đầu".

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 6

Làm bố đơn thân, Quang Vinh trãi qua giai đoạn chăm con khác cực khi 2 bé đều đòi bố, tuy vậy anh may mắn là có mẹ luôn ở bên để hỗ trợ anh việc chăm sóc nuôi dạy con.

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 7

Quang Vinh chia sẻ về phương pháp dạy con đó là luôn hướng con tới sự mạnh mẽ, quyết đoán, anh từng chia sẻ: "Mỗi gia đình có 1 cách dạy con khác nhau nhưng với tôi dạy con tự lập, mạnh mẽ và đặc biệt cho phép là những đức tính quan trọng nhất khi hình thành tính cách con người".

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 8

Từ trước đến nay thông tin về vợ của thiếu gia này gần như kín như bưng, thiếu gia nhà bầu Hiển gần như chưa bao giờ chia sẻ hay nhắc về người này mà thông qua đó, ông bố trẻ dành hết sự ưu ái cho con. Mỗi phút giây hạnh phúc đều đăng tải hình ảnh con cái trên story. 

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 9

Sinh ra đã ở vạch đích nên 2 nhóc tì được hưởng cuộc sống chuẩn rich kid ngay từ khi lọt lòng. Cháu nội bầu Hiển được bố đầu tư kỹ trong khoản trang phục, các nhóc được diện hàng hiệu ngay từ khi còn tấm bé. 2 rich kid nhí được bố mua cho rất nhiều đồ chơi có hình thù dễ thương. Gấu và Thỏ được bố Vinh đưa đi du lịch, khám phá nhiều nơi. Đi du lịch cùng người thân, các em sẽ ngồi khoang hạng thương gia, được phục vụ từ A - Z.

Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 10
Danh tính cặp song sinh trong nhà chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống như mơ ít ai biết - Ảnh 11

Ra đường luôn ngời ngời khí chất tổng tài nhưng khi về nhà chăm con mọn, con trai bầu Hiển cũng như bao ông bố bỉm sữa khác mà thôi. Anh diện trang phục giản dị, vui đùa bên con. Qua những hình ảnh chụp con trên mạng xã hội, hình ảnh hai bé vui đùa trong không gian không gian sống "bạc tỷ" của thiếu gia nhà họ Đỗ đã phần nào chứng minh được các con của anh đang có một cuộc sống rất tốt. 

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