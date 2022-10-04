Bảo Thy chia sẻ sự lo lắng khi con mọc răng biếng ăn và tìm kiếm sự đồng cảm từ những mẹ bỉm sữa khác.
- Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng là hotgirl trường điện ảnh, nhưng 3 con lại không thừa hưởng nhan sắc của mẹ khiến anh bất lực
- Con gái của chị gái Ngọc Trinh với chồng trẻ: càng lớn càng điệu, thích hướng thiện giống mẹ
Mọc răng là một trong những giai đoạn phát triển ở trẻ. Thông thường trẻ sẽ bắt đầu có biểu hiện mọc răng từ 6 tháng tuổi. Tuy nhiên có những bé sẽ mọc răng sớm hơn hoặc muộn hơn. Răng thường xuất hiện đầu tiên khi bé được 6-10 tháng tuổi là 2 răng cửa dưới và đến khi bé 3 tuổi sẽ có đầy đủ 20 chiếc răng sữa. Đây cũng là giai đoạn tương đối khó khăn cho cả mẹ và bé, vì mọc răng thường đi kèm với những vấn đề sức khoẻ như sốt, biếng ăn, chảy dãi khiến các bà mẹ không khỏi lo lắng.
Quý tử nhà Bảo Thy cũng được khoảng 6 tháng tuổi, bắt đầu vào giai đoạn mọc răng. Nữ ca sĩ Bảo Thy phải "cầu cứu" cộng đồng mạng khi quý tử thường hay bỏ ăn và kèm theo những dấu hiệu lo ngại về sức khỏe: "Cục Cưng nhà Thy hồi 8 tháng con lên 2 răng dưới mà cả nhà không ai biết luôn do êm đềm và nhanh quá. Nhưng đợt này con chán ăn được hẳn 3 tuần, doạ mọc 2 răng trên mãi vẫn chưa thấy nứt lợi dù đã thấy cứng và trắng nướu rõ lắm rồi, 3 đêm gần đây tầm 1-2h sáng con dậy chơi, nghịch, leo trèo 3 tiếng, dỗ ngủ thì con không chịu, con hét và khóc (dù không có nước mắt đâu chủ yếu hù mẹ cho mẹ sợ phải chơi và chiều con)".
Không những thế, Bảo Thy còn khiến dân tình xót xa khi bộc bạch bản thân mất ngủ quen rồi không sao nhưng thương em bé quá.
Những chia sẻ ngắn của Bảo Thy nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả, nhất là các bà mẹ bỉm sữa. Bên dưới bài viết, nhiều mẹ bỉm sữa an ủi và chia sẻ bí quyết với Bảo Thy. Nhiều người đề xuất Bảo Thy đọc sách hay thử phương pháp Montessori. Đáp lại bà mẹ một con cho biết: "Chị đọc hết nhưng mất ngủ quá trả lại cho tác giả hết rồi em ơi". Thậm chí cô còn bất lực chia sẻ dù bản thân luôn áp dụng phương pháp không ép dụ con ăn nhưng thấy bé biếng ăn quá nên cô phải năn nỉ, dụ nịnh cho con ăn vì sợ con thiếu chất.
Sau 2 năm kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, gia đình ca sĩ Bảo Thy hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ chào đời vào giữa tháng 11 năm 2021. Nữ ca sĩ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi con chào đời. Dù điều kiện vật chất dư dả, nhà có 2 bảo mẫu nhưng Bảo Thy cho biết cô vẫn là người trực tiếp bế bồng, chăm sóc con trai. Bảo mẫu chỉ phụ giúp chứ không làm thay việc của cô. Bảo Thy thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân hành trình chăm sóc con từ khi chào đời khiến mẹ nào cũng khâm phục.