Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười

Nuôi dạy con 01/10/2022 16:40

Lê Phương và chồng kết hôn vào ngày 8/8/2017. Đến năm 2019, cặp đôi đón cô con gái đầu lòng và cho bé cái tên siêu dễ thương là bé Bông. Như nhiều sao Việt khác, Lê Phương cũng nhập hội mẹ bỉm sữa nghiện con và thường xuyên chia sẻ ảnh con gái trên trang cá nhân. Mới đây nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc con gái đi học mẫu giáo cực kỳ đáng yêu khiến nhiều mẹ bỉm thích thú.

Đi học mẫu giáo là bước khởi đầu của trẻ nhỏ giúp bé ko chỉ tiếp cận với môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới mà còn học thêm được nhiều tri thức, kĩ năng sống. Tuy nhiên không phải em bé nào cũng hợp tác và thích thú với chuyện đi học nên hầu hết các bậc phụ huynh đều phải chuẩn bị cho công việc “dụ dỗ, năn nỉ” các em bé để các bé cảm thấy thích thú trước việc đi học, và chuyện đến trường mỗi ngày là một niềm vui. 

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 1
Con giá Lê Phương đã được 3 tuổi và mới vào mẫu giáo

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ vừa có chia sẻ về chuyện làm công việc tư tưởng cho con gái đi học mẫu giáo. 

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 2
Lê Phương và con gái rượu

Lê Phương cho biết bé Bông bị sốt vì mọc răng nên cô xin phép cho con bé được nghỉ ở nhà 3 ngày, thời gian đó trùng với dịp tết Trung Thu nên bé bông vừa được nghỉ ở nhà lại vừa được vui chơi thoải mái, thế nên Lê Phương sọ con gái “quên” trường lớp, không muốn đi học trở lại. 

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 3
Vì nghỉ quá lâu nên nữ diễn viên sợ con gái quên trường lớp

Thế nên trước khi quay trở lại trường học, lê Phương đã “nhắc khéo” con gái nhớ đi học thật giỏi, nhưng không ngờ cô bé lém lỉnh đã trả lời ngay khiến Lê phương bật cười. 

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 4
nên cô đã nhắc khéo cô bé ngày mai đi học thật giỏi

Cụ thể Lê Phương nói với bé Bông: “Em sốt mọc răng hôm thứ 6, Mẹ cho nghỉ học. Tối nay đi chơi Trung Thu muộn, Mẹ nói “em chơi vui rồi mai đi học giỏi nhen!”

 Bông trả lời rất tự tin: “Dạ hông, mai đi học là con nóng thêm nữa đó!”. 

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 5
Câu trả lời của bé Bông khiến Lê phương bất lực, khán giả phì cười

Đính kèm bài đăng than thở cô gái lém lỉnh của mình, Lê Phương còn đăng tải theo loạt hình ảnh “tự sướng” của hai mẹ con. Bên dưới những bình luận hầu hết đều khen vẻ đáng yêu của 2 mẹ con Lê Phương, một số khán giả tỏ ra thích thú và khen ngợi cô bé Bông thông minh, lanh lợi. 

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 6
Khán giả khen ngợi bé Bông thông minh, lanh lợi

Trước đó, Lê Phương thường chia sẻ về việc cho con gái đi học, cô cho biết khá bất thần với ngày trước nhất đi lớp của con gái, thay vì khóc lóc hay mè nheo thì Bông lại rất hợp tác và vui vẻ với chuyện đi lớp. Cô nhóc thậm chí còn tự lập trong những ngày đầu tới trường. Nữ diễn viên cho biết con gái có tính cách rất lém lỉnh và nghịch ngợm. Cô bé còn thường xuyên pha trò để chọc cười cả nhà.

Lê Phương khoe ảnh con gái xinh xắn nhưng câu chuyện đằng sau khiến khán giả bật cười - Ảnh 7
Lê Phương than thở bé Bông quá tinh nghịch và quậy phá

Bé Bông chính là nguồn năng lượng tích cực của cả gia đình. Cô bé thường bày đủ trò quậy phá chẳng kém con trai. Ngay cả bản thân Lê Phương cũng bất lực trước sự thật trái ngược với câu nói “đẻ con gái cho thùy mị nết na”.

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Từ khóa:   nuôi dạy con diễn viên Lê Phương Bé Bông

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