Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi

Nuôi dạy con 06/10/2022 19:01

Ở tuổi U70, họa sĩ Vũ Huy - bố ruột của siêu mẫu Hà Anh vừa đón thêm 1 "thiên thần nhỏ".

Siêu mẫu Hà Anh có một gia đình khá đặc biệt khi cả bố và mẹ đều là người nổi tiếng. Bố ruột cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là dịch giả, nhà báo Lệ Hà. Tuy đã ly hôn nhiều năm nhưng hiện tại mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Thậm chí, dù đã có cuộc sống riêng nhưng thỉnh thoảng 2 ông bà vẫn tái ngộ trong cùng một khung hình, với những chuyến du lịch cùng con cháu. 

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 1
Dù đã có cuộc sống riêng nhưng thỉnh thoảng bố mẹ Hà Anh vẫn tái ngộ trong những chuyến du lịch cùng con cháu

Mới đây, bố Hà Anh cùng vợ mới đã sinh được một cô út dễ thương, là chị em cùng cha khác mẹ với Hà Anh nhưng lại còn nhỏ tuổi hơn cả con cô. Sự xuất hiện của cô út là niềm hạnh phúc vô bờ bến không chỉ với bố Vũ Huy mà cả các anh chị em trong gia đình, đặc biệt với nữ siêu mẫu Hà Anh.

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 2
Sự xuất hiện của cô út là niềm hạnh phúc vô bờ bến không chỉ với bố Vũ Huy mà cả các anh chị em trong gia đình

Ngoài cô em gái ruột Hà My (cùng mẹ), nữ siêu mẫu may mắn và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thêm 3 em cùng cha khác mẹ (2 em gái, 1 em trai) sau khi bố Hà Anh - Họa sĩ Vũ Huy đi bước nữa.

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 3
Bố Hà Anh có 1 gia đình riêng với 3 người con nhỏ tuổi

Điều đặc biệt trong gia đình này chính là các em của siêu mẫu Hà Anh đều nhỏ hơn cô mấy chục tuổi, nhất là bé út nhỏ hơn tận 40 tuổi. Bồng em gái trên tay mà không khác gì đang bồng con của chính mình, tuy vậy Hà Anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ với điều này. 

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 4
Cô em út nhỏ hơn Hà Anh tận 40 tuổi

Bức ảnh bồng em được Hà Anh đăng tải cho thấy tình cảm đặc biệt của mẹ con cô và “người em gái nhỏ tuổi” này.  Hà Anh tiết lộ cả cô và con gái Myla đều dành tình cảm đặc biệt cho bé Hiền Anh, thậm chí cô cháu gái Myla còn đặt biệt danh đáng yêu cho dì Hiền Anh. "Đây là thành viên bé nhỏ nhất của gia đình- Hiền Anh 4 tháng tuổi, biệt danh Myla đặt "Em bé Hà Nội" hay Chocolate Chip (vì Myla chúa ham ăn)" .

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 5
Bức ảnh bồng em của Hà Anh

 

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 6
Hà Anh tiết lộ cả cô và con gái Myla đều dành tình cảm đặc biệt cho bé Hiền Anh

Nữ siêu mẫu tiết lộ thêm, em gái Hiền Anh có nết ăn ngon ngủ ngoan, hay cười, đặc biệt có vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm ai nhìn cũng mê tít. Nhiều khán giả cũng để lại sự suýt xoa dành cho em bé và sự ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc ít có của Hà Anh. 

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 7
Hà Anh tiết lộ bé Hiền Anh có nết ăn ngon ngủ ngoan, hay cười, có vẻ ngoài đáng yêu

Năm 2017, Hà Anh từng có lần tâm sự về 2 người em cùng cha khác mẹ, cho biết dù chỉ chung nhau "nửa dòng máu" nhưng cô vẫn dành cho chúng tình yêu thương.

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 8
Cô bày tỏ tình cam dành cho em út

Họa sĩ - NSƯT Vũ Huy sinh năm 1955, hiện 67 tuổi, là một trong những họa sĩ thiết kế hàng đầu của nền điện ảnh Việt. Có lần, Hà Anh gọi bố ruột của mình là "ông ngoại quốc dân", tuy bề ngoài "hầm hố" nhưng bên trong lại cực kỳ tình cảm, vui tính. Ông được biết đến là họa sĩ thiết kế mỹ thuật của nhiều bộ phim điện ảnh như: Ký ức Điện Biên, Ngã ba Đồng Lộc, Đông Dương, Người Mỹ trầm lặng... Nổi bật nhất mới đây, họa sĩ Vũ Huy còn tham gia thiết kế mỹ thuật cho phim Kong: Skull Island.

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 9
Bố Vũ Huy và Hà Anh

 

Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi - Ảnh 10
Ông luôn sẵn sàng chăm sóc các cháu và các con

Hà Anh cho biết cô rất biết ơn bố ruột của mình bởi ông hỗ trợ cô rất nhiều trong việc chăm sóc và dạy dỗ bé Myla. Cô kể, họa sĩ Vũ Huy trước đây là người bố nghiêm khắc nhưng giờ lại là ông ngoại dễ tính cực kỳ, ông luôn sẵn sàng chăm sóc các cháu và các con, dù vậy vì sợ bố cực nên Hà Anh rất ít khi nhờ bố chăm con thay mình.  

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai

Tuy là các bé gái nhưng loạt ái nữ nhà sao Việt sau đều khiến bố mẹ điên đầu khi quậy phá, tinh nghịch không khác gì con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nuôi con siêu mẫu Hà Anh Em gái cách 40 tuổi của siêu mẫu Hà Anh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 6 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?