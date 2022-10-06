Siêu mẫu Hà Anh khoe ảnh em gái cùng cha khác mẹ, cách chị 40 tuổi

Ở tuổi U70, họa sĩ Vũ Huy - bố ruột của siêu mẫu Hà Anh vừa đón thêm 1 "thiên thần nhỏ".

Siêu mẫu Hà Anh có một gia đình khá đặc biệt khi cả bố và mẹ đều là người nổi tiếng. Bố ruột cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là dịch giả, nhà báo Lệ Hà. Tuy đã ly hôn nhiều năm nhưng hiện tại mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Thậm chí, dù đã có cuộc sống riêng nhưng thỉnh thoảng 2 ông bà vẫn tái ngộ trong cùng một khung hình, với những chuyến du lịch cùng con cháu. Dù đã có cuộc sống riêng nhưng thỉnh thoảng bố mẹ Hà Anh vẫn tái ngộ trong những chuyến du lịch cùng con cháu Mới đây, bố Hà Anh cùng vợ mới đã sinh được một cô út dễ thương, là chị em cùng cha khác mẹ với Hà Anh nhưng lại còn nhỏ tuổi hơn cả con cô. Sự xuất hiện của cô út là niềm hạnh phúc vô bờ bến không chỉ với bố Vũ Huy mà cả các anh chị em trong gia đình, đặc biệt với nữ siêu mẫu Hà Anh.

Sự xuất hiện của cô út là niềm hạnh phúc vô bờ bến không chỉ với bố Vũ Huy mà cả các anh chị em trong gia đình Ngoài cô em gái ruột Hà My (cùng mẹ), nữ siêu mẫu may mắn và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thêm 3 em cùng cha khác mẹ (2 em gái, 1 em trai) sau khi bố Hà Anh - Họa sĩ Vũ Huy đi bước nữa. Bố Hà Anh có 1 gia đình riêng với 3 người con nhỏ tuổi Điều đặc biệt trong gia đình này chính là các em của siêu mẫu Hà Anh đều nhỏ hơn cô mấy chục tuổi, nhất là bé út nhỏ hơn tận 40 tuổi. Bồng em gái trên tay mà không khác gì đang bồng con của chính mình, tuy vậy Hà Anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ với điều này.

Cô em út nhỏ hơn Hà Anh tận 40 tuổi Bức ảnh bồng em được Hà Anh đăng tải cho thấy tình cảm đặc biệt của mẹ con cô và “người em gái nhỏ tuổi” này. Hà Anh tiết lộ cả cô và con gái Myla đều dành tình cảm đặc biệt cho bé Hiền Anh, thậm chí cô cháu gái Myla còn đặt biệt danh đáng yêu cho dì Hiền Anh. "Đây là thành viên bé nhỏ nhất của gia đình- Hiền Anh 4 tháng tuổi, biệt danh Myla đặt "Em bé Hà Nội" hay Chocolate Chip (vì Myla chúa ham ăn)" . Bức ảnh bồng em của Hà Anh Hà Anh tiết lộ cả cô và con gái Myla đều dành tình cảm đặc biệt cho bé Hiền Anh Nữ siêu mẫu tiết lộ thêm, em gái Hiền Anh có nết ăn ngon ngủ ngoan, hay cười, đặc biệt có vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm ai nhìn cũng mê tít. Nhiều khán giả cũng để lại sự suýt xoa dành cho em bé và sự ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc ít có của Hà Anh. Hà Anh tiết lộ bé Hiền Anh có nết ăn ngon ngủ ngoan, hay cười, có vẻ ngoài đáng yêu Năm 2017, Hà Anh từng có lần tâm sự về 2 người em cùng cha khác mẹ, cho biết dù chỉ chung nhau "nửa dòng máu" nhưng cô vẫn dành cho chúng tình yêu thương. Cô bày tỏ tình cam dành cho em út Họa sĩ - NSƯT Vũ Huy sinh năm 1955, hiện 67 tuổi, là một trong những họa sĩ thiết kế hàng đầu của nền điện ảnh Việt. Có lần, Hà Anh gọi bố ruột của mình là "ông ngoại quốc dân", tuy bề ngoài "hầm hố" nhưng bên trong lại cực kỳ tình cảm, vui tính. Ông được biết đến là họa sĩ thiết kế mỹ thuật của nhiều bộ phim điện ảnh như: Ký ức Điện Biên, Ngã ba Đồng Lộc, Đông Dương, Người Mỹ trầm lặng... Nổi bật nhất mới đây, họa sĩ Vũ Huy còn tham gia thiết kế mỹ thuật cho phim Kong: Skull Island. Bố Vũ Huy và Hà Anh Ông luôn sẵn sàng chăm sóc các cháu và các con Hà Anh cho biết cô rất biết ơn bố ruột của mình bởi ông hỗ trợ cô rất nhiều trong việc chăm sóc và dạy dỗ bé Myla. Cô kể, họa sĩ Vũ Huy trước đây là người bố nghiêm khắc nhưng giờ lại là ông ngoại dễ tính cực kỳ, ông luôn sẵn sàng chăm sóc các cháu và các con, dù vậy vì sợ bố cực nên Hà Anh rất ít khi nhờ bố chăm con thay mình.

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai Tuy là các bé gái nhưng loạt ái nữ nhà sao Việt sau đều khiến bố mẹ điên đầu khi quậy phá, tinh nghịch không khác gì con trai.

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