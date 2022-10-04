Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực

Nuôi dạy con 04/10/2022 14:07

2 cô con gái của Lê Dương Bảo Lâm được nhiều người nhận xét là “y hệt bản sao” của bố, ngay cả quý tử mới sinh chưa lộ mặt cũng có đặc điểm giống bố mà không giống với vợ hotgirl của anh khiến anh chàng bất lực than thở.

Theo các nghiên cứu con người đặc biệt là con gái sẽ giống bố nhiều hơn dù trẻ nhận được 50% xe từ cha và còn phần còn lại từ mẹ nhưng gen của Nam mạnh hơn nên thường nổi bật hơn thông thường sẽ có 40% gen của mẹ hoạt động và 60% gen của bố hoạt động.

Hầu hết các ông bố đều muốn con cái giống mình, nhưng riêng Lê Dương Bảo Lâm lại là ngoại lệ, anh chia sẻ muốn các con giống Quỳnh Quỳnh - bà xã của anh hơn nhưng các con lại giống hệt mình khiến anh chàng bất lực. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 1
Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và 2 cô con gái

Cả ba người con đều giống bố như khuôn đúc hài hước và dường như là thánh livestream không hề mong đợi điều này. Anh chia sẻ trên facebook cá nhân câu chuyện dở khóc dở cười khiến dân mạng được phen cười bể bụng. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 2
2 cô công chúa được nhận xét giống hệt "bản sao" của bố

Lê Dương Bảo Lâm nổi lên từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Sau đó bằng khiếu hài hước và sự duyên dáng của mình, Lê Dương Bảo Lâm đã chinh phục công chúng trở thành diễn viên hài được yêu thích nhất thời điểm hiện tại. Gần đây nam diễn viên tham gia chương trình "2 ngày 1 đêm" và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bằng những lối diễn hài hước duyên dáng, những câu nói của anh viral khắp mạng xã hội. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm hot rần rần dạo gần đây qua chương trình "2 Ngày 1 Đêm"

Nhưng trái với hình ảnh trên sóng truyền hình Lê Dương Bảo Lâm được vợ nhận xét là một người khá trầm tính ít nói ở ngoài đời, nam diễn viên thường xuyên làm từ thiện và cùng vợ bán hàng online. Cách đây không lâu Lê Dương Bảo Lâm và quỳnh quỳnh thông báo lên chức bố mẹ lần thứ ba sau khi có 2 cô con gái đáng yêu, xinh đẹp. Hiện tại nam danh hài có tất cả ba người con lần lượt là Bảo Nhi (sinh năm 2018), Bảo Ngọc (sinh năm 2020) và cậu út Dĩ Kha chào đời vào tháng 8 năm 2022.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 4
Cậu út Dĩ Kha vừa chào đời 2 tháng trước

Lý giải lý do nam danh hài không muốn con mình sở hữu ngoại hình giống mình bởi vì Lê Dương Bảo Lâm là sao Nam đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ cả khuôn mặt. Anh cho biết mình từng nâng mũi tim mạch gọt hàm làm răng thậm chí anh còn hùng hồn thẳng thắn khẳng định trên gương mặt không có bộ phận nào là nguyên bản từ nhỏ cho đến bây giờ. Tự nhận mình xấu thế nên Lê Dương Bảo Lâm không muốn con thừa hưởng những nét xấu giống mình. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 5
Anh tự nhận "sửa hết mặt" 

Ngược lại bà xã của anh quỳnh quỳnh được anh chia sẻ là một người đẹp tự nhiên hoàn toàn nhan sắc của cô đã từng gây xuống động trong trường điện ảnh một thời. Hiện tại dù bị phát tướng và xuống sắc cho sinh con và chăm lo cho Lê Dương Bảo Lâm nhưng nét đẹp trên gương mặt cô vẫn không hề thay đổi. Chín bởi sở hữu nét đẹp như thế mà Lê Dương Bảo Lâm mong muốn con mình có thể thừa hưởng những gen trội từ mẹ như sống mũi cao mắt hai mí to tròn, môi trái tim và gương mặt đáng yêu nhỏ gọn.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 6
Nhan sắc thời còn con gái của Quỳnh Quỳnh

 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 7
Dù đã trãi qua 3 lần sinh nở nhưng nhan sắc cô nàng vẫn luôn được chồng khen ngợi hết lời

Có lần Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ "hên quá mấy chị ơi nhỏ giống em lớn giống mẹ đỡ em lo cho bà Ngọc quá hi vọng lớn lên môi thu gọn lại". 

Anh bày tỏ sự vui mừng và nhẹ nhõm vì con gái lớn bao nhiêu ngày càng giống mẹ nhiều hơn dù vậy không thể phủ nhận hai con gái của nam danh hài thừa hưởng nhiều đặc điểm từ bố được chính là Lê Dương Bảo Lâm nhận xét là ba đứa như một mặt.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 8
Nam danh hài thấy vui vì 2 con gái càng lớn càng xinh giống mẹ

Thậm chí ngay cả cậu út vừa chào đời cách đây không lâu của hai vợ chồng Vỹ Kha dù chưa được Nam danh hài chia sẻ hình ảnh nhưng vẫn được tiết lộ là giống hệt bản sao của bố nhất là ở đôi môi. 

Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ: “bà nội nói nó y chang cha nó hồi nhỏ em cảm ơn mấy anh chị yêu thương em. Em đọc từng bình luận của mấy anh chị thấy mấy anh chị thương em nhiều quá”. 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực - Ảnh 9
Gia đình hạnh phúc này khiến ai cũng ngưỡng mộ

Không chỉ thừa hưởng ngoại hình từ bố các con của Lê Dương Bảo Lâm còn sớm bộc lộ khả năng hài hước duyên dáng đối đáp đáng yêu trôi chảy, nam danh hài thường chia sẻ những đoạn video trò chuyện cùng các con khiến nhiều khán giả thích thú vì quá ư là giải trí, nhiều người kỳ vọng các con sẽ nối nghiệp bố theo đuổi con đường nghệ thuật và tỏa sáng trong làng giải trí giống bố Lê Dương Bảo Lâm hiện tại. 

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