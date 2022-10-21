Hai quý tử sinh đôi nhà hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo: càng lớn càng kháu khỉnh và khôi ngô

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014 và được không ít fan sắc đẹp chú ý đến. sau đăng quăng và dự thi quốc tế về, nàng hậu nhanh chóng “rời bỏ cuộc chơi” để “theo chồng về dinh”. Cuộc hôn nhân của nàng hậu cũng nhanh chóng tan vỡ sau khi cô hạ sinh 2 quý tử cực kỳ kháu khỉnh và đáng yêu.

Hai con trai sinh đôi cùng trứng của nàng Hậu chào đời vào tháng 8/2020, có tên ở nhà là Andy và Tony. Trên trang cá nhân, Thu Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con. Andy và Tony là những cậu bé vô cùng kháu khỉnh, các cậu nhóc mới 3 tuổi đã sở hữu chiều cao đáng chú ý cùng đôi chân dài được cho là thừa hưởng từ người mẹ Hoa hậu.

Sau ly hôn, Đặng Thu Thảo một mình nuôi dưỡng hai con nhưng vì tình hình tài chính không được thuận lợi nên cô đành nhờ cậy gia đình phía ngoại giúp đỡ. Hiện, hai con của Đặng Thu Thảo đang được ông bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo. Về phần Đặng Thu Thảo, cô hiện đang làm việc tại một viện thẩm mỹ, đồng thời chạy show sự kiện để có thêm thu nhập nuôi con.

Sau ly hôn, Đặng Thu Thảo một mình nuôi dưỡng hai con

Đặng Thu Thảo hiện đang làm việc tại một viện thẩm mỹ, đồng thời chạy show sự kiện để có thêm thu nhập nuôi con

Theo tiết lộ của mẹ Thảo, dù sinh đôi cùng trứng, có ngoại hình giống nhau nhưng mỗi bé một tính cách, sở thích riêng. Trong khi cậu anh Andy nhanh nhạy, mau học nhưng cũng hay quên, lắm lúc mè nheo thì cậu em Tony tính tình nhút nhát hơn nhưng "học lâu nhớ dai", rất biết sáng tạo khi chơi trò chơi.

Theo tiết lộ của mẹ Thảo, dù sinh đôi cùng trứng, có ngoại hình giống nhau nhưng mỗi bé một tính cách, sở thích riêng

Ngắm nhìn các con ngày một khôn lớn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo không giấu được niềm hạnh phúc và sự biết ơn dành cho ông bà ngoại đã luôn bên cạnh chăm sóc, đỡ đần cho mẹ Thảo đi làm.

Hiện, hai con của Đặng Thu Thảo đang được ông bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo

Hoa hậu Đặng Thu Thảo không giấu được niềm hạnh phúc và sự biết ơn dành cho ông bà ngoại

Để thể hiện tấm lòng dành cho bố mẹ, nàng hậu đã có một bài đăng cực kỳ tình cảm trên trang cá nhân: "Thương lắm! Bố mẹ và 2 con trai cố lên nhé. Con sẽ nhanh thật nhanh để ông bà ngoại và 2 con trai không cực nữa. Xin lỗi bố mẹ! Mẹ xin lỗi 2 con thật nhiều".

Theo chia sẻ của Đặng Thu Thảo, có thể thấy hai quý tử của cô được ông bà ngoại chăm sóc rất tốt

Theo chia sẻ của Đặng Thu Thảo, có thể thấy hai quý tử của cô được ông bà ngoại chăm sóc rất tốt. Cả 2 bé đều rất kháu khỉnh, đáng yêu và lanh lợi. Nhờ thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu mà cả 2 bé đều càng lớn càng khôi ngô, tuấn tú.

Nhờ thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu mà cả 2 bé đều càng lớn càng khôi ngô, tuấn tú

cô luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho các con sau những thiệt thòi khi gia đình cô tan vỡ

Nhờ có ông bà ngoại mà mẹ Thảo lúc nào cũng an tâm tập trung cho công việc, bên cạnh đó cô cũng thường xuyên dành thời gian để bên cạnh các con, chăm sóc cho ông bà ngoại, nhất là cô luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho các con sau những thiệt thòi khi gia đình cô tan vỡ và các bé phải sống xa cha ruột của mình.