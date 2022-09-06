3 hành vi cô công chúa nhỏ sẽ rất dễ học được từ ba mẹ, lưu ý ngay để giúp con trưởng thành mạnh giỏi và khôn khéo hơn

Nuôi dạy con 06/09/2022 07:39

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc dạy con cái họ cách cư xử và hành động trong một tình huống nhất định. Đây là những gì hình thành nhân cách của con khi lớn lên. Những gì bạn nói và cách bạn hành động, tất cả đều được khắc sâu trong ký ức của chúng mãi mãi và chúng sẽ theo cùng một khuôn mẫu khi chúng lớn lên.

3 hành vi cô công chúa nhỏ sẽ rất dễ học được từ ba mẹ, lưu ý ngay để giúp con trưởng thành mạnh giỏi và khôn khéo hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi nói đến kỳ vọng về giới tính, trẻ em trai và trẻ em gái nhận được những thông điệp khác nhau từ những người trưởng thành. Chênh lệch giới tính đang là một thực trạng đáng buồn của xã hội chúng ta. Trong khi một số điều như con trai không được khóc và con gái không được cười to thường được nói đến, thì có một số điều được cảm nhận bằng hành động như sau.

Cách hành động của cha mẹ hình thành hành vi của con bạn

Theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Journal Clinical Child and Family Psychology Review, hành vi của cha mẹ khác nhau tùy thuộc vào giới tính của trẻ. Dựa trên 45 nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng cha mẹ vô thức cư xử khác nhau trong trường hợp của con trai và con gái của họ.

Họ có thể ủng hộ bình đẳng giới một cách công khai, nhưng có thể hành động theo giới hạn. Do đó, tác động của giao tiếp không lời đối với trẻ em nhiều hơn so với thông điệp được truyền tải một cách cởi mở đến chúng. Dưới đây là ba cách cư xử của cha mẹ khác nhau trong trường hợp của con gái, điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến chúng.

3 hành vi cô công chúa nhỏ sẽ rất dễ học được từ ba mẹ, lưu ý ngay để giúp con trưởng thành mạnh giỏi và khôn khéo hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ nói chuyện với con gái nhiều hơn về các vấn đề xã hội

So với con trai, cha mẹ thường nói nhiều hơn về các vấn đề xã hội với con gái, trong khi họ thích thảo luận về các chủ đề học tập như khoa học với con trai. Điều đó vô hình chung gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng con gái cần quan tâm đến các vấn đề xã hội, còn con trai cần tập trung vào việc học.

Phát hiện này được công bố trong một nghiên cứu của Anh năm 2003, được thực hiện để xem xét các cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái về khoa học. Họ đã kiểm tra mô hình nói chuyện của hơn 50 nhà nghiên cứu về sự kết hợp giữa cha mẹ và con cái và nhận thấy rằng các bậc cha mẹ cho rằng việc nói chuyện về khoa học với con gái có thể khiến họ chán nản.

Ba mẹ cho rằng con gái sẽ dễ buồn, ủy mị

3 hành vi cô công chúa nhỏ sẽ rất dễ học được từ ba mẹ, lưu ý ngay để giúp con trưởng thành mạnh giỏi và khôn khéo hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi thể hiện cảm xúc, con gái luôn bị coi là hay buồn, trong khi con trai luôn dễ tức giận. Nghiên cứu được công bố trên Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) dựa trên quan sát kỹ lưỡng 217 bậc cha mẹ đã chỉ ra rằng cha mẹ cho rằng cảm xúc của con trai và con gái là khác nhau.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là các bậc cha mẹ thậm chí không biết rằng họ đang phân biệt giữa những đứa trẻ của họ. Đây là điều mà họ đã trải qua trong thời thơ ấu của họ và vô thức thực hành nó trên những đứa trẻ của họ. Kết quả là, những đứa trẻ của họ cũng học được điều tương tự.

Cha mẹ chơi trò chơi "hòa bình" với con gái

3 hành vi cô công chúa nhỏ sẽ rất dễ học được từ ba mẹ, lưu ý ngay để giúp con trưởng thành mạnh giỏi và khôn khéo hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một ví dụ tuyệt vời khác về sự khác biệt giới tính là cách cha mẹ chơi với con cái của họ ở nhà. Các nghiên cứu cho thấy rằng họ thường chơi đùa "thô bạo" hơn với con trai so với con gái của họ. Chơi thô bạo có nghĩa là có nhiều cù, chọc và nhào lộn hơn, trong trường hợp của con trai so với con gái.

Một sự thật đáng ngạc nhiên khác là các ông bố tham gia vào việc đó nhiều hơn so với các bà mẹ. Trong trường hợp của các em gái, các em tham gia vào các hoạt động và thể thao ôn hòa hơn.

Theo Times of Inida

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