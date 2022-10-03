Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của con gái Trấn Thành

Từng nổi tiếng đến mức đi diễn 2 năm là đủ tiền mua đất, cuôc sống của cô bé Trinity đang có những thay đổi bất ngờ

Trinity Jin Jin, cô bé con lai Việt Nam - Singapore từng một thời gây sốt trong làng mẫu nhí Sài thành bởi nhan sắc lai tựa thiên thần. Nhan sắc của cô bé xuất sắc đến mức từng được Trấn Thành khen ngợi hết mực và liên tục nhận là con gái nuôi của mình.

Nhan sắc lai tựa thiên thần của cô bé Trinity. Ảnh minh họa

Sau 2-3 năm, hiện tại Trinity đang trở thành diễn viên kịch của sân khấu kịch Quốc Thảo. Mẹ ruột Trinity - chị Đặng Thị Uyên Phương chia sẻ, trước đây, Trinity hoạt động nghệ thuật liên tục, thậm chí cát xê của con trong 2 năm có thể đủ để mua đất. Tuy nhiên sau một thời gian dài dính dịch Covid, cũng như mẹ đã mất tương tác với các bầu show trước đó nên các hoạt động nghệ thuật của Trinity giảm dần.

Trinity đang trở thành diễn viên kịch của sân khấu kịch Quốc Thảo. Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, Trinity đang tiếp tục việc học và tham gia làm đại diện cho lớp Kid của sân khấu kịch Quốc Thảo. Toàn bộ tiền học phí học diễn xuất của Trnity được tài trợ 100%. Mẹ của cô bé chia sẻ Trinity nhận được nhiều lời khen về phong thái diễn xuất, gương mặt sáng sân khấu, song vẫn còn điểm yếu là nữ diễn viên nhí chưa thạo tiếng Việt cho lắm.

Cô bé lai nhận được nhiều lời khen về phong thái diễn xuất, gương mặt sáng sân khấu. Ảnh minh họa

Hiện tại, Trinity vẫn đang tích cực học tập tham gia các hoạt động diễn kịch và dự đoán cô bé sẽ là một gương mặt tiềm năng cho làng sân khấu Việt Nam trong tương lai.

Trinity có thể sẽ là một gương mặt tiềm năng cho làng sân khấu Việt Nam trong tương lai. Ảnh minh họa

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