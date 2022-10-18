Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau "mùi mẫn" thế này

Cụ thể, giữa đêm vừa qua, giọng ca Sau tất cả bất ngờ đăng đàn giữa đêm buồn bã chia sẻ chuyện 2 con gái lớn là Tuệ Lâm và Tuệ An cách đây mấy ngày bị cảm, ho, sổ mũi nên lập tức phải cách ly với em út Zoey mới chào đời cách đây không lâu.

Thời tiết giao mùa chuyển từ hạ sang thu là thời điểm nhiều virus lạ tấn công dễ khiến trẻ mắc các bệnh thông thường như ho, sốt, sổ mũi... Mới đây nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng có dịp trải lòng khi trong gia đình, 3 đứa con của cô cũng ốm liên miên ở thời điểm này.

Cô chia sẻ: "Mới hôm qua gia đình còn ngồi với nhau làm bữa tiệc nho nhỏ vừa mừng mẹ Ngọc thêm tuổi mới, vừa hoan hô ba Thắng mẹ Ngọc mới chiến đấu xong hơn 10 ngày đêm lo cho em bé Winnie nằm viện thì hôm nay mặt của mẹ Quỳnh Anh, người mẹ chu mỏ trong hình cũng méo xẹo luôn vì một lúc 3 chị em Lâm An Zoey đều đồng loạt ốm, cả 3 đều ho như gà thương ơi là thương. Hai chị Lâm An đã có dấu hiệu từ vài ngày trước, ngủ chung phòng lây nhau, rồi lây qua cho em Zoey, hai chị lớn uống được thuốc, mẹ xử lí dễ hơn, em Zoey mới 3 tháng tuổi mà khò khè từng cơn mẹ thương em quá…"

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải bức ảnh họp hội các ông bố bà mẹ bỉm sữa nhân dịp sinh nhật Đông Nhi và mừng bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng mới đỡ bệnh, bà mẹ 3 con có dịp chia sẻ về việc nhìn cô tươi cười hạnh phúc là vậy nhưng thực chất cũng đau lòng không kém Đông Nhi bởi hiện tại cả 3 nhóc tỳ nhà cô đều đang ốm.

2 cô con gái của cô đều bị ốm và cách ly trước đó

Phạm Quỳnh Anh còn viết thêm "Mùa này, chỉ có ai làm cha mẹ mới thấu hiểu được khi các con của mình bị bệnh thì tâm trí rối bời như thế nào. Công việc vẫn phải hoàn thành, bên ngoài cười nói chứ về nhà là trắng đêm cùng con, thấy con nằm một chỗ sốt li bì bỏ ăn bỏ chơi thì đúng là không còn thiết tha làm việc gì khác… ấy thế mà vẫn phải cố gắng chu toàn trong mọi việc, được chút nào hay chút ấy, chúng ta đúng là những chiến binh dũng cảm trên mọi mặt trận. Năm nay các bệnh viện Nhi đều đang quá tải… rất là thương luôn… Các ông bố bà mẹ bỉm sữa cố lên, mong cho các con của chúng ta đều sớm bình an".

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, thấu hiểu và gửi lời động viên tới giọng ca “Bụi bay vào mắt”. Đặc biệt trong số đó, “Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà cũng vào chia sẻ và đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh bởi cô cũng có 3 nhóc tỳ đang ốm ở nhà.

“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà cũng vào chia sẻ và đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh bởi cô cũng có 3 nhóc tỳ đang ốm ở nhà

“Ngọc nữ” cho biết cậu nhóc Mason cũng bị lây từ hai anh chị như em bé Zoey và hiện tại cả 3 đều đang sốt. Dù động viên Phạm Quỳnh Anh nhưng Tăng Thanh Hà cũng cho biết bản thân đang trong tình trạng lo lắng không biết phải làm sao, cô cũng đã thức đêm mấy ngày liên tục để chăm sóc các bé: "Hai bạn nhà Hà cũng vậy đó Quỳnh Anh. Bữa giờ Mason cũng bị anh chị lây bệnh 2 lần rồi. Mà đợt này nặng và kéo dài lâu ghê luôn. Đêm tối thức đo nhiệt độ đứa này đến đứa kia rồi cả nhà ho như dàn đồng ca, lặc lè luôn. Chỉ mong mấy đứa mau khỏi ha Quỳnh Anh. Cố lên cố lên nha".

Hai bà mẹ cùng an ủi động viên nhau

Hai bà mẹ cùng an ủi động viên nhau, các bà mẹ khác cũng vào động viên và chia sẻ nhiều bí quyết để giúp 2 nữ ngôi sao, tất cả đều gửi lời chúc cho các bé mau khỏe mạnh để các mẹ yên tâm.