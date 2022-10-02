Con gái bước vào tuổi 13, diễn viên Mạnh Trường lo sốt vó, định làm ‘vệ sĩ’ canh cổng ngày đêm

Vào độ tuổi 13, tâm sinh lý của trẻ có nhiều thay đổi, theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan (Khoa Giáo dục, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chia sẻ trên Báo Thanh niên, chỉ cần cha mẹ vô tâm không thấu hiểu đặc điểm này của lứa tuổi, buông ra một lời xúc phạm, mắng mỏ hay đánh đập là khiến trẻ bị kích động, không kiềm chế được. Sự vô tình đó có thể sẽ thôi thúc trẻ bỏ đi để thoát khỏi vòng tay cha mẹ.

Mới đây, anh có những tâm tư chia sẻ về việc nuôi dạy con cái, đặc biệt bé Chip - của gia đình đang bước vào tuổi 13.

Ngoài ra, nàng tiểu thư cũng rất hào hứng với các môn thể thao khi tập luyện cùng bố. Hơn nữa, theo Mạnh Trường chia sẻ, Chip cũng được nhận xét có tính cách chững chạc hơn so với lứa tuổi, cô bé rất tinh tế và khéo léo.

Theo đó, Mạnh Trường cũng lo lắng cho con gái anh nay đã lớn phổng phao, bắt đầu bước vào độ tuổi tâm sinh lý, tình cảm phức tạp “Khả năng sắp tới tôi phải mặc đồ Ninja đứng theo dõi ở cổng trường các bác ạ” - nam diễn viên tâm sự. Cô bé hiện đang theo học tại một trường quốc tế, cùng niềm đam mê nghệ thuật được gia đình Mạnh Trường rất đầu tư. Cô bé không chỉ chơi đàn giỏi, hát hay mà còn nhảy đẹp.

Con gái nhà Mạnh Trường cao gần bằng bố ở tuổi dậy thì. Ảnh: Internet

Mặc dù rất thân thiết với các con, nhưng Mạnh Trường không khỏi lo lắng. Có thể thấy, những chia sẻ của anh cũng khiến nhiều ba mẹ đồng tình bởi lẽ, không thể để con tự phát triển, ở lứa tuổi này, các bé cần có những định hướng rõ ràng, nhất là khi đã có sự chuẩn bị từ năm 8-9 tuổi để bé luôn có sự thích ứng tốt, không bị sa ngã. Mạnh Trường từng chia sẻ, vợ chồng anh thường dùng cách trò chuyện để các con hiểu. Tuy nhiên cũng có lúc ông bố khẳng định mình khá nghiêm khắc với con gái.

"Bố mẹ không thể nào cứ xuề xòa, dễ dãi với con từ nhỏ và nghĩ: "Ôi thôi, để con lớn lên rồi dạy bảo sau cũng được". Khi con đã quen với tư duy của riêng mình, không được bố mẹ chỉ bảo từ nhỏ, không biết đúng sai thì tới độ tuổi lớp 8, lớp 9 thường chỉ thích làm theo ý mình thì bố mẹ uốn nắn rất khó. Vì vậy, khi con bắt đầu chớm hiểu, gia đình tôi giải thích, phân tích cho con bất kỳ điều gì trong cuộc sống, thứ gì là quan trọng, tạo thành cái nền để uốn nắn con dễ dàng hơn" - Mạnh Trường nói thêm về cách dạy bé Chip.

Gia đình Mạnh Trường thường có những chuyến du lịch trải nghiệm. Ảnh: Internet

Ở độ tuổi 13, hầu hết các bé đều đã trong giai đoạn dậy thì và đây là thời điểm tâm lý khủng hoảng mà bất kì phụ huynh nào cũng muốn nó trôi qua thật nhanh. Với những thay đổi trong tâm sinh lý lứa tuổi, suy nghĩ và hành vi của trẻ có phần bất ổn, thậm chí là nổi loạn nên luôn khiến cha mẹ phải đau đầu, lo lắng.

Ở lứa tuổi này các em cần có một gia đình, một tổ ấm thực sự mới có thể phát triển tốt. Mạnh Trường từng được biết đến khi chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con, được các ông bố bà mẹ dành nhiều lời khen như: khuyến khích các con vận động thể dục thể thao, mang đến nhiều trải nghiệm để giúp con trưởng thành, nghiêm khắc trước những lỗi sai của con.

Tin chắc rằng, anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để con phân biệt đúng sai, trở về nhà trong niềm yêu thương của cha mẹ, đặc biệt có thể thổ lộ tâm tư, tình cảm, giúp con tránh khỏi những sa ngã.

ThS.BS. Lê Thị Phương Thảo, Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trên Báo Tổ quốc, dưới đây là những thay đổi tâm lý tuổi dậy thì ở bé gái và bé trai mà cha mẹ nên biết.

1. Khám phá bản thân

Trẻ trong độ tuổi dậy thì khao khát tìm bản sắc cá nhân rất lớn, do đó trẻ thường có xu hướng làm quen thêm nhiều bạn mới cũng như muốn có thật nhiều trải nghiệm về các mối quan hệ. Ví dụ, tâm lý tuổi dậy thì của bé gái có thể thay đổi từ rụt rè sang tò mò, hoạt bát và làm quen thêm nhiều bạn mới.

2. Trở nên độc lập hơn

Dậy thì còn là lúc trẻ trở nên độc lập hơn khỏi gia đình. Sự độc lập này biểu hiện từ việc trẻ có thể tự đi đến trường cho đến việc chúng khát khao nhận thêm nhiều trách nhiệm. Thực tế, chúng ta cũng thường thấy tâm lý tuổi dậy thì của bé trai và bé gái là thích đưa ra ý kiến cá nhân, thậm chí đấu tranh dữ dội để bảo vệ ý kiến của mình và không chịu nghe lời người khác. Sự riêng tư và không gian cá nhân cũng trở nên cực kỳ quan trọng đối với trẻ ở giai đoạn này.

3. Tò mò về giới tính

Trẻ bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa cơ thể mình và cơ thể của bạn bè khác giới. Cùng với sự thay đổi sinh dục thứ phát của cơ thể, trẻ còn bắt đầu tò mò về các vấn đề về giới tính, tình dục và có thể sẽ bắt đầu hẹn hò và có mối quan hệ lãng mạn.

Những thay đổi của tuổi dậy thì. Ảnh: Internet

4. Quan tâm về ngoại hình

Trẻ trở nên nhạy cảm hơn về ngoại hình của mình cũng như những thay đổi của cơ thể. Vì thế, trẻ cũng bắt đầu biết "làm điệu" và dễ cảm thấy tự ti, lo lắng về nhược điểm của ngoại hình. Những thay đổi trong suy nghĩ về xã hội và cảm xúc của trẻ là dấu hiệu cho thấy trẻ đang dần hình thành bản sắc cá nhân và đang học cách trở thành một người lớn độc lập.

Trong giai đoạn này, trẻ sẽ dần phát triển kỹ năng đưa ra quyết định và có thể hiểu được những tác động hay hậu quả của hành động đó.

5. Tính độc lập của trẻ

Từ một đứa trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, ở tuổi dậy thì trẻ thể hiện tính tự chủ trong suy nghĩ và hành động. Trẻ muốn được tham gia ý kiến và đưa ra các quyết định trong các vấn đề của mình.

Tính độc lập của trẻ cũng tùy thuộc vào từng giai đoạn tuổi, ví dụ ở độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi trẻ bắt đầu có xu hướng tách khỏi cha mẹ, ít tham gia các hoạt động cùng cha mẹ, miễn cưỡng chấp nhận lời khuyên của cha mẹ.

6. Quan tâm đến hình ảnh cơ thể

Từ 10 đến 13 tuổi trẻ bắt đầu quan tâm đến bản thân và những thay đổi trong quá trình dậy thì. Dễ lo lắng, buồn rầu về những nhược điểm của cơ thể hoặc hay so sánh mình với những bạn cùng trang lứa.

7. Quan hệ với bạn bè

Các bé bắt đầu có những nhóm bạn, chơi theo nhóm và chịu ảnh hưởng của nhóm bạn cùng chơi. Đặc biệt, các bé bắt đầu chơi với những nhóm bạn khác giới, bắt đầu có quan hệ lãng mạn.

8. Thay đổi về nhận thức

Đây là giai đoạn tích lũy nhanh và mạnh các kinh nghiệm, kỹ năng sống và khả năng tư duy, phân tích những tình huống ngày một phát triển. Ví dụ như khả năng nhận thức được cảm xúc của bản thân với những người khác, chỉ số thông minh và sáng tạo tăng nhanh trong giai đoạn từ 14 đến 16 tuổi mà các bậc cha mẹ cần lưu ý.