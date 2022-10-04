Con gái của chị gái Ngọc Trinh với chồng trẻ: càng lớn càng điệu, thích hướng thiện giống mẹ

Ngọc Bích sinh năm 1982, kết hôn sớm và hiện là bà mẹ 3 con. Cũng như em gái, doanh nhân 40 tuổi có tính cách điệu đà, thích mặc bikini khoe hình thể gợi cảm, cô từng là người mẫu DJ nổi tiếng nhưng rẽ hướng sang kinh doanh và hiện là bà mẹ bỉm bên ba con và chồng là ca sĩ Tiêu Quang (cựu thành viên nhóm Vboys).

Chị ruột Ngọc Trinh hơn cô 7 tuổi, đang sống ở TP HCM. Hai chị em người đẹp có nhiều nét giống nhau từ gương mặt tới làn da, vóc dáng.

Nhờ nhan sắc nóng bỏng, vóc dáng quyến rũ, ở độ tuổi U40 lại sinh tận 3 con nhưng vẫn không kém cạnh cô gái trẻ nào, chị gái Ngọc Trinh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa.

Ngọc Bích không nổi đình nổi đám như cô em gái - Ngọc Trinh, nhưng Ngọc Bích cũng sở hữu khối tài sản khủng chẳng hề kém cạnh ai. Sau nhiều năm bươn chải kinh doanh, hiện cô có cuộc sống sa hoa sang chảnh, chẳng còn lo nghĩ đến tiền. Cô còn sở hữu nhiều bất động sản , siêu xe, chuỗi nhà hàng sang trọng khiến nhiều người trầm trồ vì độ giàu có. Gần nhất cô nàng khoe căn nhà mới xây hoành tráng như cung điện tọa lạc tại trung tâm Thành phố HCM khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Ngọc Bích có nhan sắc nóng bỏng, vóc dáng quyến rũ, ở độ tuổi U40

Trước khi đến với ca sỹ Tiêu Quang và có cuộc sống viên mãn như hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1982 đã từng kết hôn với một người đàn ông và có 2 cậu con trai riêng, sau đó đã ly hôn. Ngọc Bích tìm lại hạnh phúc một lần nữa với người tình kém tuổi và cả hai lại có thêm với nhau một cô con gái khi cô nàng ở tuổi u40.

Cách đây ít ngày, chị gái Ngọc Trinh đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào, tình tứ bên ông xã Tiêu Quang. Không chỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên cựu người mẫu chính thức công khai diện mạo của con gái. Ái nữ nhà Ngọc Bích được khán giả nhận xét có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, đáng yêu và rất tự tin khi tạo dáng trước ống kính.

"chị gái Ngọc Trinh" đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bên ông xã Tiêu Quang và công khai diện mạo của con gái

Được biết con gái của cựu người mẫu Ngọc Bích và Tiêu Quang tên là Sarah, em được gần 3 tuổi. Sarah là cô bé có gương mặt xinh xắn được nhiều người nhận xét là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng Sara nhìn nhỉnh hơn bạn bè cùng trang lứa về chiều cao nên nhiều người dự đoán tương lai cô bé cũng sẽ trở thành 1 người mẫu như mẹ và dì út - Ngọc Trinh. Hơn nữa cô bé có mái tóc dài dễ thương nên thường xuyên được mẹ cho ăn mặc điệu đà tiểu thư công chúa.

Sarah là cô bé có gương mặt xinh xắn được nhiều người nhận xét là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Chồng trẻ Tiêu Quang được Ngọc Bích nhận xét là người bố rất mẫu mực, chiều chuộng con gái và thường xuyên giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con. Anh thường đưa con đi chơi vào cuối tuần, dạy con những điều mới mẻ trong cuộc sống, cho con tiếp xúc và làm quen với môi trường xung quanh. Cô chia sẻ muốn mang đến cho con những trải nghiệm thực tế sau mỗi chuyến đi đồng thời gắn kết gia đình với nhau.

Chồng trẻ Tiêu Quang được Ngọc Bích nhận xét là người bố rất mẫu mực, chiều chuộng con gái và thường xuyên giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con

Ngoài ra trước đó Ngọc Bích đã có 2 người con riêng với chồng trước, cô ít khi chia sẻ ảnh của 2 con với chồng trước vì các bé đã lớn, có quyền tự do riêng tư và không thích chụp ảnh.

Hình ảnh con trai cô và chồng mới trong 1 dịp đặc biệt

Các con nhà Ngọc Bích bé nào cũng lớn xinh, bụ bẫm, ngoan ngoãn và được bố mẹ nuôi dạy chỉnh chu. Nhiều khán giả tỏ ý tò mò muốn biết Ngọc Bích hay Tiêu Quang có áp dụng phương pháp giáo dục con đặc biệt nào không. Người đẹp Trà Vinh cũng thành thật chia sẻ bản thân không có phương pháp nuôi dạy con cụ thể nào, miễn là thấy phù hợp và tốt cho con là cô đều làm.

Người đẹp Trà Vinh cũng thành thật chia sẻ bản thân không có phương pháp nuôi dạy con cụ thể nào, miễn là thấy phù hợp và tốt cho con là cô đều làm

Tuy nhiên có một điều rất đặc biệt trong cách nuôi con của Ngọc Bích đó là người đẹp thường xuyên cho con hướng thiện ngay từ khi còn nhỏ. Ngọc Bích từng kể cô có tuổi thơ cơ cực khi mới 7 tuổi đã phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình, lớn lên bị ép gả Đài Loan, phải làm nhiều nghề cùng lúc để kiếm sống. Chính vì thế sau này khi cuộc sống trở nên tốt hơn cô cũng thường xuyên làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy cô cũng đặc biệt muốn hướng cho con cái đến việc thiện lành trong cuộc sống ngay từ nhỏ.

Ngọc Bích từng kể cô có tuổi thơ cơ cực khi mới 7 tuổi đã phải bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình

Cô thường làm gương cho các con, cho các con nghe nhac Thiền hoặc Kinh Phật để các con có thể cảm nhận được những điều giản dị, bình yên, hướng các con đến những điều tốt đẹp, thiện lành. Người đẹp hy vọng các con sau này có thể thành công và trở thành người tốt.

Người đẹp hy vọng các con sau này có thể thành công và trở thành người tốt

Hiện tại, Ngọc Bích thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các MV của ông xã, làm mẫu ảnh cho cửa hàng thời trang của cô và Ngọc Trinh. Ngoài ra, cựu người mẫu còn kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản. Cuộc sống không chỉ thành công, giàu có mà còn vô cùng hạnh phúc khi có chồng cưng chiều và con cái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.