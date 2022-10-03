Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao?

Nuôi dạy con 03/10/2022 15:50

Sau 15 năm kể từ ngày Angelia Jolie - ngôi sao hàng đầu Hollywood đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi và nhận nuôi Pax Thiên, cuộc sống của cậu bé đã bước sang trang mới.

Pax Thiên là một trong những người con nuôi của gia đình ngôi sao Hollywood Angelina Jolie - Brad Pitt vào năm 2007. Được biết, cậu bé người Việt này chào đời ngày 29/11/2003 ở TP.HCM và có tên là Phạm Quang Sáng. Pax Thiên không có bố và bị mẹ, một người nghiện ma túy và chưa lập gia đình bỏ rơi. Ông bà ngoại đã quyết định đưa cậu bé vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP. HCM) vì không muốn trong nhà có một đứa bé sinh ra ngoài giá thú. Cậu bé được mẹ đặt tên Pax Thiên với ý nghĩa là "bầu trời hòa bình".

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Pax Thiên khi còn ở trại trẻ mồ côi Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Internet

Cậu bé sở hữu gương mặt sáng sủa, dễ thương, tuy nhiên lại khá trầm tính và ít nói. Sau khi sống ở Mỹ 1 năm, cậu bé đã thích nghi được với cuộc sống con của người nổi tiếng và cậu rất thích thú với môi trường mới của mình.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Pax Thiên sau khi được Angelina nhận nuôi đã được sống một cuộc sống đầy đủ vật chất và tình cảm - Ảnh: Internet

Như những con cưng khác của sao Hollywood, Pax từ nhỏ đã được sống trong những biệt thự hạng sang, có bảo mẫu và cả vệ sĩ riêng chăm sóc với chi phí từ 6-30 tỷ đồng. Được bố mẹ sắm sửa những bộ quần áo, món đồ chơi đắt đỏ. Do công việc của bố mẹ phải di chuyển nhiều nên Pax cùng các anh chị cũng thường xuyên được bay trên các chuyên cơ riêng, ở khách sạn hạng sang. Ngoài ra, Pax còn được cùng bố mẹ đến những bữa tiệc xa hoa hay những lần đi chơi xa vòng quanh thế giới cùng gia đình cùng nhiều chuyến thiện nguyện.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 3

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Angelina Jolie - Brad luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho các con - Ảnh: Internet

Năm 2016, Angelina từng chia sẻ trong chương trình của BBC về chuyện học hành của các con, trong đó có bé Pax: “Mỗi đứa trẻ đều học một ngôn ngữ khác nhau. Shiloh đang học tiếng Khơ-me, tức ngôn ngữ ở Campuchia, Pax thì đang tập trung học tiếng Việt, Maddox đang học tiếng Đức và Nga, Zahara thì đang tập nói tiếng Pháp, Vivienne rất muốn học tiếng Ả Rập và Knox thì đang học ngôn ngữ ký hiệu”. Theo People tiết lộ, chi phí của việc gia sư này cũng có thể lên tới 2,3 tỷ đồng mỗi năm.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 5

Ngoài ra, theo thống kê của The Mercury New, năm 2018, Brad Pitt và Angelina Jolie không ngần ngại rút ví 7000 USD ( hơn 162 triệu đồng) để thuê du thuyền tổ chức sinh nhật lần thứ 7 cho Pax Thiên và 500 ngàn USD ( hơn 11,6 tỷ đồng) cho một kỳ nghỉ dưỡng ngay sau đó.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 6

Trong một cuộc trò chuyện với diễn viên Ngô Thanh Vân, Angelina Jolie từng tiết lộ khi ở nhà, Pax Thiên vẫn dạy mẹ tiếng Việt, bà mẹ cảm thấy hạnh phúc khi được là một phần trong cuộc sống của các con, giúp các con nhớ về quê hương, cội nguồn:

 "Ở nhà chúng tôi thường hay trang trí cờ, quạt. Ăn mừng các ngày lễ bằng thức ăn như chính tại đất nước của bọn trẻ. Chúng còn dạy tôi ngôn ngữ mẹ đẻ để nói chuyện nữa", Angie nói.

Năm 2011, Pax Thiên cùng các anh chị em được bố mẹ đưa trở về Việt Nam, bà mẹ tâm sự: “Chúng tôi nợ Việt Nam một chuyến ghé thăm, bởi vì Pax mang ơn nơi này”. 

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 7
Pax Thiên cùng với anh chị em trong nhà được Angelia Jolie đưa về thăm Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, Pax Thiên đã bước sang tuổi 19, cậu trở thành chàng trai vững chãi, đầy cá tính. Paparazi từng săn được hình ảnh cậu bé ra đường trên chiếc ô tô có giá trị tiền tỷ. Pax Thiên trông vô cùng chững chạc, trưởng thành, mạnh mẽ và vững vàng hơn. Đặc biệt, cậu bé thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ sau khi a Jolie và Brad Pitt ly hôn, có khi xách đồ, mở cửa và dẫn mẹ qua đường.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 8
Pax Thiên trên chiếc xe tiền tỷ - Ảnh: Internet

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 9

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 10

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 11
Pax Thiên thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ - Ảnh: Internet

Pax Thiên của ngày hôm nay chững chạc hơn rất nhiều và cậu bé sở hữu làn da rám nắng rắn rỏi. Khi đứng bên cạnh Angelina, trông Pax sắp cao hơn mẹ nuôi. Đến khi anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc (2018), cậu bé sinh năm 2003 càng ra dáng trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em gái.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 12

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 13
Pax luôn đồng hành cùng mẹ, ra dáng trụ cột của gia đình khi anh cả đi du học - Ảnh: Internet

Từ một em bé không may mắn, Pax giờ đây là con của hai siêu sao số một thế giới, thường xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện danh giá. Lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, sau 15 năm, khi bố mẹ không còn ở bên nhau, Pax Thiên cũng như các anh chị em vẫn luôn nhận được sự quan tâm đầy đủ của cả Angelina Jolie và Brad Pitt. 

Pax vừa tốt nghiệp PTTH và rất có thể, cậu sẽ tiếp nối anh trai Madox du học tại Hàn Quốc. Ngôi trường Yonsei là một trường đại học tư nhân lâu đời nhất tại Hàn và nằm trong top 3 trường đại học tốt nhất tại xứ sở kim chi. Được biết, học phí của trường cũng không hề rẻ, giao động từ 70-150 triệu đồng/năm tùy ngành học.

Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 14

Theo People, Pax Thiên có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim. Cậu từng đi cùng mẹ đến Campuchia trong quá trình quay First they killed my father. Tháng 6 vừa qua, cậu hai nhà Jolie-Pitt cũng đến hỗ trợ mẹ ghi hình phim Without Blood ở Rome, Ý.

 

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