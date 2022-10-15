Con gái mới lớn đã điệu đà, sửa soạn hơn cả mẹ khiến Khánh Thi bất lực chịu thua

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ một vài bức ảnh chụp gia đình với đầy đủ 4 thành viên. Trong khi bố mẹ và anh hai Kubi diện áo tông trắng thì cô út Anna nổi bật với áo hoa và váy hồng, mái tóc xoăn sành điệu, gương mặt trang điểm với má hồng môi xinh, điệu đà lấn lướt mẹ khiến dân mạng phì cười.

Tháng 6/2018, Khánh Thi hạ sinh nhóc tì thứ 2 với cái tên vô cùng dễ thương - Vương Diễm. Cô bé chào đời trước ngày dự kiến khoảng 6 tuần. Cô bé được bố mẹ chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng và ngày lớn càng xinh xắn đáng yêu.

Khoảnh khắc con gái tạo dáng “thần thái” cũng khiến Khánh Thi bất ngờ và kèm theo chút bất lực, cô hài hước chia sẻ: "Nhà em có tấm hình chung nghiêm túc lắm. Chị "Mợ Chảnh" ôi lấn lướt chị mẹ luôn rồi".

Không chỉ xinh xắn nhất nhà, cô nhóc 4 tuổi còn được mọi người thích thú bởi thần thái vô cùng điệu đà, sang chảnh trong từng bức ảnh. “Bà cô nhỏ” khi thì ngồi vắt chân, khi thì bắn tim, rất “ra dẻ’ một quý cô sang chảnh hết nấc.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Khánh Thi phải bất lực trước sự điệu đà của con gái, trước đó cô cũng thường xuyên chia sẻ bé Anna tạo dáng xinh xắn điệu đà như thiếu nữ mới lớn. Trên thực tế cô bé út nhà nữ kiện tướng dancesport đang ở tuổi mới lớn nên cũng giống như những cô bé trạc tuổi khác - rất thích được làm điệu, làm đẹp.

Dù vẫn chiều theo ý con, cùng con làm điệu nhưng Khánh Thi luôn cẩn thận lựa chọn những trang phục, phụ kiện cũng như mỹ phẩm phù hợp với lứa tuổi của bé để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự hồn nhiên của bé.





Anna có má lúm đồng tiền, đôi mắt tròn, được nhận xét giống bố nhiều hơn giống mẹ. Khánh Thi chia sẻ cô nhóc từng là một đứa trẻ sinh non nặng 1,9kg, nhỏ bé, yếu ớt nằm trong lồng kính phòng chăm sóc bệnh viện suốt 1 tháng liền khiến một người mẹ như cô đau từng khúc ruột.

Thời gian đó vì ủng hộ Phan Hiển theo đuổi sự nghiệp, một mình chăm con, Khánh Thi bị trầm cảm sau sinh, stress thường xuyên và luôn cảm thấy bị tổn thương.

Thế nhưng khoảng thời gian ấy cũng đã qua đi, nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ từng chút một cả cả nhà, Anna đã phát triển bình thường, khôn lớn và ngày càng xinh xắn, ngoan ngoãn khiến bố mẹ rất tự hào.