Phong cách thời trang sành điệu của các nhóc tỳ nhà sao Việt: sang chảnh, khí chất ngay từ bé

Ông bố Cường Đôla mới đây đã không giấu nổi sự tự hào khi đăng ảnh cô con gái của mình trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân của mình, Cường Đô la đã hạnh phúc khoe trọn 1 góc căn phòng chứa quần áo của tiểu công chúa. Có thể thế, căn phòng của Suchin được bố mẹ sắm sửa rất nhiều đồ đạc, từ quần áo, giày dép, phụ kiện.

Đàm Thu Trang hoạt động trong lĩnh vực thời trang thế nên con gái Suchin được mẹ “làm điệu” với đủ các phong cách ngay từ khi vừa lọt lòng. Là cục cưng của mẹ và bố đại gia, cô bé chẳng thiếu thứ gì trong tủ quần áo của mình, được cưng chiều như một công chúa.

Suchin mới chỉ hơn hai tuổi nhưng trông không khác một quý cô sành điệu với quần jeans, áo sơ mi kẻ điệu đà. Điểm nhấn trên tay cô là chiếc túi xách hàng hiệu có giá trị lên đến 20 triệu đồng càng khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi.





Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang không ít lần "tố" cô con gái ngày từ nhỏ cực kỳ cá tính: "Từ đầu tiên của chị gái nhà em nói không phải là ba cũng không phải là mẹ mà là 'hông' với trạng thái rất kiên quyết nhé".

Mặc dù thường xuyên thay đổi phong cách thời trang, song cô bé 1 tuổi đã thể hiện được trình "cân đẹp" mọi item với sự hỗ trợ của stylist mẹ Đàm Thu Trang. Mỗi khi "lên sóng", Suchin đều được mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu tóc đến quần áo, giày dép. Với diện mạo đáng yêu, ái nữ nhà Cường Đôla được ví là fashionista nhí của showbiz Việt.

Sang 2 tuổi, bé Suchin bắt đầu được bố mẹ hướng dẫn làm việc nhà, tự sắp xếp đồ chơi, phụ mẹ gói quà, tưới cây... Những việc nhỏ đó sẽ giúp xây dựng thói quen tốt cho cô bé sau này.

Cách ăn mặc của bé cũng phần nào thể hiện sự chỉn chu, cẩn thận của mẹ Đàm Thu Trang khi chăm con. Cô từng tâm sự: "Trang là một người khá cầu toàn và kỹ tính nên luôn muốn tự tay chăm sóc con tất cả mọi thứ. Trang luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất để ở bên cạnh con. Vì Trang quan niệm rằng tuổi thơ của con chỉ có một mà thôi, và mình sẽ trở thành người bạn đồng hành để chứng kiến mọi cột mốc phát triển quan trọng trong cuộc đời con"..

Suchin được khen ngợi bởi gương mặt đáng yêu có nhiều nét giống bố, ngoài ra tính cách của bé theo mẹ Đàm Thu Trang tiết lộ càng lớn càng thể hiện tính cách năng động, mạnh mẽ.

Có thể thấy, không chỉ trang phục bên ngoài, thần thái của nhóc tì 1 tuổi cũng gây ấn tượng với nhiều khán giả. Mặc dù còn khá nhỏ, song cô bé đã thể hiện được tố chất "người mẫu" được di truyền từ mẹ. Nhờ đó, Suchi đã có được một lượng người hâm mộ khủng không hề kém cạnh bố mẹ nổi tiếng của mình.

Bé Bo - con trai Hòa Minzy

Kể từ khi Hòa Minzy chính thức công khai con trai của mình cùng chồng thiếu gia, câu bé Bo thúi (tên thân mật của con trai Hòa Minzy) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Hầu hết mọi người đều dành lời khen ngợi cho sự ngoan ngoãn, thông minh và hài hước của cậu bé.

Bo không chỉ "gây thương nhớ" vì sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và sự thông minh lanh lợi mà còn bởi những bộ cánh sành điệu, thường xuyên được nhận xét là "Nhìn cưng xỉu!".

Có thể thấy, dù còn nhỏ nhưng bé Bo được mẹ Hòa rất chú trọng đầu tư cho vẻ bề ngoài. Bà mẹ trẻ luôn ưu tiên lựa chọn những mẫu đồ có chất liệu mềm mại, thoải mái nhưng không kém phần đáng yêu, thanh lịch cho con.

Sau khi chia tay, Hòa Minzy nhận nuôi dạy con. Cậu bé tuy nhỏ nhưng đã tỏ ra hiểu chuyện. Cô luôn dạy quý tử phải biết bình tĩnh, ngoan ngoãn, không được sốc nổi, ngã không đau phải tự biết đứng lên…

Mẹ Hòa Minzy còn chứng tỏ cách nuôi con khoa học khi dạy bé Bo đọc sách từ rất sớm. Nhờ đó bé có được tinh thần ham học hỏi và tự giác từ rất sớm, thích đọc sách, thích nghiên cứu, tìm hiểu thế giới, thích làm việc nhà phụ giúp mẹ.

