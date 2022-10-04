Sao Việt và việc mua đồ hiệu cho con: Chi Bảo sắm xe đẩy 200 triệu, Trường Giang cho con đi dép lê 8 nghìn đồng

Kết hôn với doanh nhân sinh năm 1989 Lý Thùy Trang nam diễn viên chi bảo hạnh phúc khi lên chức bố lần 2 khi cậu con trai Gia Khang chào đời cậu nhóc được khen ngợi sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố mẹ vóc dáng bụ bẫm chắc chắn và nước da trắng hồng hào.

Không chỉ vậy, khán giả còn trầm trồ khi con trai Chi Bảo đi chiếc xe đẩy đến từ thương hiệu Dior và có giá gần 200 triệu đồng. Đây quả thật là những con số khủng mà vợ chồng nam diễn viên đầu tư, chăm chút cho quý tử.

Vợ chồng Chi Bảo rất quan tâm đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đầu tư cho con trai cưng. Dù chỉ mới 9 tháng tuổi nhưng bé Gia Khang đã sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu của riêng mình. Được biết, bà xã nam diễn viên thường mua những trang phục cho quý tử toàn là hàng hiệu đến từ các nhà mốt hàng đầu thế giới. Mỗi bộ quần áo của nhóc tì có giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Quý Tử có chiếc xe đẩy đến từ thương hiệu Dior và có giá gần 200 triệu đồng

Ngoài ra, bé Gia Khang còn được ba mẹ đưa đi vi vu khắp nơi từ trong nước đến quốc tế. Khi mới 5 tháng tuổi, vợ chồng Chi Bảo đã đưa con trai đi nghỉ dưỡng ở Singapore. Nhóc tì còn nhỏ đã được trải nghiệm cảm giác đi máy bay hạng thương gia, ở resort đẳng cấp 5 sao,…

Cậu ấm vừa chào đời đã ngậm thìa vàng khiến ai cũng ngưỡng mộ

Bảo Thy:

Bảo Thy được biết là tay chơi hàng hiệu có tiếng trong showbiz, sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, nữ ca sĩ càng khiến dân tình choáng ngợp khi khoe cuộc sống sang choảnh, đồ hiệu ngập tràn, ngay cả quý tử cũng toàn xài đồ hiệu khiến ai cũng ganh tỵ.

quý tử nhà Bảo Thy cũng toàn xài đồ hiệu

Được biết, riêng bộ ba gấu bông đã có giá 2,5 triệu đồng được Bảo Thy đặt mua từ Hàn Quốc và vận chuyển máy bay thì Việt Nam cho con trai cùng trong chuyến từ Hàn Quốc Bảo Thy đã mua một bộ chén cho quý tử tập ăn dặm mức giá của set đồ ăn dặm dao động từ 1,6 triệu cho đến 2,5 triệu.

một bộ chén cho quý tử tập ăn dặm có giá dao động từ 1,6 triệu cho đến 2,5 triệu

Dịp Noel, Bảo Thy khiến dân tình choáng ngợp khi check-in trước cây thông được trang trí hoành tráng trong căn biệt thự. Trong bức ảnh rạng rỡ cùng quý tử, chiếc "siêu xe" mới của cậu ấm Jerard gây chú ý. Được biết, chiếc xe đẩy của con trai Bảo Thy đến từ thương hiệu Mima (Mỹ) có giá tới hơn 50 triệu đồng khi về Việt Nam.

chiếc xe đẩy của con trai Bảo Thy đến từ thương hiệu Mima (Mỹ) có giá tới hơn 50 triệu đồng

Trường Giang Nhã Phương:

Khác với nhiều ông bố bà mẹ Vbiz khác ưa dùng hàng hiệu cho con vợ chồng Trường Giang Nhã Phương lại cực kỳ giản dị tạo cho con gái Destiny cuộc sống không sang chảnh không dùng đồ hiệu.

Destiny có cuộc sống không sang chảnh, không xài hàng hiệu

Sau kết hôn, Nhã Phương nhanh chóng hạ sinh cô công chúa tên là Destiny, nhưng cô và Trường Giang đều luôn giấu kỹ mặt con, không tiết lộ hình ảnh con trên mạng xã hội. Tuy vậy, thông qua các video mà 2 vợ chồng chia sẻ trên mạng xã hội, dân tình dễ thấy cách chăm sóc con cực kỳ giản dị, cô bé Destiny ăn mặc như những đứa trẻ bình thường khác, thậm chí còn đeo dép tổ ong mini rẻ tiền trông rất cute.

Cô bé còn đeo dép tổ ong mini rẻ tiền trông rất cute

Được biết cặp vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương ngoài thành công ở lĩnh vực điện ảnh còn thu nhập lớn từ kinh doanh nhà hàng, quán ăn và bà xã nam danh hài thường được bắt gặp với những trang phục túi xách hàng hiệu đắt tiền.

vợ chồng cô quan niệm nuôi dạy con bình dân, ưa dạy con kỹ năng sống

Trái ngược lại, đối với Destiny, Nhã Phương từng thẳng thắn thừa nhận vợ chồng cô quan niệm nuôi dạy con bình dân, ưa dạy con kỹ năng sống, dạy con trồng rau, nuôi cá, các kiến thức mềm xã hội, cho con vui chơi như những bạn bè cùng trang lứa chứ không cho con tiêu xài đồ hiệu hoang phí, không dạy con sống cuộc sống sang chảnh, không cho con ỷ lại vào tài sản của bố mẹ.

Trường Giang sẽ để cho con trải nghiệm biết hết mọi thứ ví dụ con lớn một chút sẽ dạy con nấu ăn, chăm sóc nhà cửa

Thậm chí Nhã Phương chia sẻ rất hiếm khi tự mua đồ hiệu cho bản thân, mỗi khi đi event hoặc sự kiện gì lớn, cô nàng thường được Trường Giang sắm cho chứ không tự ý mua. Còn với con cái, ông xã cô quan niệm để cho con trải nghiệm biết hết mọi thứ ví dụ con lớn một chút sẽ dạy con nấu ăn, chăm sóc nhà cửa chứ không chiều theo ý con đua đòi se sua.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Giống với Trường Giang và Nhã Phương vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín cũng ưa nuôi con bình dân.

vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín cũng ưa nuôi con bình dân

Bà mẹ ít khi khoe mẽ đồ hiệu mua cho con mà thay vào đó ưu tiên phát triển kỹ năng sống cũng như tri thức cho con gái, con trai thông qua việc đọc sách chăm sóc cây trong vườn là việc nhà nấu ăn.

Cô ưu tiên phát triển kỹ năng sống cũng như tri thức cho con gái, con trai

Có là người hâm mộ còn phát hiện con gái nàng hậu được mẹ đầu tư trang phục đơn giản như bao em bé khác đó chính là quần áo mua bộ theo set để có giá rẻ hơn. Nhiều bộ quần áo của quý tử và công chúa nhà Hoa Hậu diện chỉ vừa tới 200-300 nghìn đồng.

Nhiều bộ quần áo của quý tử và công chúa nhà Hoa Hậu diện chỉ vừa tới 200-300 nghìn đồng

Cô cho hay bản thân không quan trọng con phải diện đồ hiệu sang trọng, miễn là nó vừa vặn, thoải mái, mát mẻ, có thể cho con thoải mái hoạt động, vui chơi và tìm hiểu về thế giới bên ngoài.