Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau "mùi mẫn" thế này

Bài học làm mẹ 18/10/2022 07:29

3 nhóc tỳ nhà Phạm Quỳnh Anh và Tăng Thanh Hà đều đang ốm khiến 2 bà mẹ thức trắng cả đêm để chăm, Tăng Thanh Hà còn không ngừng động viên Phạm Quỳnh Anh trên mạng xã hội.

Thời tiết giao mùa chuyển từ hạ sang thu là thời điểm nhiều virus lạ tấn công dễ khiến trẻ mắc các bệnh thông thường như ho, sốt, sổ mũi... Mới đây nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng có dịp trải lòng khi trong gia đình, 3 đứa con của cô cũng ốm liên miên ở thời điểm này.

Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau 'mùi mẫn' thế này - Ảnh 1
3 đứa con của Phạm Quỳnh Anh bị ốm liên miên

Cụ thể, giữa đêm vừa qua, giọng ca Sau tất cả bất ngờ đăng đàn giữa đêm buồn bã chia sẻ chuyện 2 con gái lớn là Tuệ Lâm và Tuệ An cách đây mấy ngày bị cảm, ho, sổ mũi nên lập tức phải cách ly với em út Zoey mới chào đời cách đây không lâu.

Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau 'mùi mẫn' thế này - Ảnh 2
2 con gái lớn bị cảm, ho, sổ mũi nên lập tức phải cách ly với em út Zoey mới chào đời

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải bức ảnh họp hội các ông bố bà mẹ bỉm sữa nhân dịp sinh nhật Đông Nhi và mừng bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng mới đỡ bệnh, bà mẹ 3 con có dịp chia sẻ về việc nhìn cô tươi cười hạnh phúc là vậy nhưng thực chất cũng đau lòng không kém Đông Nhi bởi hiện tại cả 3 nhóc tỳ nhà cô đều đang ốm.

Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau 'mùi mẫn' thế này - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh vui vẻ bên hội chị em nhưng lại than thở buồn phiền

Cô chia sẻ: "Mới hôm qua gia đình còn ngồi với nhau làm bữa tiệc nho nhỏ vừa mừng mẹ Ngọc thêm tuổi mới, vừa hoan hô ba Thắng mẹ Ngọc mới chiến đấu xong hơn 10 ngày đêm lo cho em bé Winnie nằm viện thì hôm nay mặt của mẹ Quỳnh Anh, người mẹ chu mỏ trong hình cũng méo xẹo luôn vì một lúc 3 chị em Lâm An Zoey đều đồng loạt ốm, cả 3 đều ho như gà thương ơi là thương. Hai chị Lâm An đã có dấu hiệu từ vài ngày trước, ngủ chung phòng lây nhau, rồi lây qua cho em Zoey, hai chị lớn uống được thuốc, mẹ xử lí dễ hơn, em Zoey mới 3 tháng tuổi mà khò khè từng cơn mẹ thương em quá…" 

Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau 'mùi mẫn' thế này - Ảnh 4
2 cô con gái của cô đều bị ốm và cách ly trước đó

Phạm Quỳnh Anh còn viết thêm "Mùa này, chỉ có ai làm cha mẹ mới thấu hiểu được khi các con của mình bị bệnh thì tâm trí rối bời như thế nào. Công việc vẫn phải hoàn thành, bên ngoài cười nói chứ về nhà là trắng đêm cùng con, thấy con nằm một chỗ sốt li bì bỏ ăn bỏ chơi thì đúng là không còn thiết tha làm việc gì khác… ấy thế mà vẫn phải cố gắng chu toàn trong mọi việc, được chút nào hay chút ấy, chúng ta đúng là những chiến binh dũng cảm trên mọi mặt trận. Năm nay các bệnh viện Nhi đều đang quá tải… rất là thương luôn… Các ông bố bà mẹ bỉm sữa cố lên, mong cho các con của chúng ta đều sớm bình an".

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, thấu hiểu và gửi lời động viên tới giọng ca “Bụi bay vào mắt”. Đặc biệt trong số đó, “Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà cũng vào chia sẻ và đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh bởi cô cũng có 3 nhóc tỳ đang ốm ở nhà. 

Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau 'mùi mẫn' thế này - Ảnh 5
“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà cũng vào chia sẻ và đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh bởi cô cũng có 3 nhóc tỳ đang ốm ở nhà

“Ngọc nữ” cho biết cậu nhóc Mason cũng bị lây từ hai anh chị như em bé Zoey và hiện tại cả 3 đều đang sốt. Dù động viên Phạm Quỳnh Anh nhưng Tăng Thanh Hà cũng cho biết bản thân đang trong tình trạng lo lắng không biết phải làm sao, cô cũng đã thức đêm mấy ngày liên tục để chăm sóc các bé: "Hai bạn nhà Hà cũng vậy đó Quỳnh Anh. Bữa giờ Mason cũng bị anh chị lây bệnh 2 lần rồi. Mà đợt này nặng và kéo dài lâu ghê luôn. Đêm tối thức đo nhiệt độ đứa này đến đứa kia rồi cả nhà ho như dàn đồng ca, lặc lè luôn. Chỉ mong mấy đứa mau khỏi ha Quỳnh Anh. Cố lên cố lên nha"

Tăng Thanh Hà và Phạm Quỳnh Anh chung cảnh ngộ khi cùng thức trắng đêm chăm con ốm lại còn động viên nhau 'mùi mẫn' thế này - Ảnh 6
Hai bà mẹ cùng an ủi động viên nhau

Hai bà mẹ cùng an ủi động viên nhau, các bà mẹ khác cũng vào động viên và chia sẻ nhiều bí quyết để giúp 2 nữ ngôi sao, tất cả đều gửi lời chúc cho các bé mau khỏe mạnh để các mẹ yên tâm. 

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây!

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây!

Diễn viên Hương Giang hiện tại đang có cuộc sống vui vẻ đầy đủ bên con gái nhỏ, cô nỗ lực hết mình qua mỗi vai diễn để đáp lại sự yêu thương của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Bí quyết chăm sóc con chăm sóc trẻ bị sốt Phạm Quỳnh Anh nuôi con

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách