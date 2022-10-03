Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng "mua giống"

Nuôi dạy con 03/10/2022 16:53

Hai nhóc tỳ nhà Diễm Châu càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu.

Hai nhóc tỳ nhà Diễm Châu càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. Có con gái xinh đẹp là ước mong hầu hết của tất cả những người làm mẹ. Bởi vậy mà nàng Á hậu Diễm Châu dù đã có 2 con (1 con trai ruột và 1 con nuôi) nhưng luôn khao khát có thêm con, là 2 bé gái thì càng tốt. Sự kiện Á hậu Diễm Châu chi hơn 1,4 tỷ đồng sang Thái Lan "mua giống" Tây làm phương pháp thụ tinh nhân tạo cặp song sinh gái từng khiến nhiều người bất ngờ, nhiều chị em phụ nữ dành lời ngưỡng mộ dành cho cô.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 1
 

Theo chia sẻ từ phía người đẹp, cô chọn Thái Lan để thụ tinh nhân tạo và cũng không quên sàng lọc kĩ càng với đủ các tiêu chí mà bản thân đặt ra: "Tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng", Diễm Châu từng chia sẻ.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 2
 

Sau khi hạ sinh các con thành công và đưa bé về Việt Nam sinh sống, bà mẹ cập nhật thường xuyên hình ảnh khôn lớn từng ngày của các con trên mạng xã hội để mọi người cùng chúc mừng. Những hình ảnh mới đây nhất về diện mạo của cặp con gái lai Tây Clara - Jolie khiến mọi người xuýt xoa khen ngợi mãi không thôi.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 3
 Em bé rất xinh xắn

Có lẽ bởi vậy mà cặp song sinh của Á hậu Diễm Châu giờ càng lớn lại càng đạt được những điều mà mẹ mong muốn. Clara và Jolie hiện tại đã được 7 tháng tuổi sở hữu diện mạo cực đáng yêu. Các bé da trắng, tóc vàng hơi xoăn nhẹ và có nét rất giống mẹ.Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần

Được biết trước đó, Á hậu Diễm Châu cho biết không chỉ cô mà tất cả các thành viên trong gia đình đều rất yêu mến trẻ nhỏ. Bản thân cô lại không mong muốn có chồng nên đã lựa chọn thụ tinh nhân tạo.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 4
 Các con rất ngoan ngoãn và đáng yêu

Diễm Châu sinh mổ 2 con ở tuần 38 của thai kì để an toàn cho các con dù cô có sức khỏe tốt, còn livestream bán hàng đến phút cuối. Tuy nhiên nếu như lần sinh con trai Cool nhẹ nhàng thì lần sinh 2 em bé này với bà mẹ "thật kinh khủng". "Tôi như đến cửa tử để đón con về, rất nguy hiểm. Nếu không chuẩn bị sức khỏe tốt từ trước, chắc lần này tôi đã "đi đời nhà ma" - bà mẹ cho hay.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 5
 

Sau khi đưa các con về Việt Nam, Á hậu Diễm Châu cũng không hề giấu giếm chuyện mình "mua giống", thụ tinh để làm mẹ. Cô thậm chí còn cảm thấy rất tự hào khi một lần nữa được gia nhập công cuộc bỉm sữa. Á hậu Diễm Châu cho hay, để chuẩn bị cho việc có con, cô lên kế hoạch kĩ càng, nhất là chuyện kinh tế là một điều vô cùng quan trọng.

Chính vì được chuẩn bị nên sau khi có con, cô cũng làm việc nhưng hạn chế hơn, dành nhiều thời gian chăm con. Tuy nhiên kinh tế vẫn đủ trang trải cho tất cả các con, các thành viên trong gia đình, thậm chí lo được cho các con đến tận khi các bé học đại học. "Tôi rất thích em bé nên mỗi lần có con, tôi đều lên kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ kinh tế, không có suy nghĩ "trời sinh voi, trời sinh cỏ". Tôi quan niệm làm chuyện gì, mình cũng phải có trách nhiệm với nó. Mà đây còn là quyết định rất quan trọng về một sinh mệnh, là cuộc sống của một con người". Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 6
 Cuộc sống bận rộn nhưng hạnh phúc vô cùng
Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 7
 Cô và các con đi làm từ thiện 

Nói thêm về cách tiêu dùng, tiết kiệm tài chính trong cuộc sống làm mẹ đông con, Á hậu cho hay "Hồi chưa có con, tôi mua sắm cho bản thân, đi ăn, đi chơi, nhà hàng, spa, du lịch nhiều. Còn bây giờ, tôi thỉnh thoảng đưa các con đi du lịch. Tôi không mua quần áo cho bản thân nữa mà chuyển sang mua cho con.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 8
 

Bây giờ, tôi đã chuyển ba tủ quần áo trước đây của mình sang thùng carton, chỉ chừa lại vài bộ đơn giản để mặc. Tôi diện những bộ đồ dễ mặc, dễ giặt và không cần là ủi, còn lại các tủ quần áo chứa đồ của con hết. Ngoài ra, ngày xưa, tôi dành dụm mua mấy túi xách hàng chục triệu đồng để đóng phim. Còn bây giờ, tôi thấy các túi vài chục triệu đồng cũng bình thường, giống như túi vài trăm nghìn đồng thôi. Tôi sử dụng mấy túi to để đựng.

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng 'mua giống' - Ảnh 9
 2 mẹ con Á hậu Diễm Châu

Trong tương lai, nếu bé Cool, Clara và Jolie - 3 con ruột của cô hỏi về bố đẻ, Á hậu Diễm Châu cho biết sẽ thoải mái trò chuyện với các con một cách bình thường nhất có thể và không cần phải giấu giếm bất kì điều gì. "Tôi vẫn nói bé Cool có ba nhưng hiện tại tôi không cho con gặp. Còn với bé Clara - Jolie, tôi sẽ giải thích các con đến với mẹ bằng tình yêu của mẹ, chỉ một mình mẹ thôi. 

Con gái lai Tây da trắng, tóc xoăn vàng đẹp như thiên thần mà Á hậu Diễm Châu từng chi 1,4 tỷ đồng... Hiện tại Á hậu Diễm Châu chuẩn bị cho các con chuyển sang một căn hộ mới đẹp và khang trang hơn. 

 

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