Thế nhưng điều khiến không ai có thể ngờ được đó chính là ngày Xiaoli hạ sinh con đầu lòng lại không được thuận lợi như mong đợi. Vừa ra khỏi phòng sanh, Xiaoli và cả nhà đều phải hốt hoảng trước diện mạo của em bé. Trước mắt họ là một em bé nhăn nheo, da đen nhẻm, mắt sưng húp, cơ thể đầy chất bã, sắc mặt hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng: mũi thấp, lỗ mũi to, mắt hí...

Nghe thấy lời than thở của gia đình, nữ y tá cười an ủi: "Đứa trẻ này chắc chắn là con của chị, do chị sinh ra chứ không nhầm lẫn đâu chị ạ. Ngoài ra trẻ sơ sinh sinh ra thường như thế này, bé không phải xấu xí mà có cơ địa rất tốt, chị yên tâm nhé".

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó cả nhà không còn cách nào khác nên đành ôm đứa trẻ về nhà chăm sóc. Nhưng bố mẹ chồng Xiaoli cảm thấy xấu hổ khi đứa cháu đầu lòng xấu xí nên giấu nhẻm trong nhà, đồng thời cũng nghi ngờ cô con dâu không biết sinh.

Thế nhưng có ai ngờ sau 1 tháng được chăm bẵm, đứa trẻ lột xác như thành một người khác hoàn toàn. Không còn sở hữu gương mặt xấu xí và làn da đen nhẻm, nhóc tỳ lột xác với làn da trắng trẻo, mịn màng, các đường nét trên mặt cũng lộ ra rất thanh tú và xinh đẹp giống hệt Xiaoli và chồng, không những thế còn trội hơn gấp bội. Từ một đứa bé bị hắt hủi, giờ đây đã trở thành thiên thần được cả nhà yêu mến, xem như báu vật.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế hầu hết những đứa trẻ vừa chào đời không hề đẹp lung linh như trên mạng. Trẻ có thể bị sưng mắt và nhăn nheo do ngâm nước ối quá lâu, hoặc bố mẹ mũi cao mà còn vừa chào đời mũi thấp đó là do chưa phát triển xương và sụn hoàn thiện. Trẻ dần lớn sẽ dần rõ nét, thế nên bố mẹ cứ bình tĩnh, chăm sóc thật kỹ để trẻ càng lớn càng đáng yêu, bụ bẫm.