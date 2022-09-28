Cách làm nước dashi dinh dưỡng, thơm ngon cho bé tập ăn dặm!

Trong quá trình chế biến đồ ăn dặm cho bé, nhất là giai đoạn đầu thì chưa nên dùng muối hay các gia vị khác để nêm đồ ăn cho bé mà nên sử dụng nước dùng dashi , đây sẽ là lựa chọn rất an toàn, vừa mang lại sự thơm ngon, vị ngọt đậm đà tự nhiên cho món ăn vừa giúp bổ sung đầy đủ khoáng chất cho bé.

Điểm nổi bật trong phong cách ăn dặm kiểu Nhật là dùng nước dashi trộn vào cháo hoặc các món ăn khác cho bé. Loại nước dùng này thường được nấu từ: rong biển, cá bào hoặc các rau củ quả bổ dưỡng.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc dùng các loại nước dashi thường xuyên không thể thay thế hoàn toàn chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm như: rau củ, thịt, cá, rong biển. Nước dùng chỉ tạo vị ngọt, hương thơm nhưng thành phần dinh dưỡng có trong nó là sẽ ít hơn, đặc biệt là nước dùng từ cá và các loại rau củ.

Mặc dù vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý thêm rằng trong giai đoạn trẻ dưới 12 tháng tuổi, chúng ta không nên sử dụng nước dashi nấu quá đậm đặc để đảm bảo không làm tổn hại đến bộ máy tiêu hóa non nớt của trẻ.

Một lượng lớn vitamin B và C cùng nhiều khoáng chất dễ bị đánh mất trong lúc chế biến nước dùng. Vì vậy, lời khuyên cho các mẹ là bé vẫn cần bổ sung thịt, cá và rau củ thật, không nên chỉ cho bé ăn mỗi cháo nấu với nước dashi.

2. Cách làm nước dashi từ rong biển kombu và cá ngừ bào khô

Rong biển kombu là loại rong biển rất phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản. Có nhiều cách chế biến Kombu khác nhau, trong đó việc dùng rong biển kombu làm nước dùng dashi cho các bé ăn dặm là một phần quan trọng và cơ bản tại Xứ sở hoa anh đào. Trong rong biển có chứa nhiều sắt, canxi và chất xơ rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ đang giai đoạn phát triển.

Làm nước dashi cho bé ăn dặm từ rong biển kombu và cá ngừ bào khô

Bên cạnh đó, cá ngừ được nấu chín, sấy khô và bào sợi mỏng cũng sẽ mang hương thơm hấp dẫn, góp phần tạo vị ngọt tự nhiên thay cho gia vị trong nước dùng dashi cho bé.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

Rong biển kombu: 15g

Cá ngừ bào khô: 40g

Nước lọc: 2 lít

Cách bước tiến hành làm nước dasi từ rong biển kombu và cá ngừ khô

Bước 1: Dùng khăn sạch thấm nước vắt khô để lau qua miếng rong biển kombu. Sau đó, cho những miếng rong biển kombu vào nước ngâm trong khoảng 30 phút.

Cho tiếp cá ngừ bào khô vào nồi nước đang đun sôi

Bước 2: Đặt rong biển vào nồi, cho thêm 2 lít nước và tiến hành đun sôi khoảng 5 phút, sau đó vớt các cọng rong biển ra. Lưu ý không nên đun quá lâu, kẻo làm nước dashi bị đắng và nhớt nhé.

Bước 3: Bạn tiếp tục cho thêm cá ngừ bào khô vào nồi nước đang đun sôi, và nấu cho đến khi cá ngừ chìm hẳn xuống đáy nồi thì tắt bếp. Tránh không đảo cá để nước dùng được trong ngon, đẹp mắt.

Bước 4: Đến đây thì bạn chỉ cần dùng một cái rây sạch để lọc lấy phần nước dashi. Khi lọc, chú ý để nước chảy xuống tự nhiên, tránh việc vắt nguyên liệu vì có thể làm cho nước dùng bị đắng, đục và bị lẫn những mảnh vụn nhỏ rong biển hoặc cá ngừ bào nhé. Vậy là đã hoàn thành món nước dashi thơm ngon, dinh dưỡng cho bé ăn dặm rồi đấy!

3. Cách làm nước dashi rau củ cho bé ăn dặm

Nước dashi rau củ là loại nước dùng rất phổ biến thường được dùng để chế biến các món ăn dặm cho các bé chưa biết hoặc không thích ăn rau củ.

Nước dùng dashi từ rau củ thơm ngon, dễ ăn cho bé!

Bạn có thể sử dụng đa dạng các loại rau củ, chỉ cần chúng không có vị đắng, chát thì loại nào cũng có thể làm nước dùng dashi cho bé được. Thậm chí, các chị em có thể tận dụng nước luộc từ rau củ trong bữa ăn của gia đình để nấu dashi cho trẻ nhé.

Bạn có thể sử dụng đa dạng các loại rau củ để làm nước dùng dashi cho bé!

Nước dùng dashi từ rau củ có vị ngọt tự nhiên nên sẽ góp phần tạo thêm sự ngon miệng và hương vị mới lạ cho bữa ăn của các bé. Chị em có thể dùng các loại rau củ như: củ cải, cà rốt, bắp cải, su hào,... Sau khi rửa sạch và thái nhỏ, chúng ta bỏ tất cả nguyên liệu vào nồi, đun chín mềm để rau củ ra nước ngọt. Sau đó lọc ra lấy phần nước dùng là được nhé, rất đơn giản phải không nào?!

