Bà xã Hồng Đăng khoe con gái nhận được học bổng sau lùm xùm của chồng

Bà xã Hồng Đăng tự hào khoe học bổng mà con gái xuất sắc nhận được sau ồn ào của chồng mình tại Tây Ban Nha.

2 tháng vừa qua sau khi vụ ồn ào của Hồng Đăng nổ ra chắc hẳn là khoảng thời gian khó khăn đối với những người thân trong gia đình khi phải chịu sự ảnh hưởng từ dư luận. Suốt khoảng thời gian chồng vướng vào bê bối, Anh Đào – vợ Hồng Đăng vẫn vận hành công việc kinh doanh bình thường, hạn chế nhắc đến chồng trên mạng xã hội. Hồng Đăng và bà xã Anh Đào Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng đăng tải bằng chứng nhận thành tích học tập và học bổng xuất sắc của con gái đầu năm học 2022-2023 và hình ảnh bé Nhím xinh đẹp trong bộ đồng phục trường.

bà xã Hồng Đăng đăng tải bằng chứng nhận thành tích học tập và học bổng xuất sắc của bé Nhím Chị Anh Đào chia sẻ bé Nhím đạt được học bổng xanh tháng 9 của trường và còn được hiệu trưởng nhà trường khen "nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động tập thể, sôi nổi, phấn đấu vươn lên trong học tập". Cô không giấu nổi niềm hạnh phúc, tự hào dành cho con, Anh Đào chia sẻ: “Hãy luôn vui tươi và tích cực trong học tập nha gái yêu của mẹ”. Được biết, con gái Hồng Đăng – Anh Đào đang theo học tại 1 trường cấp 2 nổi tiếng hiếu học tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Anh Đào chia sẻ bé Nhím đạt được học bổng xanh tháng 9 của trường và còn được hiệu trưởng nhà trường khen ngợi Ngay sau khi chia sẻ, đông đảo người thân, bạn bè và khán giả dành lời khen cho con gái của vợ chồng Hồng Đăng và gửi lời chúc mừng:

“Con mẹ đào giỏi ghê. Học CVA thì xuất sắc rồi. Chúc mừng em, chúc mừng mẹ Đào và bố Đăng nhé” “Bạn nhà em xinh và giỏi quá .Chúc mừng con gái nha” “Cháu gái thông minh, chăm học, cố lên nhé cháu yêu, chặng đường còn dài dài ở phía trước” “Yêu quá . chúc mừng mẹ Đào chúc mừng Nhím nhé” “Chúc mừng Con Gái Mẹ Đào Bố Đăng. Bé giỏi quá nè”… đông đảo người thân, bạn bè và khán giả dành lời khen cho bé Nhím Được biết mặc dù vợ chồng Hồng Đăng có kinh tế tốt từ việc đóng phim và kinh doanh nhưng vẫn quyết cho các con học trường công lập bình thường. Vợ chồng nam diễn viên mong muốn con phát triển tự nhiên ở những ngôi trường bình thường như bao bạn đồng lứa, sau đó sẽ bồi dưỡng năng khiếu cho con khi con ở lứa tuổi trung học cơ sở. Vợ chồng nam diễn viên mong muốn con phát triển tự nhiên ở những ngôi trường bình thường như bao bạn đồng lứa Bà xã Hồng Đăng không muốn con “bị chảnh”, cho bé được cọ xát với môi trường, giúp các con hòa đồng hơn Chia sẻ về lí do cho con học trường công lập chứ không học trường quốc tế, bà xã Hồng Đăng bộc bạch không muốn con “bị chảnh”, cho bé được cọ xát với môi trường, giúp các con hòa đồng hơn. Bên cạnh đó, Hồng Đăng cũng đồng ý với quan niệm của vợ, anh chia sẻ không quan trọng trường công hay tư, đồng thời muốn con đi học gần nhà để tiện đi lại và đảm bảo luôn gần gũi giám sát con. Hồng Đăng chia sẻ không quan trọng trường công hay tư Có thể thấy, mặc dù sau ồn ào ở Tây Ban Nha, sự nghiệp của Hồng Đăng bị ảnh hưởng khá nhiều khi anh hoàn toàn “biến mất” khỏi truyền hình cũng như bị các nhãn hàng “ghẻ lạnh” nhưng nam diễn viên vẫn dành thời gian chăm sóc và lo lắng cho con cái đầy đủ. Đầu năm học mới anh và bà xã cùng nhau đưa con đi khai giảng. Ngoài ra, ngoại hình những năm gần đây của bé Nhím được nhiều người khen ngợi khi cao lớn phổng phao ra dáng thiếu nữ. Ở tuổi 11, Nhím cao 1,53m và được dự đoán sẽ nhanh chóng vượt mẹ, trở thành 1 mỹ nhân trong tương lai. Bé Nhím đã cao lớn hơn mẹ, sở hữu ngoại hình sáng Tổ ấm của Hồng Đăng và bà xã Anh Đào

Sao Việt và việc mua đồ hiệu cho con: Chi Bảo sắm xe đẩy 200 triệu, Trường Giang cho con đi dép lê 8 nghìn đồng Việc mua sắm đồ cho tụi nhỏ là niềm đam mê bất tận của những ông bố bà mẹ. Đến người bình thường còn chẳng ngại xuống tiền mua những bộ quần áo, phụ kiện đáng yêu cho con của mình nữa là người nổi tiếng. Họ chẳng ngần ngại cho con mình cũng món đồ hiệu tốt nhất, xa xỉ nhất để mặc lên người. Đương nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này. Và dưới đây là góc nhìn của các ông bố, bà mẹ trong Vbiz về tư tưởng này.

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