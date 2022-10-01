Mẹ sinh con vào 3 tháng âm lịch này, đảm bảo bé ngoan ngoãn lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ

Nuôi dạy con 01/10/2022 16:37

Theo tử vi, những đứa trẻ sinh vào những tháng âm lịch này vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và bất kể làm gì cũng thành công. Họ mang đến may mắn cho cha mẹ và gia đình.

Tháng 3 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch hàng năm thuở nhỏ rất nghịch ngợm, hiếu động. Khi còn nhỏ, bé đã khiến cha mẹ phải lo lắng rất nhiều.

Nhưng trẻ sinh vào tháng Âm lịch này cũng được trời ban phúc khí, khi lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Ngay từ khi sinh ra, trẻ sinh vào tháng này đã mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Cha mẹ có con sinh tháng Âm lịch này thường thành đạt trong công việc, tích lũy được của cải. Không những thế, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường ngoan ngoãn, hiếu thuận, không làm điều gì khiến cha mẹ phải lo lắng, giúp cha mẹ bớt đi nhiều gánh nặng.

Khi lớn khôn, trưởng thành, trẻ làm việc cần cù, chịu khó, gây dựng sự nghiệp thành công. Họ mang đến cho cha mẹ một cuộc sống bình an, sung túc, không phải lo nghĩ.

Mẹ sinh con vào 3 tháng âm lịch này, đảm bảo bé ngoan ngoãn lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 8 Âm lịch là người tốt bụng, chính trực, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và sẵn sàng theo đuổi công lý. Những người này không chịu được sự bất công trong cuộc sống, luôn lên tiếng và bảo vệ những người yếu thế.

Người sinh vào thời điểm này cũng là người mưu lược, tài giỏi, biết nắm bắt thời cơ nên dù không được người khác hỗ trợ thì vẫn có thể xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Bên cạnh việc nâng cao tài trí, người này còn tu dưỡng nhân phẩm nên cuộc sống thường gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn người.

Tử vi học nói rằng, bước vào tháng 8 Âm lịch, cuộc sống của những người này trước khổ bao nhiêu thì giờ đây được bù đắp lại bấy nhiêu. Nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà những khó khăn của người này sẽ được giải quyết ổn thỏa, đồng thời quý nhân này cũng mang đến cho họ rất nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc trong thời gian tới.

Nhìn chung, chỉ cần người này chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống sẽ được cải thiện, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.

Mẹ sinh con vào 3 tháng âm lịch này, đảm bảo bé ngoan ngoãn lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tháng 12 Âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 12 âm lịch là những người có tài lại có đức. Đây là những người thông minh, thông thái, hiểu biết rộng. Những người này thậm chí còn giống như một "cuốn từ điển sống" cho những người xung quanh bởi họ nắm bắt được rất nhiều kiến thức sâu rộng khác nhau.

Những người này cũng là người sinh ra đã được hưởng nhiều may mắn hơn người khác, bởi vậy mà cuộc sống ít khi lâm vào cảnh bế tắc hay đường cùng. Nếu có gặp khó khăn hay thử thách, sự thông minh của họ cũng giúp họ vượt qua được nhanh chóng. Bên cạnh đó, những người này cũng luôn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của quý nhân nên cuộc sống cũng mở ra nhiều cơ hội để giúp họ phát triển bản thân.

Những người này làm gì cũng sẽ có được thành công rực rỡ. Đặc biệt nếu làm về kinh doanh buôn bán thì luôn đạt được lợi nhuận khổng lồ. Cuộc sống càng về hậu vận càng hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp đạt được đỉnh cao, tiền bạc không thiếu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Thầy phong thủy nói: Đứa trẻ có những đặc điểm này vô cùng thông minh, lanh lợi, đảm bảo sẽ có 1 tiền đồ rộng mở, thành công viên mãn

Thầy phong thủy nói: Đứa trẻ có những đặc điểm này vô cùng thông minh, lanh lợi, đảm bảo sẽ có 1 tiền đồ rộng mở, thành công viên mãn

Nhận dạng tướng trẻ em thông minh qua những đặc điểm trên cơ thể, báo hiệu bé sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc và công việc, học tập đều thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện bé thông minh Cách để trẻ thông minh hơn Phương pháp giúp trẻ thông minh hơn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?