Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của "cả huyện"

Nuôi dạy con 29/09/2022 12:32

Con gái Pha Lê khi được 22 tháng tuổi cao 85cm và nặng gần 14kg nhờ mẹ chăm quá khéo.

Pha Lê chính thức hạ sinh con gái đầu lòng với ông xã người Hàn Quốc vào ngày 18/10/2022. Cặp đôi đặt tên con là Thiên Ý, tên thân mật ở nhà là Ốc. Từ khi công chúa nhỏ chào đời, nữ ca sĩ kông ngại giấu diếm mà thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái cưng lên mạng xã hội.

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 1
Pha Lê và con gái Thiên Ý - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, giọng ca "Thà là chưa bắt đầu" khiến cộng đồng mạng được phen "há hốc" khi khoe bữa ăn thịnh soạn được cô chuẩn bị dành cho 2 mẹ con, nữ ca sĩ chia sẻ: "Nhà có 2 mẹ con mà lúc nào đồ ăn cũng như cho một huyện". Nhìn vào ảnh, có thể dễ dàng nhìn thấy nữ ca sĩ đang ướp một con gà, 1 tô cua khoảng vài kí cùng chén muối ớt "hết sẩy", trông vô cùng là ngon miệng.

 

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 2
Pha Lê chia sẻ bữa ăn dành cho 2 mẹ con mà như cho một huyện - Ảnh: FBNV

Nhanh chóng, bài viết đã nhận về gần 500 lượt bày tỏ cảm xúc và gần 20 bình luận. Nhiều khán giả còn để lại nhận xét cảm thán món ăn của Pha Lê: "Ngon quá bạn", "Dứt cái nách", "Chời ơi đã quá đã quá", "Toàn món ngon",.. Dạo một vòng trang cá nhân, có thể nhanh chóng nhìn ra cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh nấu món ngon cho con gái thưởng thức. Có lẽ vì vậy, mà con gái Pha Lê càng lớn càng bụ bẫm, đáng yêu.

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 3

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 4
Pha Lê thường xuyên khoe ảnh nấu ăn cho con gái - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc ăn uống của con gái, Pha Lê cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc con gái vui chơi, chạy, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. Ngoài ra, cô bé còn được mẹ cho học yoga từ bé.

 

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 5

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 6

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 7

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 8
Ốc năng động, cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa - Ảnh: FBNV

Pha Lê từng được biết đến với giọng hát nội lực và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, thời gian sau này, cô ít tham gia nghệ thuật mà tập trung cho việc kinh doanh. Năm 2020, Pha Lê công khai mối quan hệ với bạn trai Hàn Quốc. Cả hai đăng ký kết hôn và có với nhau một bé gái tên thân mật là bé Ốc. Đến cuối tháng 3/2022, nữ ca sĩ bất ngờ công bố ly hôn, một mình nuôi con. 

Pha Lê chăm con khéo, nhóc tì 22 tháng đã gần 14kg, mỗi bữa ăn bằng suất ăn của 'cả huyện' - Ảnh 9
Pha Lê cùng chồng Hàn Quốc và bé Ốc - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Pha Lê và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy con gái. Nữ ca sĩ đặc biệt gửi lời cảm ơn tới chồng, mẹ chồng và hứa với con sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt nhất có thể.

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Từ khóa:   Pha Lê ca sĩ Pha Lê và con gái Pha Lê chăm con

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