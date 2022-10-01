Khoảnh khắc cả nhà Quang Minh quây quần đón sinh nhật 4 tuổi của cậu út, dân mạng thả tim rần rần vì quá đáng yêu

BTV Quang Minh từng học trường Trần Phú trước khi đi du học Cuba ba năm. Sau khi hoàn thành khóa học Phát thanh - truyền hình ở Cuba, Quang Minh về nước và trở thành biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha cho Thông tấn xã Việt Nam. Năm 2002, anh đầu quân cho VTV3 và tạo dấu ấn với khán giả qua hàng loạt các gameshow.

Chắc hẳn khán giả truyền hình đã quen thuộc với BTV Trần Quang Minh năng động, trẻ trung, có lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước trong các chương trình như: Chúng tôi là chiến sĩ, Bữa trưa vui vẻ, Đối mặt, Trẻ em luôn đúng, Người nông dân hiện đại,...

Trên trang cá nhân của mình, BTV Trần Quang Minh đã chia sẻ khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau, cùng xem cậu út Voi thổi nến, cắt bánh sinh nhật. Ông bố trẻ viết: "Voi con lên 4 tuổi. Bố chúc Voi luôn mạnh khoẻ, để còn chiến đấu với 3 anh. Cuộc sống trong nhà cũng như trong rừng, có Heo có Sóc và có Gấu. Mỗi anh hùng cứ một phương, đều sẵn sàng bắt nạt và ăn chặn Voi trong mọi hoàn cảnh. Sẽ có nhiều trải nghiệm sinh tồn đang chờ con ở phía trước. Con chuẩn bị tinh thần nhé. Yêu con!".

Ngoài sự nghiệp rực rỡ với nhiều dấu ấn, Trần Quang Minh còn nổi tiếng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Nguyễn Bích Ngọc. Gia đình anh có toàn con trai đáng yêu. Các quý tử của BTV họ Trần được đặt biệt danh là Heo, Sóc và Gấu. Thời gian qua, Quang Minh gây ngạc nhiên khi khoe ảnh gia đình có 4 đứa bé. Được biết con út của cặp đôi này có tên là Voi.

Khoảnh khắc cả nhà Quang Minh quây quần đón sinh nhật 4 tuổi của cậu Út

Bữa tiệc sinh nhật của cậu bé Voi được tổ chức đơn giản, chỉ có 1 chiếc bánh gato và đĩa trái cây nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng bởi có đầy đủ ba mẹ và 3 anh trai đang quây quần để đón sinh nhật cùng Voi.

4 quý tử nhà BTV Quang Minh được BTV đăng tải

Dưới bài đăng của BTV Trần Quang Minh, nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật gửi đến bé Voi tuổi mới thật vui vẻ và vâng lời bố mẹ. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc gia đình của ông bố đông con nhất nhà đài này. Nhà có 4 cậu con trai tinh nghịch, chắc hẳn BTV Quang Minh nhiều lúc cũng phải "tăng xông". Ấy thế nhưng dường như ông bố trẻ luôn truyền tải 1 năng lượng tích cực, vui vẻ đến mọi người.

Anh chia sẻ mình là ông bố vừa nghiêm khắc vừa hiền lành

Trần Quang Minh nhận mình là một ông bố vừa có chút nghiêm khắc vừa chút hiền lành, anh là mẫu ông bố luôn lên kế hoạch, thời gian biểu với các con một cách rõ ràng, xây dựng môi trường như quân đội để các con có nề nếp, kỹ cương hơn.

Ở nhà, anh xây dựng môi trường quân đội cho các con có nề nếp

Từng chia sẻ về chuyện con cái, BTV Trần Quang Minh thừa nhận, mình mệt mỏi gấp 4 lần những ông bố bình thường. Anh cho biết: "Những người có một hoặc hai con cảm thấy căng thẳng. Tôi có 4 đứa con nên tất nhiên là mệt gấp đôi. Bận bịu hết con cái nên vợ chồng tôi cũng phải vất vả. Mắt tôi thâm quầng vì thiếu ngủ".

vợ chồng Quang minh dành nhiều thời gian để bên cạnh chăm sóc các con

Nam BTV VTV khiến nhiều người ngưỡng mộ khi bày tỏ cảm thấy thương vợ hơn. Anh cảm thấy may mắn khi có bà xã là người vợ đảm đang, người mẹ tốt, có “3 đầu 6 tay” khi vừa kinh doanh giỏi lại quản tốt 4 người con trai nghịch ngợm.

Anh gửi lời cảm ơn vợ đã hy sinh cho gia đình nhỏ

Dù bận bịu với công việc và chăm sóc 4 cậu con trai, nhưng có thể thấy ông bố này luôn mang một năng lượng tích cực. Anh luôn cố gắng san sẻ việc nhà cho vợ từ việc thay tã, xúc cơm, cắt móng tay cho các bé đến việc chơi với chúng.

Ngoài công việc, nam BTV dành trọn thời gian bên cạnh các con

Ngoài công việc, Nam BTV đài VTV dành hết thời gian cho gia đình, anh cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và luôn cố gắng sát cánh cùng vợ nuôi dạy các con khôn lớn.

tổ ấm của nam BTV luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ

"Tuổi thơ của trẻ con không nhiều, trong nháy mắt, chúng đã trưởng thành và rời xa vòng tay của tôi. Tôi mong, trong ký ức tuổi thơ của chúng luôn có một vị trí đặc biệt dành cho bố mẹ" - Nam BTV tâm sự