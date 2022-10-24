Ái nữ nhà Quyền Linh, Bình Minh được dự đoán là hoa hậu tương lai bởi vóc dáng cao vượt trội, gương mặt khả ái thu hút mọi ánh nhìn

Nhắc tới những "cậu ấm cô chiêu" nổi tiếng trong showbiz Việt, chắc hẳn không thể bỏ qua hai cô con gái "cực phẩm" của gia đình MC Quyền Linh. Lọ Lem và Hạt Dẻ sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo không kém ông bố nổi tiếng, vừa xinh đẹp, học giỏi lại được khen ngợi về tính cách.

Có 2 cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa đa tài, bà xã Quyền Linh không khỏi tự hào khen con:“Con gái yêu nay đã trở thành cô thiếu nữ cao lớn, năng động, sống đầy đam mê trong độ tuổi rực rỡ nhất của con. Chứng kiến con cao lớn hơn mỗi ngày, mẹ Thảo thấy như trong lòng nở hoa, tự hào khi biết rằng, con ngày càng tự tin và mạnh mẽ”.

Được biết, Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005; Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Càng lớn, hai cô bé ngày càng trổ mã, xinh đẹp động lòng người. Nhìn các con của Quyền Linh trưởng thành, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi gia đình nam MC nuôi dạy con chỉn chu, khéo léo quá.

Mới đây, trong một loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả bắt gặp hai công chúa nhà nam MC xuất hiện tại một sự kiện với trang phục thanh lịch, gương mặt xinh xắn và đặc biệt nổi bật với chiều cao đáng ngưỡng mộ hơn 1m7. Nhiều khán giả hâm mộ cực kỳ yêu thích hình ảnh ngọt ngào của 2 cô con gái xinh đẹp nhà Quyền Linh, khuyên nam MC nên cho con gái đi học thêm năng khiếu để sau này trở thành idol hay hoa hậu nổi tiếng gì đó.

Trước những lời khen ngợi của khán giả, Quyền Linh từng chia sẻ thật lòng anh chỉ thấy 2 con gái của mình xinh xắn nhưng bình thường chứ không quá như báo chí vẫn tôn lên, điều duy nhất anh thừa nhận là các con rất ngoan, ngoan hơn cả ba nhiều. Anh không thường xuyên cho các con xuất hiện trước báo chí, truyền thông, không hy vọng các con bước chân vào showbiz nhưng nếu các con đam mê thì anh vẫn ủng hộ.

Được hỏi về bí quyết chăm con, vì bí quyết giúp các bé có chiều cao vượt trội hơn hẳn ba mẹ, bà xã Quyền Linh không ngại chia sẻ: “Một là, tôi sẽ giúp con viết ra trước những kế hoạch học tập - vui chơi trong tuần, nhờ đó đảm bảo con luôn đi ngủ trước 10h30 tối. Hôm nào con học hành căng thẳng, tôi sẽ pha sẵn một ly mật ong ấm giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ để chiều cao có thể phát triển tốt nhất.

Hai là, tập yoga và đạp xe cũng là hoạt động không thể thiếu hằng ngày của con. Các mẹ nhớ nhé, vận động đều đặn sẽ giúp cơ xương được kích thích phát triển, con sẽ cao nhanh hơn. Đối với con gái thì tập yoga cũng giúp lưng thẳng, dáng đẹp hơn nữa đó!”.

Hai con gái nhà siêu mẫu Bình Minh

Chẳng còn hoạt động nghệ thuật tích cực như xưa, nhưng gia đình siêu mẫu Bình Minh và bà xã Anh Thơ vẫn là một trong những tổ ấm luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Bởi bên cạnh tình cảm ngọt ngào mà cặp vợ chồng dành cho nhau sau gần 15 năm chung sống hay ngoại hình ngày càng "xứng đôi vừa lứa" của cả hai thì hai công chúa nhỏ cũng được quan tâm không kém bố mẹ.

Hai ái nữ nhà Bình Minh tên là An Nhiên (13 tuổi), An Như (10 tuổi). Các em đều có chiều cao vượt trội hơn nhiều lần so với bạn bè cùng trang lứa do được thừa hưởng gen chiều cao từ bố cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học. Đặc biệt, chị lớn an Nhiên năm nay đã cao 1,72m dù mới “ngấp nghé” tuổi dậy thì.

Trên trang cá nhân của Bình Minh và bà xã, hình ảnh 2 cô con gái cưng lúc nào cũng hút sóng mạng. Nếu như cô chị An Nhiên ghi điểm với gương mặt khả ái và giống mẹ, thì cô em An Như lại thừa hưởng từ bố nhiều nét ngoại hình như đôi mắt tròn, sống mũi cao.

Hai chị em cũng thường xuyên được bố mẹ đưa đi tham dự cùng trong các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, 2 cô bé đều chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh xắn, trong trẻo, chiều cao khủng với đôi chân dài miên man. 2 cô bé được người hâm mộ ưu ái gọi tên là “những hoa hậu tương lai”.

Được hỏi về bí quyết nuôi con để các con phát triển tối đa chiều cao, vợ chồng Bình Minh tiết lộ cả 2 vợ chồng đều là những người yêu thích thể thao vì vậy cả 2 luôn cố gắng hướng dẫn các con luyện tập để tăng sức đề kháng cũng như phát triển thể chất, cũng nhờ thể thao mà chiều cao hay vóc dáng đều trở nên rất cân đối.

Trên trang cá nhân của anh cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cả nhà tập luyện thể dục vô cùng vui vẻ với nhau. Vợ chồng Bình Minh cũng thường xuyên cho các con tham gia sự kiện cùng và hai bé nhận được sự chú ý vì chiều cao khủng.

Các ái nữ xinh xắn của các sao Việt lúc nào cũng gây chú ý lớn với người hâm mộ không chỉ bởi là con của người nổi tiếng mà còn ở tố chất ngôi sao tương lai khó mà nhầm đi đâu được. Mỗi cây mỗi hoa, các sao đều có cách dạy con và chăm sóc con khác nhau, tuy vậy đều vì sự phát triển tốt nhất cho các cô cậu này!