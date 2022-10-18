Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol

Nuôi dạy con 18/10/2022 13:13

Có thể nói, con gái út nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh là một trong những nhóc tỳ có cuộc sống xa hoa bậc nhất Vbiz. Cô bé có sở thích đu idol Hàn Quốc thế là nàng hậu liền book vé máy bay đưa con sang Hàn, gương mặt Huỳnh Viann không giấu được niềm vui.

Vì niềm vui của con, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã không tiết tiền chi trả chi phí khủng cho chuyến đi sang Hàn Quốc nhưng đó hoàn toàn xứng đáng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã doanh nhân thành đạt có chung 3 con, 2 trai và 1 gái. Con gái út nhà nàng hậu có tên Huỳnh Viann, sinh tháng 10/2015. Vì là em út nên công chúa nhỏ luôn được các anh và ba mẹ yêu thương, chiều chuộng nhất mực.

Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 1
Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 2

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh đã sở hữu gu thời trang đa dạng và quen thuộc với việc tạo dáng trước ống kính. Ngoài ra, ái nữ cũng thường xuyên tham dự những bữa tiệc xa hoa cùng mẹ. Ngoài các môn thể thao như bơi lội, trượt patin, thể dục dụng cụ, Viann cũng học ballet, piano, cưỡi ngựa… Cô bé có niềm say mê đặc biệt đối với các thần tượng Kpop, nhất là nhóm nhạc nữ Blackpink.

Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 3

Vì để chiều theo sở thích đu idol của con mà cách đây ít giờ trên trang cá nhân của Hoa hậu Hà Kiều Anh, cô chia sẻ một vài bức ảnh đưa cô con gái Huỳnh Viann sang Hàn Quốc xem nhóm nhạc Blackpink biểu diễn. Cô bé có mơ ước được đứng dưới khán đài ngắm nhìn các cô gái biểu diễn, lắng nghe các cô gái của Blackpink hát.

Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 4
Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 5

Cô book vé máy bay để hai mẹ con cùng sang tận Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của Huỳnh Viann. Chia sẻ về buổi xem nhạc, Hà Kiều Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì nhìn thấy con gái vui vẻ, phấn khởi: "Con gái mê nhóm nhạc 4 cô gái Blackpink nên mẹ cũng chiều em đi xem cùng để trẻ lại tuổi 20. Mẹ vào xem mặt ngáo ngơ còn con gái thì bài nào cũng thuộc, nói vanh vách tên của từng cô gái: Mẹ ơi con thích Rosé, cô ấy hát hay. Mẹ, mắt chữ O, mồm chữ A. Sao con mới học lớp 1 mà giỏi hơn mẹ vậy?"

Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 6
Đẳng cấp chiều con như Hà kiều Anh: con thích xem show Blackpink liền mua vé máy bay cho con sang Hàn đu idol - Ảnh 7

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ độ chiều con của nàng hậu, trong đó có “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Giáng My, diễn viên Anh Dũng, Tùng Dương, Hồng Nhung, Quang Linh,... đều bày tỏ sự xuýt xoa trước độ chiều con hết nấc của nàng hậu.

Khán giả cũng bày tỏ sự trầm trồ trước độ chịu chi chịu chơi của nàng Hoa Hậu, đồng thời dành lời khen dành cho hạnh phúc của gia đình Hà Kiều Anh. Trước đó mặc dù Hà Kiều Anh từng chia sẻ không có ý định cho con gái theo nghệ thuật, tuy nhiên nếu khi trưởng thành bé thích hoạt động nghệ thuật hay thi Hoa hậu, ba mẹ vẫn tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ. Hà Kiều Anh quả xứng danh “bà mẹ cưng con nhất showbiz Việt” hiện tại. 

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