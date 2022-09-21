4 nguyên tắc nuôi dạy con vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả

Nuôi dạy con 21/09/2022 08:06

Nuôi dạy trẻ là một việc không thề dễ và cũng không quá khó nếu các bậc cha mẹ biết những điều này.

1. Nuôi dạy con đúng cách bằng việc làm tấm gương tốt

Để nuôi dạy con đúng cách nên người, trước hết các bậc làm cha mẹ phải là tấm gương sáng để con cái nhìn và noi theo. Điều này đồng nghĩa với việc, ba mẹ tốt mới có thể dạy con tốt lên được và cũng sẽ khiến bé nể phục, nghe lời hơn. Tìm hiểu thêm cách định hướng suy nghĩ khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều tò mò về giới tính.

2. Cho trẻ tự do là nuôi dạy con đúng cách

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Bạn hãy cho bé không gian và tự do hoạt động, đừng mãi theo dõi và quát mắng bé như “Đừng trèo lên đó” hay “Đừng động vào đó”...

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, việc cho trẻ tự do mới là nguyên tắc nuôi dạy con thông minh được đánh giá rất cao hiện nay. Bạn hãy cho bé không gian và tự do hoạt động, đừng mãi theo dõi và quát mắng bé như “Đừng trèo lên đó” hay “Đừng động vào đó”...

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ để trẻ được tự do bay nhảy 100%. Thay vào đó, bạn chỉ cần để trẻ vui chơi dưới sự kiểm soát của bạn. Lúc này, hãy bên ở cạnh để quan sát nhằm đảm bảo rằng con vẫn đang được an toàn. Làm như thế sẽ giúp bé trở nên tự tin và kiên trì hơn, cố gắng theo đuổi mọi thứ chúng muốn. Đọc thêm cách dạy trẻ học tiếng anh nhàn tênh không có nhiều áp lực hay khó khăn.

3. Nguyên tắc nuôi dạy con - Tôn trọng gia đình

Dù được phép tự do hoạt động, tự do làm điều bé muốn trong những nguyên tắc của bạn đặt ra nhưng cũng hãy dạy bé cách tôn trọng gia đình, lễ phép với ông bà cha mẹ. Không được tập cho bé thói quen ỷ lại vào tình thương của bố mẹ, ông bà mà trở nên ương bướng.

Đặc biệt, trong những lời giao tiếp với các thành viên trong gia đình phải có sự dạy dỗ nghiêm ngặt, không được để bé uống những câu nói không lễ phép với người lớn hơn. Đọc thêm phương pháp dạy con ngoan ngoãn lễ phép vâng lời.

4. Dạy con sự bình đẳng

Mọi đứa trẻ nên dạy về sự bình đẳng. Việc đó thể hiện ở vợ và chồng, con trai và con gái, các thành viên nam và nữ trong gia đình có vị trí, vai trò ngang nhau, quyền được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình như nhau, quyền được thụ hưởng mọi thứ trong gia đình ngang nhau, quyền được tham gia quyết định các vấn đề của bản thân và của gia đình ngang nhau...

Khi các con cảm nhận mình được đối xử công bằng, chúng sẽ yêu quý cha mẹ và các anh chị em của mình hơn. Ngược lại, nếu cha mẹ có sự thiên vị, chắc chắn đứa trẻ thiệt thòi sẽ sinh lòng đố kị. Còn đứa trẻ được chiều chuộng sẽ ngày càng hống hách, coi mình là trung tâm và trở nên ương bướng.

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