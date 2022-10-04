Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay

Nuôi dạy con 04/10/2022 16:33

Bảo Thy chia sẻ sự lo lắng khi con mọc răng biếng ăn và tìm kiếm sự đồng cảm từ những mẹ bỉm sữa khác.

Mọc răng là một trong những giai đoạn phát triển ở trẻ. Thông thường trẻ sẽ bắt đầu có biểu hiện mọc răng từ 6 tháng tuổi. Tuy nhiên có những bé sẽ mọc răng sớm hơn hoặc muộn hơn. Răng thường xuất hiện đầu tiên khi bé được 6-10 tháng tuổi là 2 răng cửa dưới và đến khi bé 3 tuổi sẽ có đầy đủ 20 chiếc răng sữa. Đây cũng là giai đoạn tương đối khó khăn cho cả mẹ và bé, vì mọc răng thường đi kèm với những vấn đề sức khoẻ như sốt, biếng ăn, chảy dãi khiến các bà mẹ không khỏi lo lắng. 

Quý tử nhà Bảo Thy cũng được khoảng 6 tháng tuổi, bắt đầu vào giai đoạn mọc răng. Nữ ca sĩ Bảo Thy phải "cầu cứu" cộng đồng mạng khi quý tử thường hay bỏ ăn và kèm theo những dấu hiệu lo ngại về sức khỏe: "Cục Cưng nhà Thy hồi 8 tháng con lên 2 răng dưới mà cả nhà không ai biết luôn do êm đềm và nhanh quá. Nhưng đợt này con chán ăn được hẳn 3 tuần, doạ mọc 2 răng trên mãi vẫn chưa thấy nứt lợi dù đã thấy cứng và trắng nướu rõ lắm rồi, 3 đêm gần đây tầm 1-2h sáng con dậy chơi, nghịch, leo trèo 3 tiếng, dỗ ngủ thì con không chịu, con hét và khóc (dù không có nước mắt đâu chủ yếu hù mẹ cho mẹ sợ phải chơi và chiều con)".

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay - Ảnh 1
Quý tử nhà Bảo Thy cũng được khoảng 6 tháng tuổi, bắt đầu vào giai đoạn mọc răng

Không những thế, Bảo Thy còn khiến dân tình xót xa khi bộc bạch bản thân mất ngủ quen rồi không sao nhưng thương em bé quá. 

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay - Ảnh 2
Bảo Thy chia sẻ mất ngủ quen rồi nhưng xót con quá

Những chia sẻ ngắn của Bảo Thy nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả, nhất là các bà mẹ bỉm sữa. Bên dưới bài viết, nhiều mẹ bỉm sữa an ủi và chia sẻ bí quyết với Bảo Thy. Nhiều người đề xuất Bảo Thy đọc sách hay thử phương pháp Montessori. Đáp lại bà mẹ một con cho biết: "Chị đọc hết nhưng mất ngủ quá trả lại cho tác giả hết rồi em ơi". Thậm chí cô còn bất lực chia sẻ dù bản thân luôn áp dụng phương pháp không ép dụ con ăn nhưng thấy bé biếng ăn quá nên cô phải năn nỉ, dụ nịnh cho con ăn vì sợ con thiếu chất. 

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay - Ảnh 3
Hiện tại cô phải năn nỉ, dụ nịnh cho con ăn vì sợ con thiếu chất

 

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay - Ảnh 4
Nhiều mẹ bỉm sữa an ủi và chia sẻ bí quyết với Bảo Thy nhưng có vẻ không như ý muốn

Sau 2 năm kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, gia đình ca sĩ Bảo Thy hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ chào đời vào giữa tháng 11 năm 2021. Nữ ca sĩ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi con chào đời. Dù điều kiện vật chất dư dả, nhà có 2 bảo mẫu nhưng Bảo Thy cho biết cô vẫn là người trực tiếp bế bồng, chăm sóc con trai. Bảo mẫu chỉ phụ giúp chứ không làm thay việc của cô. Bảo Thy thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân hành trình chăm sóc con từ khi  chào đời khiến mẹ nào cũng khâm phục.

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay - Ảnh 5
Bảo Thy đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh ông xã doanh nhân Phan Lĩnh

 

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay - Ảnh 6
Dù điều kiện vật chất dư dả, nhà có 2 bảo mẫu nhưng Bảo Thy cho biết cô vẫn là người trực tiếp bế bồng, chăm sóc con trai

 

Sao Việt và việc mua đồ hiệu cho con: Chi Bảo sắm xe đẩy 200 triệu, Trường Giang cho con đi dép lê 8 nghìn đồng

Sao Việt và việc mua đồ hiệu cho con: Chi Bảo sắm xe đẩy 200 triệu, Trường Giang cho con đi dép lê 8 nghìn đồng

Việc mua sắm đồ cho tụi nhỏ là niềm đam mê bất tận của những ông bố bà mẹ. Đến người bình thường còn chẳng ngại xuống tiền mua những bộ quần áo, phụ kiện đáng yêu cho con của mình nữa là người nổi tiếng. Họ chẳng ngần ngại cho con mình cũng món đồ hiệu tốt nhất, xa xỉ nhất để mặc lên người. Đương nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này. Và dưới đây là góc nhìn của các ông bố, bà mẹ trong Vbiz về tư tưởng này.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nuôi con Ca sĩ Bảo Thy Chăm trẻ mọc răng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?