Cậu bé gốc Việt Pax Thiên : Từ đứa trẻ mồ côi đến 'cậu ấm' trong gia đình của ngôi sao hàng đầu Hollywood, sau 15 năm được nhận nuôi cuộc sống hiện tại ra sao?

Angelina Jolie - Brad luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho các con - Ảnh: Internet

Năm 2016, Angelina từng chia sẻ trong chương trình của BBC về chuyện học hành của các con, trong đó có bé Pax: “Mỗi đứa trẻ đều học một ngôn ngữ khác nhau. Shiloh đang học tiếng Khơ-me, tức ngôn ngữ ở Campuchia, Pax thì đang tập trung học tiếng Việt, Maddox đang học tiếng Đức và Nga, Zahara thì đang tập nói tiếng Pháp, Vivienne rất muốn học tiếng Ả Rập và Knox thì đang học ngôn ngữ ký hiệu”. Theo People tiết lộ, chi phí của việc gia sư này cũng có thể lên tới 2,3 tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, theo thống kê của The Mercury New, năm 2018, Brad Pitt và Angelina Jolie không ngần ngại rút ví 7000 USD ( hơn 162 triệu đồng) để thuê du thuyền tổ chức sinh nhật lần thứ 7 cho Pax Thiên và 500 ngàn USD ( hơn 11,6 tỷ đồng) cho một kỳ nghỉ dưỡng ngay sau đó.

Trong một cuộc trò chuyện với diễn viên Ngô Thanh Vân, Angelina Jolie từng tiết lộ khi ở nhà, Pax Thiên vẫn dạy mẹ tiếng Việt, bà mẹ cảm thấy hạnh phúc khi được là một phần trong cuộc sống của các con, giúp các con nhớ về quê hương, cội nguồn:

"Ở nhà chúng tôi thường hay trang trí cờ, quạt. Ăn mừng các ngày lễ bằng thức ăn như chính tại đất nước của bọn trẻ. Chúng còn dạy tôi ngôn ngữ mẹ đẻ để nói chuyện nữa", Angie nói.

Năm 2011, Pax Thiên cùng các anh chị em được bố mẹ đưa trở về Việt Nam, bà mẹ tâm sự: “Chúng tôi nợ Việt Nam một chuyến ghé thăm, bởi vì Pax mang ơn nơi này”.

Pax Thiên cùng với anh chị em trong nhà được Angelia Jolie đưa về thăm Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, Pax Thiên đã bước sang tuổi 19, cậu trở thành chàng trai vững chãi, đầy cá tính. Paparazi từng săn được hình ảnh cậu bé ra đường trên chiếc ô tô có giá trị tiền tỷ. Pax Thiên trông vô cùng chững chạc, trưởng thành, mạnh mẽ và vững vàng hơn. Đặc biệt, cậu bé thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ sau khi a Jolie và Brad Pitt ly hôn, có khi xách đồ, mở cửa và dẫn mẹ qua đường.

Pax Thiên trên chiếc xe tiền tỷ - Ảnh: Internet

Pax Thiên thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ - Ảnh: Internet

Pax Thiên của ngày hôm nay chững chạc hơn rất nhiều và cậu bé sở hữu làn da rám nắng rắn rỏi. Khi đứng bên cạnh Angelina, trông Pax sắp cao hơn mẹ nuôi. Đến khi anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc (2018), cậu bé sinh năm 2003 càng ra dáng trụ cột trong gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và các em gái.

Pax luôn đồng hành cùng mẹ, ra dáng trụ cột của gia đình khi anh cả đi du học - Ảnh: Internet

Từ một em bé không may mắn, Pax giờ đây là con của hai siêu sao số một thế giới, thường xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện danh giá. Lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, sau 15 năm, khi bố mẹ không còn ở bên nhau, Pax Thiên cũng như các anh chị em vẫn luôn nhận được sự quan tâm đầy đủ của cả Angelina Jolie và Brad Pitt.

Pax vừa tốt nghiệp PTTH và rất có thể, cậu sẽ tiếp nối anh trai Madox du học tại Hàn Quốc. Ngôi trường Yonsei là một trường đại học tư nhân lâu đời nhất tại Hàn và nằm trong top 3 trường đại học tốt nhất tại xứ sở kim chi. Được biết, học phí của trường cũng không hề rẻ, giao động từ 70-150 triệu đồng/năm tùy ngành học.

Theo People, Pax Thiên có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim. Cậu từng đi cùng mẹ đến Campuchia trong quá trình quay First they killed my father. Tháng 6 vừa qua, cậu hai nhà Jolie-Pitt cũng đến hỗ trợ mẹ ghi hình phim Without Blood ở Rome, Ý.