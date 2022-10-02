Sau 8 năm ly hôn, MC Trung Nghĩa hiếm hoi đăng ảnh 2 quý tử: Gà trống nuôi con vẫn tốt

MC Trung Nghĩa là cái tên quen thuộc trên sóng VTV được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình như: “Chúng tôi là chiến sĩ”, “Cà phê sáng”. Anh được nhận xét là một trong những MC có tài ăn nói duyên cùng vẻ ngoài thiện cảm, phúc hậu. Tuy nhiên, tình duyên của nam MC này lại khá lận đận. Sau khi kết hôn với MC Hoàng Linh có 2 cậu con trai sinh đôi, cả hai đã đường ai nấy đi, và Trung Nghĩa đã chọn nuôi con một mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, bố Nghĩa chia sẻ những khoảnh khắc ba bố con về quê chơi. Hai anh em Gato và Bonbon (tên ở nhà của hai con Trung Nghĩa) đã có những trải nghiệm cực kì mới mẻ ở vùng đồng quê khiến các em vô cùng háo hức. Hai anh em tập làm những việc tuy nhỏ nhưng ngày thường ít khi được làm.

Cuộc sống của 3 cha con cho đến này vẫn gây tò mò và cho đến hiện tại, 2 cậu bé đã ngày càng khôn lớn, tất cả nhờ công dưỡng dục của cha và tình cảm của mẹ phương xa.

Hai cậu nhóc ngày càng khôn lớn. Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù bận rộn với công việc, tuy nhiên, mỗi khi có thời gian, ba bố con Trung Nghĩa sẽ khởi hành đi chơi đâu đó. Điều này được xem là bù đắp tình cảm rất lớn vì cậu con trai Minh Tuệ từng ước ao bố luôn về sớm cùng 2 anh em: “Con ước là ba sẽ không về muộn để con lo nữa”.

Cho con những điều trải nghiệm để bản lĩnh và trưởng thành hơn được xem là điều mà nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. Điển hình như việc 2 anh em Gato và Bonbon đã tự mình nấu bữa cơm tươm tất và ngon miệng mà không phải bất kì đứa trẻ nào cũng có thể làm được.

Hai quý tử được trải nghiệm việc nấu ăn từ nhỏ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, nam MC “Cà phê sáng” còn dạy con cách lao động, gieo trồng cây cối ở các điểm du lịch dân dã. Chính vì vậy, các con có cơ hội tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, có thêm sự hiểu biết và yêu thương cuộc sống. Ba cha con cũng thường xuyên tham gia các hoạt động như bơi lội, leo núi..

Con trai MC Trung Nghĩa trải nghiệm công việc làm vườn. Ảnh: Internet

Trung Nghĩa thường xuyên dạy con ngoan ngoãn và lễ phép trong những dịp ra ngoài ăn cơm. Anh cho hay: “Đi ăn cùng hai con ở bên ngoài với tôi thực sự là khoảnh khắc thú vị bởi mỗi ngày tôi phát hiện thêm nhiều điều lý thú từ con vì thông qua món ăn con học được nhiều điều. Hơn nữa, tôi dạy con cách hành xử, đối đáp nên dù đói bụng, con vẫn ngồi nghiêm túc chờ đợi, không kêu gào như nhiều bé được chiều chuộng. Khi người lớn phục vụ đồ ăn, hai bé luôn nói lời cảm ơn, lễ phép. Điều đó vừa là trải nghiệm, vừa là niềm vui, tôi tiếp tục học cùng con”.

Vì chỉ có 3 cha con ở nhà, ngay từ khi còn nhỏ, hai em bé đã biết phụ cha dọn dẹp, rửa chén bát, gấp chăn mền khi thức dậy. Quả thật, niềm hạnh phúc không gì bằng của ông bố chính là khi các con đều biết nghe lời và làm việc rất tốt. Trung Nghĩa đã rất thành công khi dạy con tuổi nhỏ làm việc nhỏ, luôn ý thức giữ gìn đồ đạc gọn gàng như vậy.

Ngoài ra, ông bố cho hay, nấu ăn là cách giúp con tư duy rất nhiều về màu sắc, chính vì thế nam MC cổ vũ khi con vào bếp. Anh cũng cởi mở chia sẻ về cách dạy con: “ Tôi quan sát hai con và biết chúng rất thích làm cùng với bố. Ví dụ buổi tối đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, tôi luyện cho con cách xếp gối gọn gàng. Tôi dạy con cách tư duy hình ảnh, liên hệ thực tế. Mọi người thường nghĩ bếp là nơi nguy hiểm, không nên cho trẻ đến gần nhưng theo tôi đó là nơi học cùng con, giúp con nhận biết, phát triển tư duy hình ảnh, màu sắc...”.

Có thể thấy dù “gà trống nuôi con” nhưng MC Trung Nghĩa nuôi dạy con rất tốt. Hai cậu bé càng lớn lại càng giống bố, đặc biết luôn biết yêu thương và ngoan ngoãn, cũng đủ thấy cách dạy dỗ con của nam MC chỉn chu và tỉ mỉ đến thế nào.

Nam MC Trung Nghĩa khi dẫn chương trình. Ảnh: Internet

Trong độ tuổi từ 7-10 tuổi, sự phát triển tư duy và khả năng cho bé là điều quan trọng, được nhiều ông bố bà mẹ quan tâm tìm hiểu. Việc con tự giác giữ gìn đồ đạc, dọn dẹp sau khi chơi hay hơn cả là chú ý về thời gian và giờ giấc cần được cha mẹ nhắc nhở. Những việc sau đây cha mẹ có thể gợi ý con thực hiện:

- Chỉ bảo trẻ tận tình

Cha mẹ chỉ dạy con tận tình sẽ giúp bé dần hình thành thói quen tốt hơn. Bạn có thể hướng dẫn bé biết cách xếp quần áo đúng khổ và đặt ngăn nắp vào tủ.

Sau đó, để trẻ thực hành lại ngay sau đó. Nếu trẻ làm không đúng công đoạn gì hay không đạt yêu cầu, bạn phải lập tức dạy ngay. Cách làm tận tình như vậy sẽ khiến trẻ nhớ lâu và không phạm lại sai lầm. Đôi khi, bạn cũng nên đòi hỏi trẻ nhiều hơn khi đã thuần thục những gì bạn chỉ. Đó là cách để trẻ tự khám phá khả năng của mình.

- Cho con sự lựa chọn

Nếu để con có quyền tự chủ, con sẽ dễ dàng thực hiện hơn thay vì ép hay kỷ luật chúng. Bạn có thể dạy con vị trí và cách mặc đồng phục từ tối hôm trước để tránh vội vàng vào buổi sáng hôm sau. Như vậy, bạn cũng sẽ chủ động và con không bị lúng túng hay khó chịu. Nếu muốn con cất cặp sách, hãy hỏi trẻ muốn cất ở đâu, vị trí nào phù hợp và thuận tiện nhất.

- Phân việc cụ thể

Thay vì đại ý bảo trẻ dọn phòng, bạn có thể chỉ cho con nhiệm vụ nào mà con cần hoàn tất sẽ giúp trẻ hoàn thành tốt việc nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể lập kế hoạch và nội quy gia đình, giúp bé làm được những gì đã đề ra, có thưởng phạt công minh, rèn luyện thói quen tự giác.

- Để trẻ có không gian riêng

Tùy thuộc vào diện tích nhà, bạn nên dành không gian vừa đủ để trẻ có thể thoải mái bày trí các mồn đồ theo ý thích. Đó có thể là góc học tập rộng rãi hoặc đôi khi chỉ cần một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trẻ có thể thỏa sức sáng tạo tại đó.

- Trân trọng và thừa nhận những gì trẻ làm được

Hãy thể hiện sự ủng hộ và trân trọng đối với những thành quả của trẻ. Bố mẹ nên cảm ơn con vì những nỗ lực của con thay vì chỉ khen qua loa không thật lòng vì kết quả thực hiện chưa được mỹ mãn. Bạn có thể cho con tham gia vào việc nhà thường xuyên để trẻ cảm thấy rằng sự tham gia của chúng cũng rất quan trọng và cần thiết.