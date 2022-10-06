Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai

Nuôi dạy con 06/10/2022 07:06

Tuy là các bé gái nhưng loạt ái nữ nhà sao Việt sau đều khiến bố mẹ điên đầu khi quậy phá, tinh nghịch không khác gì con trai.

Con gái Mạc Văn Khoa

Mới đây khi bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải hình ảnh con gái Minnie ngồi trên bàn ăn bún khiến khá nhiều người lo lắng.

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 1
Con gái Mạc Văn Khoa

Cụ thể, cô nhóc Minnie nghịch ngợm không chịu ngồi ghế mà ngồi hẳn lên chiếc bàn ăn và vừa chơi vừa bốc bún cho vào miệng. Bên cạnh những lời khen ngợi của mọi người về độ đáng yêu của Minnie và độ chiều con của bà xã Mạc Văn Khoa thì không ít người cho rằng ngồi như thế khá nguy hiểm và Thảo Vy không nên cho con ngồi như vậy. Trước sự nhắc nhở của khán giả, bà xã Mạc Văn Khoa cũng bày tỏ sẽ rút kinh nghiệm để tránh những nguy hiểm cho con. 

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 2
Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 3
Minnie nghịch ngợm không chịu ngồi ghế mà ngồi hẳn lên chiếc bàn ăn và vừa chơi vừa bốc bún cho vào miệng

Con gái Phanh Lee

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 4

Nhắc về độ lầy lội thì không thể bỏ qua con gái nữ diễn viên Phanh Lee và CEO Nguyễn Thành Nam. Trong một lần vui chơi tại một khu vui chơi, Phanh Lee và ái nữ không ngại bẩn, ngồi xuống sàn nhà dùng tay bốc nước màu, thậm chí bôi bẩn hết ra quần áo và người. Khung cảnh vui chơi của 2 mẹ con khiến fan thích thú nhưng cũng khiến khán giả dở khóc dở cười. 

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 5
Phanh Lee và ái nữ không ngại bẩn, ngồi xuống sàn nhà dùng tay bốc nước màu bôi bẩn hết người

Con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 6
Con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Ái nữ nổi tiếng không hề kém mẹ - Winnie, con gái nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng tinh nghịch không kém con gái Phanh Lee và con gái Mạc Văn Khoa. Cô bé từng khiến mọi người "cười bể bụng" với màn học vẽ. Cụ thể nhân lúc mẹ vắng nhà, Winnie ở nhà với bố đã có cơ hội được “quậy tưng bừng” khi sáng tạo vẽ lên khắp nhà, thậm chí cả quần áo lẫn gương mặt của Ông Cao Thắng cũng bị con gái cưng “điêu khắc sành điệu”. Cũng may mực của cô bé xài có thể dễ dàng xóa đi nên 2 vợ chồng đông Nhi mới cho con thỏa sức “quậy” như vậy. 

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 7
Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 8
Winnie ở nhà với bố đã vẽ lên khắp nhà

Con gái Trường Giang - Nhã Phương

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 9
Con gái Trường Giang - Nhã Phương

Ái nữ nhà danh hài Trường Giang có lẽ cũng được bố chiều chuộng nên thỏa sức "tô son điểm phấn" cho bố bằng sữa chua. Theo nhiều người nhận định cô bé Destiny muốn biến bố trở thành một tác phẩm hội họa do chính mình sáng tác nhưng số khác cho rằng cô bé đang chăm chỉ đắp mặt nạ cho bố, làm đẹp cho bố Trường Giang.

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 10
Destiny "tô son điểm phấn" cho bố bằng sữa chua

Con gái Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 11
Con gái Hồ Ngọc Hà tên là Lisa

Ngoài cậu em trai “quậy đục nước” mà ai cũng biết - Leon thì chị gái song sinh - Lisa cũng không hề thua kém. Không những “đẻ con gái không hề dịu dàng” mà cô bé còn cùng em trai leo trèo, quậy phá khắp nơi khiến Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhiều phen hết hồn. Hồ Ngọc Hà còn hài hước đùa rằng bé Lisa trông có vẻ hiền lành nhưng một khi đã quậy thì còn khiến vợ chồng cô đau đầu hơn cả Leon.

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 12
Lisa bị mẹ cho rằng quậy hơn cả em trai
Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 13
Đến nỗi nữ ca sĩ phải bất lực

Con gái Lê Phương

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 14
Nhìn biểu cảm thôi cũng đủ biết con gái Lê Phương tinh nghịch cỡ nào

Dù đã được hơn 4 tuổi nhưng ái nữ của Lê Phương vẫn “quậy” không thua kém Lisa và Leon. 

Trong 1 bức ảnh Lê Phương đăng tải, cô nhóc đang trèo lên lan can cầu thang trượt như trượt cầu tuột khiến nữ diễn viên hoảng hồn. Cô không quên than thở và tag “chồng trẻ” vào để trách yêu. Nữ diễn viên hài hước tâm sự thêm: "Con gái thừa hưởng gen diễn viên của mẹ và tuổi khỉ của ba thì phải!". Bên dưới nhiều khán giả cũng tỏ ý thích thú trước sự tinh nghịch của cô bé nhưng không quên an ủi Lê Phương. 

Loạt ái nữ nhà Sao Việt chứng minh câu “đẻ con gái cho dịu dàng” là hoàn toàn sai - Ảnh 15
cô nhóc đang trèo lên lan can cầu thang trượt như trượt cầu tuột khiến nữ diễn viên hoảng hồn

Dù là con gái nhưng các nhóc tỳ nhà sao Việt vẫn khiến các mẹ lo lắng không ngớt vì độ hiếu động, tinh nghịch. Trên thực tế, việc hiếu động cho thấy trẻ phát triển tốt, rất có ích cho thể chất và trí não của trẻ. Thời gian này bố mẹ nên để ý trông chừng con để bảo vệ con khỏi những tình huống nguy hiểm nhưng cũng không nên ngăn con thoải mái nghịch ngợm. 



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