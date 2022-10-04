Mọc răng là một trong những giai đoạn phát triển ở trẻ. Thông thường trẻ sẽ bắt đầu có biểu hiện mọc răng từ 6 tháng tuổi. Tuy nhiên có những bé sẽ mọc răng sớm hơn hoặc muộn hơn. Răng thường xuất hiện đầu tiên khi bé được 6-10 tháng tuổi là 2 răng cửa dưới và đến khi bé 3 tuổi sẽ có đầy đủ 20 chiếc răng sữa. Đây cũng là giai đoạn tương đối khó khăn cho cả mẹ và bé, vì mọc răng thường đi kèm với những vấn đề sức khoẻ như sốt, biếng ăn, chảy dãi khiến các bà mẹ không khỏi lo lắng.

Quý tử nhà Bảo Thy cũng được khoảng 6 tháng tuổi, bắt đầu vào giai đoạn mọc răng. Nữ ca sĩ Bảo Thy phải "cầu cứu" cộng đồng mạng khi quý tử thường hay bỏ ăn và kèm theo những dấu hiệu lo ngại về sức khỏe: "Cục Cưng nhà Thy hồi 8 tháng con lên 2 răng dưới mà cả nhà không ai biết luôn do êm đềm và nhanh quá. Nhưng đợt này con chán ăn được hẳn 3 tuần, doạ mọc 2 răng trên mãi vẫn chưa thấy nứt lợi dù đã thấy cứng và trắng nướu rõ lắm rồi, 3 đêm gần đây tầm 1-2h sáng con dậy chơi, nghịch, leo trèo 3 tiếng, dỗ ngủ thì con không chịu, con hét và khóc (dù không có nước mắt đâu chủ yếu hù mẹ cho mẹ sợ phải chơi và chiều con)".