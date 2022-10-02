Cựu người mẫu Ngọc Nga khoe nhan sắc cực phẩm của các con, visual của cô gái út khiến dân tình thương nhớ

Được biết, người mẫu Ngọc Nga hạ sinh 3 nhóc tỳ lai Tây đáng yêu là con trai cả William ( 15 tuổi ), con thứ hai là bé trai Edward ( 13 tuổi ) và con gái út Elizabeth ( 11 tuổi ). Trong số đó, cô con gái út của Ngọc Nga, bé Elizabeth gây được sự chú ý quan tâm nhiều nhất.

Từng là một trong những người mẫu thuộc ”thế hệ vàng” như Xuân Lan, Dương Yến Ngọc … của làng vui chơi Việt nhưng người mẫu Ngọc Nga đã quyết định hành động gác mọi đam mê sau khi sinh con cho chồng người kinh doanh người nước Australia. Bởi cô cho rằng, sự nghiệp lớn nhất của mình không phải là sàn catwalk hay những thước phim điện ảnh mà cô từng đam mê, đó chính là chồng và những con.

Từ lúc nhỏ xíu, 3 nhóc tỳ William, Edward và Elizabeth đã có thiên hướng nghệ thuật. Cả ba chơi được nhiều nhạc cụ và tự xin theo học lớp đào tạo mẫu nhí.

Sau khi lấy chồng, Ngọc Nga dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh riêng và chăm sóc con cái. Cô cùng chồng sinh ba con là William, Edward và Elizabeth. Nói về quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”, người đẹp không ngần ngại chia sẻ: “Một khi quyết định lập gia đình và có con, tôi phải ưu tiên lo cơm áo gạo tiền. Nếu tiếp tục theo showbiz, tôi sợ mình khó đảm bảo cuộc sống cho con”.

Cả 3 con của Ngọc Nga đều có đam mê nghệ thuật

Con đầu của Ngọc Nga tên là William, năm nay 16 tuổi. Chị mang thai bé khi đang đóng phim 'Công ty thời trang'. William đặc biệt có năng khiếu về âm nhạc, cụ thể là chơi trống. Cậu bé có mái tóc xoăn, đôi mắt sâu và vầng trán cao giống hệt ba. Sở hữu chiều cao khủng, William tiết lộ cực kỳ yêu thích thể thao và thích nhất là bóng rổ.

Ngoại hình soái tây của cậu cả William

Con trai thứ 2 của Ngọc Nga tên là Edward cũng có đam mê âm nhạc, đặc biệt là với cây đàn guitar. Cậu con thứ nhà Ngọc Nga có vẻ ngoài khá tròn trĩnh, khuôn mặt giống bố và với ngoại hình ưa nhìn, anh chàng cũng thường xuyên được mời đi chụp hình quảng cáo.

Edward đam mê âm nhạc và guitar giống bố

Trong đó, cô em út Elizabeth là người con được quan tâm nhiều nhất của Ngọc Nga, Elizabeth được khen ngợi thừa kế toàn vẹn nét đẹp từ mẹ, thêm vào đó là nét lai Tây từ bố điển trai. Vì thế trông cô nhóc khi nào cũng xinh xắn, ngọt ngào.

Visual siêu đỉnh của cô con gái út Elizabeth

Cô bé rất hoạt náo, thông minh và thích tìm hiểu về mọi điều trong cuộc sống. Hiện tại, Lizzy đang học lớp 4 tại một trường quốc tế ở TP HCM. "Công chúa nhỏ" được bố mẹ cho tập Gymnastic, Hiphop, Acro và Ballet từ lúc 4 tuổi. Cô bé yêu ca hát, thích sân khấu và có thể nhảy múa ở bất cứ đâu: đứng trên vỉa hè cũng múa hay đang chơi xích đu lại "nổi hứng" uốn dẻo...

Cô bé thích ca hát và nhảy múa và đánh đàn

Elizabeth rất thường xuyên được mời trình diễn tại các sàn Catwalk nhí

Không chỉ xinh đẹp hệt mẹ, Elizabeth còn đam mê nghệ thuật và thẩm mỹ, nhất là trình diễn thời trang giống mẹ. Cựu người mẫu từng cho biết, trước khi Open đầy tự tin trên sàn diễn như lúc bấy giờ, Elizabeth từng có khoảng chừng thời hạn lúc nhỏ lại rất nhút nhát, sợ đám đông. Thậm chí mỗi lần Open cùng mẹ chỗ đông người cô bé luôn ngần ngại.

Ngọc Nga tiết lộ cô gái út từng rất nhút nhát

Thấy con gái quá hướng nội, Ngọc Nga quyết định hành động cho con theo học một lớp người mẫu. Khá giật mình khi cô nhóc nhanh gọn bắt kịp với nghề và còn thể hiện năng lực của một người mẫu nhí. Gương mặt lai Tây xinh đẹp cùng thần thái hấp dẫn của Elizabeth nhanh chóng nhận được tình cảm của nhiều đơn vị sản xuất thời trang. Các sự kiện cứ thế gửi lời mời tới con gái của cựu người mẫu.

Chỉ mới 13 tuổi nhưng Elizabeth đã cao gần bằng mẹ

Bản thân Ngọc Nga thấy con gái tốt lên từ sau khi theo đuổi nghề mẫu nên cô ủng hộ con và là người đứng sau tương hỗ con. Sống trong mái ấm gia đình giao thoa giữa hai nền văn hóa truyền thống Việt – ustralia, Elizabeth rất thích học những nét văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của người Việt như bếp núc, làm bánh … và tiếp tục trổ tài vào nhà bếp cùng mẹ, có những món ăn ngon cho mái ấm gia đình.

Ngọc nga dành nhiều thời gian và tâm huyết để chăm sóc, cỗ vũ tinh thần cho cô con gái nhỏ

Ngoài theo đuổi thẩm mỹ và nghệ thuật, Elizabeth hiện tại vẫn đang theo học văn hóa truyền thống tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

Khi được hỏi về việc có cho em nối nghiệp mẹ không, người đẹp trả lời: “Một điều tôi và ông xã thống nhất trong việc dạy con đó chính là tôn trọng ý kiến của con. Việc các bé theo đuổi lĩnh vực thời trang cũng chính là mong ước, đam mê riêng của các bé. Tôi là người giúp các con trong việc tìm kiếm môi trường giảng dạy tốt nhất và theo dõi, quan sát kết quả để giúp con điều chỉnh nếu cần”.

Dù các con chọn ngành nghề nào thì Ngọc Nga vẫn sẽ quyết tâm ủng hộ

Có thể nói, cả ba con của Ngọc Nga đều được mẹ chăm bẵm và nuôi dạy vô cùng khéo léo. Các con của người đẹp đều rất ngoan ngoãn, yêu thương nhau và biết giúp đỡ mẹ khi ở nhà. Có được thế là nhờ người đẹp giỏi giang trong việc quản lý và sắp xếp thời gian biểu cho các con.

Gia đình hạnh phúc của cựu người mẫu chính là ước mơ của bao người

Cô luôn sắp xếp mọi thứ thật sự khoa học: “Tôi quán triệt không có chuyện học thêm nên sau giờ học ở trường, các bé tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá từ thể thao đến âm nhạc…Tất cả hoạt động đều được tôi lên một thời khoá biểu phân chia chi tiết để đảm bảo các côn vừa học vừa chơi hiệu quả. Buổi tối, các bé sẽ tự giác làm bài tập và thi thoảng xin mẹ được chơi game giải trí khi đã học xong bài”.