Hòa Minzy còn thường xuyên đưa con đi du lịch từ nhỏ để giúp con được mở mang tầm mắt, học được rất nhiều điều bổ ích.

Qua những chuyến đi, bé Bo trưởng thành hơn, học nhanh và nhớ tên nhiều sự vật hơn. Ai cũng trầm trồ trước vốn hiểu biết của cậu bé. Vì thế Bo còn được mọi người đặt biệt danh khá dễ thương là: "Cậu bé biết tuốt". Thậm chí Hoa Hậu Thùy Tiên còn một lần tự nhận là fan của bé Bo bởi sự thông minh, lém lỉnh của bé.

Hình ảnh Bo thăm Hà Nội với cây trắng phong cách năng động, đĩnh đạc nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Dù bố mẹ chia tay nhưng việc cả hai vẫn cùng chăm sóc cho bé Bo giúp cậu bé bớt đi cảm giác trống vắng.

Bo đang vào tuổi khủng hoảng đôi lúc cũng khiến mẹ Hòa Minzy đau đầu, tuy nhiên cô ca sĩ cho biết mình luôn cố gắng quan sát và tâm sự, dành thời gian nhiều cho con để hai mẹ con hiểu nhau hơn.

Đa số khán giả bày tỏ sự thích thú và hâm mộ cách dạy con của nữ ca sỹ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với cậu bé Bo "thúi" kháu khỉnh, đẹp trai. Vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, dù chỉ vừa "xuất đầu lộ diện", Bo "thúi" đã ghi tên mình vào danh sách những em bé được quan tâm hàng đầu showbiz Việt.

Winnie - con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Thời gian gần đây, từ khi con gái vừa tròn 1 tuổi và đi đứng vững vàng hơn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn dành thời gian đưa con đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Lạt để nhóc tì có những trải nghiệm mới. Vốn được xem là một trong những hot kid có lượng fan hùng hậu, từng khoảnh khắc đáng yêu của Winnie khi đi nghỉ dưỡng cùng ba mẹ đều nhận về sự quan tâm cực khủng từ cộng đồng mạng.

Trong đó, cách phối đồ, chọn lựa trang phục thông minh của giọng ca 30 Ngày Yêu dành cho ái nữ được dân tình khen ngợi hết lời. Tùy vào điều kiện môi trường, thời tiết, con gái Ông Cao Thắng sẽ được diện các trang phục khác nhau. Nếu như Suchin nhà Cường Đôla hướng tới vẻ năng động, cá tính, thì Winnie lại chọn phong cách thời trang duyên dáng hệt như một cô công chúa.

Giàu có và nổi tiếng nên vợ chồng Đông Nhi cũng rất chăm chút cho ngoại hình của con. Từ quần áo, giày dép đến túi xách đều là hàng hiệu thứ thiệt đúng chuẩn con gái “nhà người ta”. Thậm chí, gu thời trang của cô công chúa nhỏ này còn không bao giờ trùng lặp mỗi lần “lên đồ” đi chơi. Mặc dù ăn vận theo phong cách điệu đà, đáng yêu nhưng con gái Đông Nhi vẫn trông vô cùng cá tính và nổi bật.

Sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều làm nghệ thuật, bé Winnie đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật dù còn rất nhỏ tuổi, nhanh chóng bộc lộ "con nhà nòi". Nhóc tì thích hát ca, thường xuyên theo ba mẹ đến phim trường và được tham gia TVC.

Nếu theo dõi cuộc sống của Đông Nhi, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy bé Winnie không thiếu bất kỳ một outfit thời trang nào từ áo hai dây, đầm, đồ thể thao, đồ body đến quần áo rời. Tuy nhiên, tất cả đều xoay quanh ba gam màu chủ đạo là hồng, trắng, kem, nhẹ nhàng, xinh xắn mà vẫn phù hợp với lứa tuổi. Thỉnh thoảng khi đi dự tiệc, Winnie lại “phá cách” trong những bộ đồ cá tính có gam màu trầm hơn. Có thể thấy, dù diện trang phục như thế nào thì nhóc tỳ nhà Đông Nhi vẫn toát lên một nét đáng yêu khó cưỡng.

Cô bé được bố mẹ nuôi dạy theo phương pháp hiện đại, được làm quen với sách từ rất sớm và thường xuyên được đi du lịch để mở mang tầm mắt, thu nhận nhiều kiến thức.

Cô công chúa ngậm thìa vàng nhưng lại được nuôi dạy rất nghiêm khắc. Winnie khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ với những đoạn clip trên trang cá nhân luôn biết cúi đầu chào, thưa gửi khi gặp người lớn.

Có thể thấy, Đông nhi và Ông Cao Thắng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con và mong con được phát triển một cách toàn diện. Chính vì thế vợ chồng nữ ca sĩ không bao giờ áp đặt con theo một hình mẫu nào đó mà để con tự mày mò, khám phá và tìm ra điều con yêu thích.