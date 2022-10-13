Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai

Nuôi dạy con 13/10/2022 08:13

Trương Mỹ Nhân nói chính bản thân cô cũng bất ngờ khi hay tin mình có thai. Vào ngày đẹp trời nọ, nữ diễn viên thấy cân nặng tăng lên 55kg, do nghĩ là vì ăn nhiều nên mới tăng cân, cô không mảy may nghĩ đến chuyện có bầu.

Mới đây, công chúng được một phen ngỡ ngàng khi Á hậu 1 của Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam Trương Mỹ Nhân đăng tải loạt ảnh đáng yêu của con gái Bona mừng sinh nhật hai tuổi. Mỹ Nhân cho biết người đẹp có lý do riêng nên đã không công khai việc có con trước giới truyền thông. Trong một clip phỏng vấn, nữ diễn viên đã chia sẻ chi tiết về quá trình bầu bí và sinh con của mình đầy gian nan và vất vả. 

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 1
Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 2
Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 3
Á hậu 1 của Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam Trương Mỹ Nhân đăng tải loạt ảnh đáng yêu của con gái Bona mừng sinh nhật hai tuổi

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, hoạt động ở vai trò người mẫu, diễn viên. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng vẻ ngoài xinh đẹp, Mỹ Nhân có được thành tích tốt tại các cuộc thi: Á quân Gương mặt thương hiệu Việt Nam 2017, Á hậu Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Khi lấn sân sang nghiệp diễn, Trương Mỹ Nhân cũng gây được sự chú ý qua các loạt phim như: “Vua bánh mì”, “Thử yêu rồi biết”, “Duyên kiếp”,...

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 4
Trương Mỹ Nhân hoạt động ở vai trò người mẫu, diễn viên, cô gây được sự chú ý qua nhiều bộ phim truyền hình

Trong lúc sự nghiệp trên đà đi lên thì cô bất ngờ “gác kiếm” để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô chia sẻ quá trình có con gian nan khi ở độ tuổi rất trẻ, nhưng cô chưa từng hối hận và cảm thấy bản thân thật mạnh mẽ khi đã quyết định giữ con và chăm sóc con đến tận bây giờ. 

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 5
Trong lúc sự nghiệp trên đà đi lên thì cô bất ngờ “gác kiếm” để thực hiện thiên chức làm mẹ

Trương Mỹ Nhân kể lại rằng, vì bản thân mắc chứng đa nang buồng trứng, bác sĩ bảo rằng sau 25 tuổi rất khó có con nên cô cứ sống vui vẻ, không màng đến chuyện thử thai.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 6
Cô cho biết bản thân mắc chứng đa nang buồng trứng nên cứ nghĩ khó có con được

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy nhiều bất thường cô đã thử và ra 2 vạch. Cô còn hoảng hốt đến mức thét lên: “Ê thật rồi nè”. Lúc đi khám bác sĩ lần đầu tiên, cô nhận kết quả là đã mang thai 7 tuần 2 ngày.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 7
sau khi nhận thấy nhiều bất thường cô đã thử và ra 2 vạch

Với nữ diễn viên khi ấy, đây là một "tai nạn" khiến cô hoang mang và lo sợ. 25 tuổi với những người hoạt động nghệ thuật là quá sớm. Bản thân cô cũng chưa có sự chuẩn bị để đón chào một vai trò mới vô cùng nặng nề, khó khăn. Bạn thân của Trương Mỹ Nhân sau này cũng tiết lộ, nữ diễn viên đã stress vì lo lắng sẽ không thể lo cho con được tốt.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 8
Nữ diễn viên đã stress vì lo lắng sẽ không thể lo cho con được tốt

Cô chia sẻ thật lòng: “Bé Bona đến với tôi rất bất ngờ, lúc ấy tôi đang trên con đường phát triển sự nghiệp vì chỉ mới 25 tuổi. Sự nghiệp chưa vững chắc, tôi cũng chưa có gì trong tay cả, tôi sợ. Tôi không biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì để có thể lo được cho con. Đẻ em bé ra nuôi thì được rồi đó nhưng tôi nghĩ mình không đủ điều kiện để có thể lo cho con đầy đủ như người ta”

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 9
Boma đến khá bất ngờ nhưng lại là món quà quý giá nhất cuộc đời cô

