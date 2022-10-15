Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua

Nuôi dạy con 15/10/2022 06:57

Con gái Khánh Thi Phan Hiển ngày càng xinh xắn, nét mặt giống hệt bố nhưng điệu đà hơn cả mẹ.

Tháng 6/2018, Khánh Thi hạ sinh nhóc tì thứ 2 với cái tên vô cùng dễ thương - Vương Diễm. Cô bé chào đời trước ngày dự kiến khoảng 6 tuần. Cô bé được bố mẹ chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng và ngày lớn càng xinh xắn đáng yêu. 

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 1

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ một vài bức ảnh chụp gia đình với đầy đủ 4 thành viên. Trong khi bố mẹ và anh hai Kubi diện áo tông trắng thì cô út Anna nổi bật với áo hoa và váy hồng, mái tóc xoăn sành điệu, gương mặt trang điểm với má hồng môi xinh, điệu đà lấn lướt mẹ khiến dân mạng phì cười. 

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 2

Không chỉ xinh xắn nhất nhà, cô nhóc 4 tuổi còn được mọi người thích thú bởi thần thái vô cùng điệu đà, sang chảnh trong từng bức ảnh. “Bà cô nhỏ” khi thì ngồi vắt chân, khi thì bắn tim, rất “ra dẻ’ một quý cô sang chảnh hết nấc.

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 3

Khoảnh khắc con gái tạo dáng “thần thái” cũng khiến Khánh Thi bất ngờ và kèm theo chút bất lực, cô hài hước chia sẻ: "Nhà em có tấm hình chung nghiêm túc lắm. Chị "Mợ Chảnh" ôi lấn lướt chị mẹ luôn rồi".

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 4

Đây cũng chẳng phải lần đầu Khánh Thi phải bất lực trước sự điệu đà của con gái, trước đó cô cũng thường xuyên chia sẻ bé Anna tạo dáng xinh xắn điệu đà như thiếu nữ mới lớn. Trên thực tế cô bé út nhà nữ kiện tướng dancesport đang ở tuổi mới lớn nên cũng giống như những cô bé trạc tuổi khác - rất thích được làm điệu, làm đẹp.

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 5
Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 6

Dù vẫn chiều theo ý con, cùng con làm điệu nhưng Khánh Thi luôn cẩn thận lựa chọn những trang phục, phụ kiện cũng như mỹ phẩm phù hợp với lứa tuổi của bé để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự hồn nhiên của bé. 

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 7
 

Anna có má lúm đồng tiền, đôi mắt tròn, được nhận xét giống bố nhiều hơn giống mẹ. Khánh Thi chia sẻ cô nhóc từng là một đứa trẻ sinh non nặng 1,9kg, nhỏ bé, yếu ớt nằm trong lồng kính phòng chăm sóc bệnh viện suốt 1 tháng liền khiến một người mẹ như cô đau từng khúc ruột. 

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 8
Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 9

Thời gian đó vì ủng hộ Phan Hiển theo đuổi sự nghiệp, một mình chăm con, Khánh Thi bị trầm cảm sau sinh, stress thường xuyên và luôn cảm thấy bị tổn thương. 

Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua - Ảnh 10

Thế nhưng khoảng thời gian ấy cũng đã qua đi, nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ từng chút một cả cả nhà, Anna đã phát triển bình thường, khôn lớn và ngày càng xinh xắn, ngoan ngoãn khiến bố mẹ rất tự hào. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Bé Nu - Nguyễn Đức Minh Trung là con trai thứ 2 của doanh nhân Đức Hải và Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi chia tay với Quang Dũng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bí quyết chăm sóc con bí quyết nuôi con Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển Bé Anna

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 34 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 34 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 34 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 31 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?