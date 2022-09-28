Việt Nam phổ biến nhất là họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm... Rất hiếm khi có một cái họ độc lạ như họ của nam ca sĩ Quang Dũng, đó là họ Thái - tức Thái Quang Dũng.

Việc đặt tên con là một việc vô cùng cần thiết và khiến cho nhiều phụ huynh phải đắn đo suy nghĩ một thời gian rất dài. Trước khi một đứa trẻ chào đời, bố mẹ sẽ dành khoảng vài tháng để tìm một cái tên thật ý nghĩa, hợp phong thủy với họ của bố mẹ và đặc biệt là phải mang một ý nghĩa mà bố mẹ mong muốn.

Quý tử của Quang Dũng và Jennifer Phạm có một cái tên vô cùng ý nghĩa và đặc biệt - Thái Bảo Nam.

Đây là một họ cực kỳ hiếm ở Việt Nam vì họ này thường xuyên xuất hiện nhiều ở Trung Quốc và đài Loan.

Quý tử nhà Quang Dũng có vẻ ngoài trắng trẻo, mũm mũm và đường nét sắc xảo ngay từ khi còn nhỏ

Về ý nghĩa "Bảo" có nghĩa là sự quý giá, là bảo bối, "Nam" là sự mạnh mẽ, nam tính. Bảo Nam mang ý nghĩa là đứa trẻ quý báu của gia đình, là người sẽ che chở và bảo vệ cho cả nhà. Những đứa trẻ được đặt tên Bảo Nam thường là những đứa trẻ có lập trường, ý chí vững vàng, không ai có thể thay đổi được ý kiến của bản thân chúng.

Tên cậu bé mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc

Ngoài ra Bảo Nam còn có nghĩa là một người xuất chúng có tinh thần trách nhiệm rất cao có tài thuyết phục người khác, là những nhà lãnh đạo lớn.

Bảo Nam theo Trung Quốc thì thường là tên của con vua, những người lãnh đạo, những tướng sĩ tài hoa.

Con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm 14 tuổi đã trưởng thành và đúng như cái tên Bảo Nam, cậu bé không những ngoan ngoãn tình cảm mà còn có thành tích học tập ở trường rất tốt, không những được mọi người yêu mến bởi sự thân thiện, dễ gần mà còn được mến mộ bởi nhan sắc vô cùng điển trai, chiều cao khủng (1m8 khi 14 tuổi).

Bảo Nam 14 tuổi đã sở hữu chiều cao khủng 1m8 khiến nhiều người trầm trồ

Dù không theo nghiệp diễn, ca hát như bố mẹ nhưng nhưng mỗi bức hình của Bảo Nam xuất hiện trên Facebook đều nhận được sự chú ý và tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Bảo Nam khiến ba mẹ vô cùng tự hào khi sở hữu nhiều thành tích đáng nể

Bảo Nam là đứa trẻ ưu tú cả về ngoại hình, tính cách lẫn thành tích. Tuy sống ở Mỹ nhưng cậu bé vẫn hay thường xuyên về Việt Nam thăm mẹ và gia đình.

Dù sống ở Mỹ nhưng cậu bé rất thường xuyên về Việt Nam thăm mẹ và gia đình

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Dũng thỉnh thoảng vẫn đăng tải hình ảnh chụp cùng con trai. Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi càng lớn, Bảo Nam càng có nét giống với nam ca sĩ ở khuôn miệng, mũi… Bảo Nam sinh năm 2008, là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Dù đã đường ai nấy đi song cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau dành thời gian để chăm sóc con trai. Ở tuổi 14, Bảo Nam sở hữu chiều cao vượt trội 1,8m và vẻ ngoài phong độ.