Dù đã có những lo lắng, những sợ sệt, song cuối cùng cô cảm thấy may mắn khi thiên thần nhỏ đã tới với mình – điều mà bản thân cô từng nghĩ khó thành.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 10
cô cảm thấy may mắn khi thiên thần nhỏ đã tới với mình – điều mà bản thân cô từng nghĩ khó thành

Khi thông báo với bạn trai Phí Ngọc Hưng, Trương Mỹ Nhân chia sẻ thêm rằng cô đã gọi điện thông báo cho bạn trai khi anh còn đang ngủ. Ban đầu, bạn trai của Trương Mỹ Nhân nghĩ là cô nói đùa, nhưng sau đó anh có gọi điện lại để bày tỏ sẽ cùng cô chăm sóc, nuôi dưỡng em bé.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 11
Phí Ngọc Hưng đã ở bên cạnh động viên, bảo vệ mẹ con cô suốt chặng đường sinh nở

Bạn trai cũng là người đã đưa Trương Mỹ Nhân đi khám thai, ở bên cạnh động viên, bảo vệ mẹ con cô từ khi mới biết tin có bầu cho đến khi sinh con trót lọt.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 12

Mỹ nhân 9x khi đó rất lo sợ khi phải thông báo với cha mẹ vì chưa kết hôn đã mang thai. Nhưng may mắn, cả cha mẹ Trương Mỹ Nhân đều khuyên cô giữ em bé lại. Khoảnh khắc ấy, Trương Mỹ Nhân thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng ấm lòng vì được bố mẹ thương yêu, che chở.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 13
cha mẹ Trương Mỹ Nhân đều khuyên cô giữ em bé, ở cạnh chăm sóc lo lắng khi cô sinh nở

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Nhân cũng hé lộ cô đã tăng lên đến 24kg trong quá trình mang thai bé Bona. Suốt thai kỳ, nữ diễn viên bị nghén đồ ngọt và lúc nào cũng thèm ăn bánh kem.

"Nếu Nhân có cơ hội mang thai lần thứ 2, Nhân sẽ ăn uống khoa học hơn để dinh dưỡng vào con chứ không vào mẹ như lúc trước nữa", Trương Mỹ Nhân nói thêm.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 14
Bức ảnh hiếm hoi của Trương Mỹ Nhân thời gian bầu bí. Do tăng cân nhiều và nhanh, cô bị rạn da khắp cơ thể

Vì ăn uống không khoa học, dinh dưỡng vào mẹ nhiều hơn con, cân nặng của nữ diễn viên tăng quá nhanh làm cô rạn da khắp cơ thể. Không chỉ thế, cơ thể nặng nề khiến Trương Mỹ Nhân cảm thấy nặng nề, không dám bước ra đường. Qua trải nghiệm của mình, Trương Mỹ Nhân khuyên chị em phụ nữ lên thực đơn mẹ bầu hợp lý, lựa chọn thực phẩm tốt cho em bé, không nên ăn thoải mái theo khẩu vị.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 15
cơ thể nặng nề khiến Trương Mỹ Nhân không dám bước ra đường

Dự định sinh ở bệnh viện quốc tế, nhưng cô chuyển dạ sớm nên đã sinh ở một bệnh viện gần nhà. Bé Bona – con gái Trương Mỹ Nhân sinh non, chỉ nặng 2,25kg, da đỏ hỏn, nhăn nheo, còn chưa hoàn thiện chức năng bú và phải tách khỏi mẹ đưa đi nằm soi đèn đến 5 ngày. Cảm giác con yếu ớt nằm xa mẹ khiến Trương Mỹ Nhân đau xót và thương con vô cùng

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 16
Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 17
Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 18
Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 19
Bé Bona – con gái Trương Mỹ Nhân sinh non, chỉ nặng 2,25kg, da đỏ hỏn, nhăn nheo

Nhưng nhờ có con mà cô trưởng thành hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Khi nhắc đến con gái Bona và bạn trai, Trương Mỹ Nhân không giấu được niềm vui và sự tự hào, sau bao khó khăn, vất vả, cuối cùng nàng Á hậu cũng đã có hạnh phúc trọn vẹn.

Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 20
Á Hậu Trương Mỹ Nhân chia sẻ hành trình mang thai: thấy tăng cân nhiều nên mới biết mình có thai - Ảnh 21
Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Á Hậu Trương Mỹ Nhân

 

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