4. Cách sử dụng nước dashi cho bé ăn dặm

Các loại nước dashi thường được dùng để nấu cùng với cháo ăn dặm cho các bé. Đối với trẻ nhỏ trên 1 tuổi đã biết ăn cơm cứng thì các mẹ có thể nấu nước dùng dashi cùng với rau củ, cá, thịt và cho bé ăn kèm với cơm.

Nhiều mẹ lo lắng rằng họ không có nhiều thời gian để mỗi ngày đều chế biến nước dùng dashi, điều này chị em đừng quá bận tâm. Các loại nước dùng dashi từ kombu rong biển cá ngừ bào khô hay nước dùng từ rau củ sau khi chế biến xong vẫn có thể cho vào khay đá, bảo quản ngăn đông tủ lạnh và dùng dần.

Các loại nước dùng dashi có thể bảo quản ở đông tủ lạnh và dùng dần nhé!

Tuy nhiên, có một lưu ý là nước dùng dashi càng bảo quản lâu bằng phương pháp này sẽ càng bị mất vị thơm ngon. Vì thế, các mẹ nên nấu làm sao để dùng vừa đủ trong vòng 5 - 7 ngày để đảm bảo hương vị thơm ngon và không mất chất dinh dưỡng cho món ăn của bé nhé.

Bên cạnh đó, có một mẹo nhỏ là khi chế biến nước dashi mà các mẹ nên lưu ý là nên cho vào các khay đá hoặc các hũ nhỏ và trữ đông, mỗi lần cần dùng chỉ cần rã đông 1 hũ nhỏ thôi, vừa nhanh gọn mà lại không ảnh hưởng tới phần nước dùng dashi chưa dùng đến.

Ngoài ra, mẹ cũng có thể chiến biến cháo từ nước dùng dashi với 2 cách chế biến siêu đơn giản là: Cách thứ nhất nếu các mẹ trữ đông thịt cá thì sau khi rã đông các mẹ có thể cho thịt cá, cháo cùng nước dùng dashi đun cách thủy chừng 5 - 7 phút đến khi tất cả nguyên liệu rã đông và sôi thêm chừng 1-2 phút là các bé có thể dùng được.

Cho thêm nước dashi vào cháo

Đối với cách thứ hai, nếu như mẹ chỉ trữ đông nước dashi riêng, khi nấu các mẹ cho thêm vào cháo từ 20ml - 30ml tuỳ theo độ đặc loãng của cháo để tăng khẩu vị cho bé.

Nước dashi cũng có thể xem là gia vị khi cho vào món ăn của bé giúp vị đậm đà hơn, nên mẹ không nên cho quá nhiều vào cháo của bé. Nước dùng dashi bên cạnh tác dụng giúp điều chỉnh độ đặc loãng cho món ăn thì chúng còn rất bổ dưỡng và đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé. Vừa dinh dưỡng lại thơm ngon, dễ ăn, các mommy nhất định đừng bỏ lỡ nhé!

5. Những điều mẹ cần lưu ý về phương pháp cho bé ăn dặm kiểu Nhật

Mỗi đứa trẻ sẽ có những đặc điểm riêng về thể trạng, sức khỏe cũng như tính cách nên không phải bé nào cũng phù hợp với phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Một điểm nữa là các mẹ Nhật Bản thường chỉ làm nội trợ nên có nhiều thời gian để chăm chút từng bữa ăn cũng như lên từng thực đơn riêng cho bé.

Nước dùng dashi là giải pháp tăng hương vị món ăn và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ!

Trong khi đó, các mẹ Việt thường vất vả hơn, không có nhiều thời gian, có mẹ vừa phải chăm con vừa đi làm hay buôn bán nên lựa chọn cách cho con ăn dặm kiểu nào cũng cần linh hoạt và không nên chỉ áp dụng một phương pháp trong thời gian dài.

Việc ăn cháo trong giai đoạn đầu ăn dặm có thể khiến hệ tiêu hóa của bé chưa kịp thích nghi, bé không ăn được nhiều nên dễ chững cân hoặc tăng cân ít, lâu ngày cơ thể bé sẽ chậm phát triển, trí não cũng kém linh hoạt. Cho bé ăn cháo mà không nêm nếm cũng khiến bé chán ăn làm các mẹ cũng vất vả hơn trong việc cho bé ăn.

Vì thế, nước dùng dashi vừa là giải pháp giúp tạo vị ngọt cũng như hương thơm đa dạng cho món cháo, vừa bổ sung các dưỡng chất cần thiết, giúp bé không bị thiếu chất trong giai đoạn đầu dùng thức ăn ngoài sữa mẹ hay sữa công thức.

Lưu ý lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, hợp vệ sinh để đảm bảo hệ tiêu hóa của trẻ!

Các mẹ cũng cần lưu ý lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, hợp vệ sinh để đảm bảo hệ tiêu hóa của trẻ thích nghi tốt với chế độ ăn dặm. Không nên cố dùng quá nhiều loại rau củ quả hay thịt cá trong một nồi nước dùng dashi hoặc cho lượng nước dùng vào cháo quá nhiều. Các mẹ cũng nên tránh việc dùng các loại hải sản dễ gây kích ứng với cơ thể trẻ nhỏ để nấu nước dùng dashi.

Hi vọng với những chia sẻ này sẽ phần nào giúp các mẹ tìm ra cách làm nước dashi cho trẻ ăn dặm phù hợp cho bé. Chẳng gì bằng một bữa ăn dặm thơm ngon, đủ chất để giúp bé ăn ngon miệng và phát triển khỏe mạnh, chúc các em bé cũng chúng ta mau ăn chóng lớn nhé!