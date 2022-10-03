Hậu ly hôn một mình nuôi 3 con gái, Phạm Quỳnh Anh ngày càng hạnh phúc: 3 nhóc tỳ không chỉ thông minh mà còn thương mẹ

Thời điểm trước đó, việc Phạm Quỳnh Anh ly hôn với đạo diễn Quang Huy gây nhiều sự chú ý. Đặc biệt, sau đó, Phạm Quỳnh Anh lựa chọn là người nuôi 2 nàng tiểu thư, cả 3 có cuộc sống hạnh phúc và đầy yêu thương. Cho đến thời điểm Phạm Quỳnh Anh mang thai và sinh em bé thứ 3, Zoey càng nhận được nhiều sự yêu thương từ hai chị. Cụ thể, hai cô bé không chỉ phụ mẹ chăm em mà còn bảo ban, dỗ dành nhau học tập, sinh hoạt không để mẹ buồn lòng.

Có lần vì rất nhớ cô bé út, chị 2 và chị 3 ngày nào cũng xin được vào thăm rồi ở lại bệnh viện ngủ với em. "2 chị rất mong con gái về nhà để ngày ngày được ẵm bồng hít hà mùi thơm của em, phụ mẹ chăm em nữa chứ! - Phạm Quỳnh Anh cho hay.

Hai cô nàng chăm em phụ mẹ. Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn, cô chị Tuệ Lâm đã lên 10 tuổi vì thế rất ý thức trong việc là chị cả trong nhà. Phạm Quỳnh Anh cho biết: "Chị 2 ngày nào về cũng tíu tít với em, giúp mẹ được bao nhiêu là việc. Từ ngày có em bé thấy các chị lớn hẳn lên, chững chạc, hiểu chuyện, dành thời gian chơi với nhau, dạy nhau học mỗi khi mẹ bận em bé, tự nhiên thấy thương nhiều ơi là nhiều."

Ngoài ra, chị 3 Tuệ An khi có em út thì đã từ bỏ sở thích chơi búp bê mà thay mẹ cho em bú sữa, cô nàng cẩn thận chăm sóc em dù chỉ trong vài phút "đã hết hồn khi thấy em phun sữa ra và đành bỏ cuộc."

Em bé được chị cả và chị hai nâng niu. Ảnh: Internet

Cách Phạm Quỳnh Anh chăm lo và đầu tư cho 3 ái nữ cũng hết sức gây chú ý. Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ, do cô chị lớn nhất có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý, cô từng cấm coi xem tiktok vì nghi ngờ những nội dung không phù hợp với con. Phạm Quỳnh Anh thường xuyên theo dõi cảm xúc, nét mắt của hai cô con gái để biết sự phù hợp nhất dành cho hai con của mình.

Tuệ Lâm đang bước vào giai đoạn khủng hoảng của tuổi teen nên mẹ Phạm Quỳnh Anh xác định đây là giai đoạn rất quan trọng vì con gái đã đủ lớn để nhận thức nhiều điều và mẹ thì luôn dặn mình phải biết học cách làm sao để trở thành người bạn thân của con.

Phạm Quỳnh Anh chọn cách tâm sự, chia sẻ với con. Ảnh: Internet

Đáp lại sự yêu thương của mẹ, Tuệ Lâm luôn chứng tỏ bản lĩnh của cô chị cả trong nhà, biết nhường nhịn, thương yêu các em, không tỏ ra cáu gắt mỗi khi bị cô em bắt nạt.

Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh cũng chọn cách tâm sự với con thay vì dùng đòn roi. Cô từng thủ thỉ, xin lỗi con gái vì sự nóng giận quá mức giúp con hiểu ra mọi chuyện: "Mẹ xin lỗi con gái nhưng mẹ nghĩ người mẹ nào cũng sẽ lúng túng trong việc chọn cách đối thoại với các con của mình, mẹ sẽ thật là cố gắng nhé, cả hai chúng mình cùng cố gắng con gái nhé".

