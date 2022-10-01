Mẹ sinh con vào 3 tháng âm lịch này, đảm bảo bé ngoan ngoãn lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ

Tử vi học có nói, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch hàng năm thuở nhỏ rất nghịch ngợm, hiếu động. Khi còn nhỏ, bé đã khiến cha mẹ phải lo lắng rất nhiều.

Cha mẹ có con sinh tháng Âm lịch này thường thành đạt trong công việc, tích lũy được của cải. Không những thế, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường ngoan ngoãn, hiếu thuận, không làm điều gì khiến cha mẹ phải lo lắng, giúp cha mẹ bớt đi nhiều gánh nặng.

Nhưng trẻ sinh vào tháng Âm lịch này cũng được trời ban phúc khí, khi lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Ngay từ khi sinh ra, trẻ sinh vào tháng này đã mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Khi lớn khôn, trưởng thành, trẻ làm việc cần cù, chịu khó, gây dựng sự nghiệp thành công. Họ mang đến cho cha mẹ một cuộc sống bình an, sung túc, không phải lo nghĩ.

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Tháng 8 Âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 8 Âm lịch là người tốt bụng, chính trực, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và sẵn sàng theo đuổi công lý. Những người này không chịu được sự bất công trong cuộc sống, luôn lên tiếng và bảo vệ những người yếu thế.

Người sinh vào thời điểm này cũng là người mưu lược, tài giỏi, biết nắm bắt thời cơ nên dù không được người khác hỗ trợ thì vẫn có thể xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Bên cạnh việc nâng cao tài trí, người này còn tu dưỡng nhân phẩm nên cuộc sống thường gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn người.

Tử vi học nói rằng, bước vào tháng 8 Âm lịch, cuộc sống của những người này trước khổ bao nhiêu thì giờ đây được bù đắp lại bấy nhiêu. Nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà những khó khăn của người này sẽ được giải quyết ổn thỏa, đồng thời quý nhân này cũng mang đến cho họ rất nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc trong thời gian tới.

Nhìn chung, chỉ cần người này chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống sẽ được cải thiện, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.

Ảnh minh họa

Tháng 12 Âm lịch

Trẻ sinh vào tháng 12 âm lịch là những người có tài lại có đức. Đây là những người thông minh, thông thái, hiểu biết rộng. Những người này thậm chí còn giống như một "cuốn từ điển sống" cho những người xung quanh bởi họ nắm bắt được rất nhiều kiến thức sâu rộng khác nhau.

Những người này cũng là người sinh ra đã được hưởng nhiều may mắn hơn người khác, bởi vậy mà cuộc sống ít khi lâm vào cảnh bế tắc hay đường cùng. Nếu có gặp khó khăn hay thử thách, sự thông minh của họ cũng giúp họ vượt qua được nhanh chóng. Bên cạnh đó, những người này cũng luôn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của quý nhân nên cuộc sống cũng mở ra nhiều cơ hội để giúp họ phát triển bản thân.

Những người này làm gì cũng sẽ có được thành công rực rỡ. Đặc biệt nếu làm về kinh doanh buôn bán thì luôn đạt được lợi nhuận khổng lồ. Cuộc sống càng về hậu vận càng hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp đạt được đỉnh cao, tiền bạc không thiếu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo