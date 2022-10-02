Bé gái 4 tuổi từng được David Beckham bế và khen xinh: Nay đã là mẫu nhí tài năng, được mẹ dạy bảo ngoan ngoãn từ nhỏ

Đến thời điểm cô bé 4 tuổi, càng lớn lại xinh xắn và tài năng. Cô bé sở hữu chiều cao nổi bật hơn các bạn cùng tuổi vì cha cô cao đến 1m94 và mẹ cao đến 1m75.

Còn nhớ cách đây 3 năm trước, vào thời điểm cô bé khoảng 8 tháng tuổi đã được danh thủ David Beckham bế trên tay và không ngừng khen ngợi đáng yêu.

Nhờ chiều cao ấn tượng lại có vẻ đẹp lai tây hài hòa, cô bé trở thành mẫu nhí đắt show của mẹ và nhiều nhãn hàng quảng cáo.

Những chia sẻ về việc nuôi dạy con của siêu mẫu Hà Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, tài năng được bồi dưỡng và vun đắp giúp con gái siêu mẫu ngày càng trở nên tài giỏi.

Con gái Hà Anh ngày càng lớn. Ảnh: Internet

Do biết khai thác điểm mạnh và sở thích của con, siêu mẫu Hà Anh giúp con hiểu về bản thân nhiều hơn.

Theo lời nữ siêu mẫu chia sẻ, Myla khi chưa tròn 2 tuổi đã biết đọc bảng chữ cái, giao tiếp thông thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, nhóc tỳ cũng rất thông minh, lanh lợi và sống vô cùng tình cảm. Từ nhỏ Myla đã có niềm thích thú đặc biệt với những bộ quần áo và phụ kiện. "Mới 4 tuổi đã biết kén chọn, váy phải mềm mại, hơi cứng hay ráp là nhất định không chịu mặc. Nhiều cái mua về mới tinh mà cứ phải treo đó cho đến lúc ngắn thì...thôi. Tiêu chí phải loè xoè sến súa như công chúa, nơ đeo đầy đầu cho xinh tươi" - Hà Anh kể về con gái.

Em bé có chiều cao vượt hẳn các bạn cùng trang lứa. Ảnh: Internet

Ngoài ram nữ siêu mẫu chia sẻ, ngay từ khi con gái 2 tuổi đã đi học mẫu giáo. Đây là thời điểm vợ chồng cô nghĩ rất thích hợp để con gái hình thành cá tính riêng của mình đồng thời khám phá ra những tính cách mới mà khi ở bên gia đình, người thân, bé chưa thể hiện ra được. Chính vì vậy, cô đã cho bé tới trường học tập.

Quyết định của Hà Anh phần nào phù hợp bởi theo nghiên cứu trong giai đoạn từ 1-7 tuổi, được xem là 95% cuộc sống của con sẽ được lập trình. Cụ thể, thời gian này được xem là giai đoạn "vàng" sẽ giúp các con phát triển trọn vẹn về cả IQ, EQ và AQ.

Con gái Hà Anh rất năng động. Ảnh: Internet

Từ khi trẻ ra đời đến khi lên 3 tuổi là giai đoạn các con có "nhu cầu phụ thuộc" cha mẹ về mặt tình cảm. Đây cũng được xem là giai đoạn "nền" có vai trò kết nối tình cảm trực tiếp giữa cha mẹ và con cái. Lúc này, con cần được quan tâm và chăm sóc, chia sẻ tình yêu thương, giúp con trẻ có sự sự tin tưởng với cha mẹ mình.

Con gái Hà Anh được cha cưng chiều. Ảnh: Internet

Giai đoạn từ 4 - 6 tuổi như đang bắt đầu với bé Myla nhà Hà Anh. Bước sang tuổi thứ 4, trẻ đã có những thay đổi rõ rệt về tâm lý và tính cách. Do đó, cha mẹ cần nuôi dưỡng, dạy dỗ và uốn nắn tính cách cho trẻ.

Theo Hà Anh, trong cuộc sống thường ngày, bà mẹ cũng đan xen những phương pháp nuôi dạy con vừa tình cảm nhưng vừa cứng rắn. Như có lần Myla thức dậy sáng sớm nhưng không chịu vệ sinh cá nhân để đi học. Mất gần 40 phút để dụ dỗ nhưng cũng không được, Hà Anh quyết định phải thật cứng rắn với con. "Mẹ kéo vào phòng, bắt ngồi lên giường. Mẹ bảo nếu mà còn chướng tính thì hôm nay sẽ ngồi đây cả ngày. Mẹ không cho đi học nữa. Con bé ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ. Nước mắt nước mũi con chảy tèm nhem. Mẹ liền mắng nó, ý rằng tại sao có mỗi việc đánh răng rửa mặt, sáng tối nào cũng phải làm, tại sao mà kiếm cớ khóc lóc. Mẹ còn bảo "Nước mắt dùng để khóc những điều có ý nghĩa, đáng để khóc, chứ những thứ vớ vẩn khóc làm gì? Khó cũng phải làm, liệu có ích gì? Lại làm mệt và đau đầu mẹ sáng sớm ngày ra".

Mẹ mắng một hồi lâi, nàng có vẻ nghe ra, biết lỗi, tiếng khóc từ ai oán giận dỗi chuyển dần rấm rức… rồi nàng im dần. Mẹ cho xì mũi, lau mặt rồi hỏi: "Con có hiểu mẹ nói không?", nàng gật đầu.

Mẹ mặc cho nàng cái áo dài đẹp, tết tóc cho xinh rồi ôm nàng vào lòng. Nàng sẵn tiện dụi vào long mẹ như con mèo con. Mẹ bảo mẹ yêu nàng nhất đời nhưng nàng phải ngoan, không được giờ trò hư. Hư là mẹ mắng. Trẻ con là phải biết nghe người lớn.

Mẹ theo chủ nghĩa tôn trọng sự tự do nhất định, ba hay bảo mẹ chiều. Nhưng tự do phải có chừng mực. Hư là không được chấp nhận. Mẹ ghét nhất những đứa trẻ con hư" - Hà Anh đăng tải trên trang cá nhân.

Con gái 4 tuổi của Hà Anh học múa. Ảnh: Internet

Từ câu chuyện trên cho thấy, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ, vừa tâm sự với con, chỉ cho con những điều đúng và lẽ phải. Đồng thời, cho con phát triển năng khiếu học tập khá sớm, giúp cô bé phát huy ưu điểm và tài năng tốt hơn. Được biết, ngoài học ở trường, Myla còn chủ động tự xin mẹ học thêm múa ba lê và đã rất thuần thục khi luyện tập, được cô giáo khen ngợi.

Để con phát huy tài năng và bộc lộ năng khiếu sớm, bạn có thể lưu ý những điều khi dạy con trước 7 tuổi như sau:

Thường xuyên trò chuyện cùng trẻ

Não bộ trẻ trong suốt độ tuổi này có thể truy xuất lên đến 100,000 từ mỗi ngày. Tốc độ xử lý này giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, nhận thức và hành vi xã hội. Do đó, hãy luôn tìm cách mở rộng vốn từ cho trẻ. Ví dụ thay vì nói là "con gà", hãy thêm những từ có thể làm nó đa dạng hơn như "gà ác có lông trắng, mình đen" hoặc âm thanh như gà trống thì gáy ò ó o!

Không nói dối trẻ

Theo những nghiên cứu, trong giai đoạn trước 7 tuổi, bé hiểu rất rõ những hành vi của người lớn. Do đó, hãy thể hiện quan điểm dứt khoát, đừng nghĩ bạn nói gì, làm gì đều được. Khi cần cho thì "cho", khi cần nói không phải nói "không". Đừng vì trẻ bướng bỉnh hay ăn vạ mà bạn thay đổi quyết định của bạn.

Thường xuyên chơi với trẻ

Những trò chơi giúp trẻ phát triển trí tưởng tường, cách trẻ nhập vai trong 1 trò chơi "uống trà và ăn bánh quy làm từ đất sét" giúp trẻ đẩy nhanh các kết nối thần kinh tích cực trong não bộ. Hãy dành thời gian vui chơi với trẻ! Đừng để trẻ phí thời gian nằm dài với TV hay điện thoại bạn nhé.