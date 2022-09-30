Thầy phong thủy nói: Đứa trẻ có những đặc điểm này vô cùng thông minh, lanh lợi, đảm bảo sẽ có 1 tiền đồ rộng mở, thành công viên mãn

Đôi mắt đại diện cho trí nhanh nhạy và sự sắc bén. Nếu bé sở hữu một cặp mắt có thần, đen và sáng chắc chắn bé rất thông minh và lanh lợi.

Với trí tưởng tượng và sáng tạo cao hơn người, những bé có tướng trẻ em thông minh như trên thường thành công trong những lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật như họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế thời trang , đồ họa…

Khuôn mặt đầy đặn

Khuôn mặt đầy đặn là khuôn mặt phúc hậu, có phúc tướng. Những bé sở hữu tướng khuôn mặt này sẽ có sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh, giàu sang, vượng phát.

Đồng thời, tướng trẻ em thông minh qua khuôn mặt đầy đặn sẽ chứng tỏ trẻ có trí lực phát triển, nền tảng sinh lí rất tốt, tiền đồ xán lạn khiến nhiều người mơ ước. Đồng thời, điều này còn thể hiện trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Bởi khả năng quan sát và năng lực biểu đạt tốt, đời sống tâm hồn bé cũng vô cùng phong phú, tinh tế. Trẻ sẽ phát triển tốt ở các lĩnh vực như sáng tác văn học, nghệ thuật…

Ảnh minh họa

Trẻ có sống mũi cao

Sống mũi cao góp phần tạo nên nét đẹp, nhưng điều đáng nói là đứa trẻ ấy sẽ được Thần Phật che chở. Cộng thêm sự lanh lợi, học một hiểu mười nên đứa trẻ dễ dàng đi đến thành công.

Dự đoán chưa tới 30 tuổi, đứa trẻ ngày nào đã lớn khôn và trở thành doanh nhân thành đạt, không chỉ làm cha mẹ nở mày nở mặt mà còn được hưởng phước ăn sung mặc sướng, an nhàn đến già.

Tai cao ngang bằng hoặc hơn lông mày

Tai bằng hoặc cao hơn lông mày là dấu hiệu nhận biết đứa trẻ sinh ra đã thông minh, có khả năng học hỏi, hiểu biết nhanh và nhớ lâu. Nếu được dạy dỗ, định hướng và hoàn thiện bản thân đúng cách. Đứa trẻ lớn lên sẽ là một người có tài diễn thuyết và giao tiếp rất tốt. Không những vậy, đứa bé này còn gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những đứa trẻ có tai cao hơn hoặc bằng lông mày thường rất có năng lực, nhận thức tốt; sống luôn tình cảm và dễ gặt hái thành công khi lớn lên.

Trẻ có tướng lông mày rõ nét thẳng hàng

Một đứa trẻ được định sẵn tướng phát tài phát lộc, có địa vị dưới một người trên nhiều người là lông mày rõ nét, thẳng hàng. Từ nhỏ đi học được thầy cô, bạn bè yêu thương, đến lớn thì được quý nhân giúp đỡ công việc làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời, nhanh trở thành đại gia, thậm chí tỷ phú.

Đường tình duyên sau này của đứa trẻ có lông mày rõ nét, thẳng hàng định sẵn hạnh phúc viên mãn. Vì là nam sẽ biết yêu thương, chăm lo cho vợ con. Còn là nữ thì đảm đang, biết lo chu tất chuyện trong ngoài.

Ảnh minh họa

Trẻ có dái tai dày dặn

Phúc lộc trong cuộc sống của mỗi người thường được thể hiện trên phần dái tai của người đó. Những người không có dái tai thường không được hưởng phúc lộc, phải dựa hoàn toàn vào sức lực cũng như sự phấn đấu của mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại, những người có dái tai dày được hưởng nhiều phúc lộc, tính tình rất trung hậu, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Họ cũng được nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống và sự nghiệp.

Dái tai là phần thịt dưới cùng của tai. Dái tai có thể bè hoặc cong. Với dái tai bè ra thì là người tự do và rộng lượng. Dái tai cong thì là người trái ngược với hai phẩm chất trên.

Dái tai dài chỉ độ sống lâu và khỏe mạnh. Đó cũng là biểu hiện của người có tâm hồn nhạy cảm và óc phán xét. Những người có dái tai dày có nhiều bạn bè và đây cũng là chỉ số của sự chăm chỉ và giàu có. Phụ nữ mà có dái tai này sẽ mang lại nhiều vận may cho chồng.

Đức Phật có dái tai rất to và đây là biểu hiện của lòng nhân hậu, tâm linh và địa vị cao. Nếu bạn có dái tai đã dày lại lớn, sẽ cực kỳ may mắn. Bạn luôn biết tận hưởng cuộc sống và đường đời với bạn lúc nào cũng trơn tru. Khi bạn gặp rắc rối sẽ luôn có quý nhân phù trợ.

Đường chỉ tay hình chữ Xuyên

Là kiểu chỉ tay có 3 đường thẳng rõ rệt. Những người có đường chỉ tay như thế này thường có lối tư duy nhanh nhạy; khả năng tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm từ những người đi trước kết hợp với những hiểu biết rồi để biến nó thành kinh nghiệm sống cho bản thân.

Những đứa trẻ này thường sống rất độc lập; dù khó khăn đến đâu chúng cũng có thể vượt qua. Không chỉ có vậy, một khi đã làm việc gì đó họ sẽ luôn muốn tạo ra sự khác biệt, dễ dàng đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó, những bé gái có đường chỉ tay thế này khi lớn lên thường có số vượng phu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm