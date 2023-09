Chỉ cần sở hữu 1 trong 3 đặc đặc điểm này chứng tỏ trẻ có IQ cực cao, lớn lên thành đạt, cuộc sống an nhàn, sung sướng

Theo các chuyên gia thì khả năng đặt những câu hỏi hóc búa được đánh giá là một đặc điểm tốt, cần được nuôi dưỡng và phát huy.

Trẻ thông minh thường ít và khó ngủ hơn

Những đứa trẻ “thiên tài” có mức năng lượng cao hơn so với những trẻ cùng tuổi. Các bé không cần ngủ nhiều, và dường như không bị ảnh hưởng bởi thời lượng ngủ ít hơn, cũng như không có dấu hiệu cáu kỉnh do thiếu ngủ. Những em bé có não hoạt động nhanh sẽ mất rất nhiều thời gian để “tắt” não và do đó khó thư giãn, và thường ngủ muộn hơn so với bạn cùng tuổi. Đôi khi, những đứa trẻ này còn thích có những khung giờ ngủ và thức riêng biệt, phù hợp với năng lượng của trẻ.

Trẻ tò mò

Khi vừa biết nói, trẻ đã có thể diễn đạt nhiều thứ, con thường hay tò mò về bất cứ chuyện gì bé nhìn thấy. Đôi khi bố mẹ toát mồ hôi vì không biết trả lời con thế nào cho đúng. Như khi bé hỏi về các hiện tượng thiên nhiên như mặt trăng, mặt trời, mưa, mây, sấm sét… nhiều bố mẹ vì không thể giải đáp cho con đã tìm cách thoái thác hoặc nói bừa, thậm chí có bố mẹ còn gắt lên: “Thôi, con hỏi nhiều quá, hỏi gì mà hỏi lắm thế”.

Đây là điều hết sức sai lầm. Bố mẹ nên biết rằng, khi trẻ thường thắc mắc, tò mò, thích đặt câu hỏi cho bố mẹ, con sẽ rất muốn tìm hiểu về những sự vật hiện tượng xung quanh mình. Bố mẹ đừng cho rằng con nói nhiều, lắm chuyện, phiền phức mà nên kiên nhẫn giải đáp cho con vì đây là dấu hiệu cho thấy trẻ rất thông minh, tư duy nhạy bén.