3 mẹ con thường xuyên có dịp trải nghiệm, khám phá cùng nhau. Ảnh: Internet

Có thể nói, mặc dù thiếu đi tình cảm của bố, tuy nhiên, hai nàng công chúa đều rất hạnh phúc khi có mẹ ở bên, được mẹ chăm lo việc học hành và phát triển đam mê, sở thích. Đặc biệt, các bé có thể mặc vừa trang phục của mẹ nên cả ba có thể mặc chung.

Dù bận rộn với công việc nhưng bà mẹ gốc Hà Nội luôn cố gắng dành thời gian đưa con đi du lịch để con được mở mang tầm mắt, học được nhiều điều mới mẻ.

Quang Huy gặp gỡ con mỗi khi có dịp. Ảnh: Internet

Dù bận rộn với công việc nhưng bà mẹ gốc Hà Nội luôn cố gắng dành thời gian đưa con đi du lịch. Ảnh: Internet

Hậu chia tay nhưng cả Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đều thống nhất sẽ cố gắng đoàn tụ trong các dịp đặc biệt để các con không cảm thấy tủi thân. Cũng như cùng nhau chăm sóc, bù đắp tình cảm cho 2 con.

Có thể nói, sau hôn nhân đổ vỡ, những ảnh hưởng lớn nhất có thể kể đến chính là các con của họ. Tuy nhiên, với sự yêu thương, dành trọn vẹn tình cảm thì các bé sẽ không cảm thấy thiếu thốn và thêm yêu cuộc sống nhiều hơn.

Những điều mẹ có thể quan tâm trong việc nuôi dạy con gái trưởng thành

Đừng dạy con 'có nhan sắc là có tất cả'

Ngày nay, với điều kiện sống ngày càng được cải thiện, ngày càng nhiều bà mẹ thích làm điệu cho con gái của mình. Các bé cũng được khoác lên những bộ cánh tinh tế, xinh đẹp thậm chí nhiều em đã tự trang điểm, đánh phấn khi đến trường. Tuy nhiên, đó là điều không nên, khi tới trường học cần ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp với việc học tập, sinh hoạt tại môi trường tập thể. Do đó, không nên cho các bé ăn mặc quá điệu đà, chau chuốt. Khi trẻ được chú tâm quá mức vào ngoại hình, bé sẽ hình thành tư duy coi trọng bề ngoài, dẫn tới lơ là việc học hành

Đừng ép con 'con gái phải nết na'

Việc con trai hay con gái có cá tính riêng, cha mẹ có thể tôn trọng thay vì gượng ép con vào khuôn khổ: "Con gái thì phải... ". Điều đó dễ dẫn đến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng cũng như con khó bộc lộ khả năng, đam mê tự nhiên. Nên dạy con cách tự chăm sóc bản thân, có tinh thần độc lập, chứ không thể dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ, khuyến khích con chủ động học hỏi, khám phá và mở rộng tầm nhìn.

Có những quy định riêng phù hợp với gia đình

Chẳng hạn như việc cha mẹ có thể đề ra cho con gái nguyên tắc "Phải về nhà trước 10h tối".

Việc đề ra quy tắc về giờ giấc này là tiền đề cho việc trẻ luôn tôn trọng các quy tắc gia đình trong tương lai, cũng là giúp bảo vệ trẻ khỏi những hiểm họa khi sinh hoạt không tuân thủ giờ giấc an toàn.

Quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ

Trẻ em thuộc các giới tính khác nhau có cấu tạo thể chất, đặc điểm dậy thì và nhu cầu tâm lý hoàn toàn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn lớn lên của trẻ, cha mẹ phải giáo dục trẻ cẩn thận để trẻ có ý thức bảo vệ bản thân và an toàn. Đặc biệt với các bé gái, mẹ có thể hướng dẫn và tâm sự để chúng hiểu và biết tự bảo vệ bản thân trong mọi tình huống.