Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố

Nuôi dạy con 29/09/2022 08:22

Ngoại hình ngày càng điển trai của quý tử nhà Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Bé Bảo Bảo là con trai đầu của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Càng lớn, nhóc tì này càng lộ nét điển trai giống bố, hơn nữa còn khiến khán giả bất ngờ bởi sự thông minh, sáng dạ.

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 1
Bảo Bảo là quý tử nhà Thúy Diễm và Lương Thế Thành

Lên 4 tuổi, bé Bảo Bảo trở thành một trong những nhóc tì nhà sao Việt được quan tâm nhất hiện nay. Cậu bé thừa hưởng rất nhiều nét nổi bật của bố Lương Thế Thành và mẹ Thúy Diễm nên giờ đây đã sớm trổ nét “hot boy nhí”.

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 2
"hotboy nhí" Bảo Bảo được nhiều người khen ngợi bởi vẻ ngoài

Không những thế, khi lục lại những hình ảnh thuở mới lọt lòng, Thúy Diễm trêu con trai “dậy thì quá thành công” khi lột xác từ cậu bé nhăn nheo, đen nhẻm, mắt sưng húp và mũi thấp tẹt thì bây giờ lại trổ mã với đôi mắt to tròn, khuôn miệng đẹp, tướng tai đẹp và làn da trắng như công tử của cậu bé. 

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 3
Cậu bé Bảo Bảo trổ mã, càng lớn càng điển trai

Con trai Lương Thế Thành càng lớn càng lộ nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ bố mẹ. Được biết con trai của cặp sao Thành – Diễm không mang quốc tịch Việt Nam giống bố mẹ. Thời điểm mang thai và sinh Bảo Bảo vào năm 2018, vì muốn tạo điều kiện tốt nhất mà đến khi bầu tháng thứ 5, đôi vợ chồng này đã sang Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh bé.

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 4
Cậu bé vừa chào đời đã mang quốc tịch Mỹ

Dù phải tự lực cánh sinh ở xứ người thế nhưng cặp sao vẫn hoàn thành mục tiêu đón bé ở Mỹ. Hạnh phúc được nhân lên rất nhiều khi con trai đầu lòng của họ ra đời khỏe mạnh. Nhóc tì này có tên ở nhà là Bảo Bảo và tên tiếng Anh là Bredan. 

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 5
Thúy Diễm và Lương Thế Thành luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai mình

Càng lớn Bảo Bảo càng có nhiều nét giống bố như sóng mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Lương Thế Thành nuông chiều con hơn cả vợ, mỗi khi Thuý Diễm có lịch diễn ở xa, anh đều dành hết thời gian chăm con. Mỗi sáng anh làm đồ ăn, chơi và ru con ngủ, chiều vào bếp nấu cho con và đọc sách cho bé đến giờ đi ngủ.

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 6
Lương Thế Thành luôn dành thời gian quan tâm và dạy bảo cho con trai

Nam diễn viên tâm sự: “Tôi thường tạo không khí gần gũi, vui vẻ khi ở cạnh con. Bé muốn chơi gì tôi cũng chấp nhận hết, kể cả bay lên người tôi nhún nhảy. Tôi muốn có sự gắn kết bố con, để bé không cảm thấy xa cách. Nhưng khi bé không nghe lời tôi sẽ nghiêm khắc”. 

Con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành gây sốt với ngoại hình lớn phổng phao, điển trai giống hệt bố - Ảnh 7
Nam diễn viên tiết lộ không dạy con bằng đòn roi

Bảo Bảo được bố, mẹ chăm sóc kỹ càng nhưng không gây áp lực với con. Hai vợ chồng chia sẻ tiêu chí không dạy con bằng đòn roi mà bằng sự mềm mỏng, chỉ ra cái sai cho con dần tiến bộ. Nữ diễn viên phim Cát đỏ đặc biệt quan tâm đến cách ứng xử của con, và luôn dạy con biết tôn trọng người lớn, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.

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