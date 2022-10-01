Chỉ cần sở hữu 1 trong 3 đặc đặc điểm này chứng tỏ trẻ có IQ cực cao, lớn lên thành đạt, cuộc sống an nhàn, sung sướng

Nuôi dạy con 01/10/2022 16:36

Các chuyên ra cho rằng những đứa trẻ có IQ cao thường có những dấu hiệu nhận biết riêng. Dưới đây là 3 đặc điểm để nhận biết.

Nói quá nhiều

Cha mẹ thường không thích con mình nói quá nhiều vì điều đó khiến họ thấy mệt mỏi, phiền toái. Tuy nhiên, đây lại là biểu hiện của trẻ có thể trở thành tiên tài trong tương lai.

Trẻ thường biểu hiện trí thông minh thông qua sự tò mò về thế giới xung quanh và các câu hỏi để thỏa mãn “cơn khát” kiến thức. Khi đó, cha mẹ sẽ nhận được hàng vạn câu hỏi xoay quanh các chủ đề khác nhau. Thậm chí là có những câu hỏi cha mẹ không trả lời được.

Đôi khi việc trẻ nói nhiều, hỏi nhiều khiến cha mẹ khó chịu nhưng đừng nên “bóp nghẹt” sự tò mò của trẻ. Nó có thể khiến trẻ mất động lực, dập tắt các nỗ lực giao tiếp trong tương lai. Tốt hơn hết cha mẹ nên trả lời trẻ hoặc cùng trẻ tìm kiếm câu trả lời.

Theo các chuyên gia thì khả năng đặt những câu hỏi hóc búa được đánh giá là một đặc điểm tốt, cần được nuôi dưỡng và phát huy.

Chỉ cần sở hữu 1 trong 3 đặc đặc điểm này chứng tỏ trẻ có IQ cực cao, lớn lên thành đạt, cuộc sống an nhàn, sung sướng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trẻ thông minh thường ít và khó ngủ hơn

Những đứa trẻ “thiên tài” có mức năng lượng cao hơn so với những trẻ cùng tuổi. Các bé không cần ngủ nhiều, và dường như không bị ảnh hưởng bởi thời lượng ngủ ít hơn, cũng như không có dấu hiệu cáu kỉnh do thiếu ngủ. Những em bé có não hoạt động nhanh sẽ mất rất nhiều thời gian để “tắt” não và do đó khó thư giãn, và thường ngủ muộn hơn so với bạn cùng tuổi. Đôi khi, những đứa trẻ này còn thích có những khung giờ ngủ và thức riêng biệt, phù hợp với năng lượng của trẻ.

Chỉ cần sở hữu 1 trong 3 đặc đặc điểm này chứng tỏ trẻ có IQ cực cao, lớn lên thành đạt, cuộc sống an nhàn, sung sướng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trẻ tò mò

Khi vừa biết nói, trẻ đã có thể diễn đạt nhiều thứ, con thường hay tò mò về bất cứ chuyện gì bé nhìn thấy. Đôi khi bố mẹ toát mồ hôi vì không biết trả lời con thế nào cho đúng. Như khi bé hỏi về các hiện tượng thiên nhiên như mặt trăng, mặt trời, mưa, mây, sấm sét… nhiều bố mẹ vì không thể giải đáp cho con đã tìm cách thoái thác hoặc nói bừa, thậm chí có bố mẹ còn gắt lên: “Thôi, con hỏi nhiều quá, hỏi gì mà hỏi lắm thế”.

Đây là điều hết sức sai lầm. Bố mẹ nên biết rằng, khi trẻ thường thắc mắc, tò mò, thích đặt câu hỏi cho bố mẹ, con sẽ rất muốn tìm hiểu về những sự vật hiện tượng xung quanh mình. Bố mẹ đừng cho rằng con nói nhiều, lắm chuyện, phiền phức mà nên kiên nhẫn giải đáp cho con vì đây là dấu hiệu cho thấy trẻ rất thông minh, tư duy nhạy bén.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Thầy phong thủy nói: Đứa trẻ có những đặc điểm này vô cùng thông minh, lanh lợi, đảm bảo sẽ có 1 tiền đồ rộng mở, thành công viên mãn

Thầy phong thủy nói: Đứa trẻ có những đặc điểm này vô cùng thông minh, lanh lợi, đảm bảo sẽ có 1 tiền đồ rộng mở, thành công viên mãn

Nhận dạng tướng trẻ em thông minh qua những đặc điểm trên cơ thể, báo hiệu bé sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc và công việc, học tập đều thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương pháp giúp trẻ thông minh hơn 6 cách rèn luyện trí thông minh cho trẻ sơ sinh Biểu hiện IQ cao

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?