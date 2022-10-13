Em bé vừa chào đời đã bị cả nhà ruồng bỏ vì quá xấu xí, 1 tháng sau điều bất ngờ đã xảy ra.

Chị Xiaoli (Trung Quốc) có thai sau hơn 1 năm kết hôn với chồng. Vì là con đầu lòng nên cả gia đình dòng họ ai cũng mừng rỡ và vô cùng chăm chút em bé trong bụng, ai mách món ăn gì giúp bé khỏe bé xinh, bố mẹ chồng Xiaoli đều mua tẩm bổ cho con dâu. Cô toàn ăn những món ngon bổ, mắc tiền, chăm chút từng chút một để mong em bé ra đời khỏe mạnh, xinh xắn. Chồng Xiaoli sở hữu gương mặt điển trai tây tây, sống mũi cao và thẳng, ngoại hình ưa nhìn, bên cạnh đó bản thân Xiaoli cũng là một cô gái xinh đẹp, nhan sắc thanh tú hút hồn được biết bao anh mê đắm. Chính vì thế cả gia đình đều nghĩ rằng em bé chào đời sẽ sở hữu nhan sắc cực phẩm vì thừa hưởng từ bố mẹ, bố mẹ chồng Xiaoli rất trông chờ đứa chào xinh đẹp làm nở mày nở mặt ông bà để đem khoe khắp xóm.

Thế nhưng điều khiến không ai có thể ngờ được đó chính là ngày Xiaoli hạ sinh con đầu lòng lại không được thuận lợi như mong đợi. Vừa ra khỏi phòng sanh, Xiaoli và cả nhà đều phải hốt hoảng trước diện mạo của em bé. Trước mắt họ là một em bé nhăn nheo, da đen nhẻm, mắt sưng húp, cơ thể đầy chất bã, sắc mặt hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng: mũi thấp, lỗ mũi to, mắt hí... Xiaoli hốt hoảng la lên: "Tại sao, tại sao đứa trẻ này lại xấu xí vậy, nó có phải con của vợ chồng tôi không vậy?".

Nghe thấy lời than thở của gia đình, nữ y tá cười an ủi: "Đứa trẻ này chắc chắn là con của chị, do chị sinh ra chứ không nhầm lẫn đâu chị ạ. Ngoài ra trẻ sơ sinh sinh ra thường như thế này, bé không phải xấu xí mà có cơ địa rất tốt, chị yên tâm nhé". Ảnh minh họa: Internet Lúc đó cả nhà không còn cách nào khác nên đành ôm đứa trẻ về nhà chăm sóc. Nhưng bố mẹ chồng Xiaoli cảm thấy xấu hổ khi đứa cháu đầu lòng xấu xí nên giấu nhẻm trong nhà, đồng thời cũng nghi ngờ cô con dâu không biết sinh. Thế nhưng có ai ngờ sau 1 tháng được chăm bẵm, đứa trẻ lột xác như thành một người khác hoàn toàn. Không còn sở hữu gương mặt xấu xí và làn da đen nhẻm, nhóc tỳ lột xác với làn da trắng trẻo, mịn màng, các đường nét trên mặt cũng lộ ra rất thanh tú và xinh đẹp giống hệt Xiaoli và chồng, không những thế còn trội hơn gấp bội. Từ một đứa bé bị hắt hủi, giờ đây đã trở thành thiên thần được cả nhà yêu mến, xem như báu vật. Ảnh minh họa: Internet Trên thực tế hầu hết những đứa trẻ vừa chào đời không hề đẹp lung linh như trên mạng. Trẻ có thể bị sưng mắt và nhăn nheo do ngâm nước ối quá lâu, hoặc bố mẹ mũi cao mà còn vừa chào đời mũi thấp đó là do chưa phát triển xương và sụn hoàn thiện. Trẻ dần lớn sẽ dần rõ nét, thế nên bố mẹ cứ bình tĩnh, chăm sóc thật kỹ để trẻ càng lớn càng đáng yêu, bụ bẫm.

Võ Hạ Trâm chia sẻ con gái té dập môi do đi xe đẩy trẻ em, nhiều mẹ bỉm đồng tình vì chung cảnh ngộ Con gái Võ Hạ Trâm vừa bị té đến nỗi dập môi do sử dụng xe đẩy gấp gọn, bé khóc lớn khiến Võ Hạ Trâm xót con nên đã chia sẻ câu chuyện để nhiều mẹ bỉm rút kinh nghiệm.

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