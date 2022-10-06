Loạt ảnh bảnh bao, cá tính của con trai Khánh Thi - Phan Hiển: Đúng chuẩn con nhà tông

Mới đây, Khánh Thi hào hứng chia sẻ trên story instagram hình ảnh chững chạc kéo vali đi làm việc của cậu bé khiến netizen thích thú. Trông Kubi lịch lãm, chững chạc lại còn đẹp trai ngời ngời đúng chuẩn khí chất thừa hưởng từ bố mẹ nổi tiếng.

Kubi là con đầu lòng của Khánh Thi – Phan Hiển. Cậu bé tên thật là Minh Cường. Khánh Thi đã bất chấp những lời đàm tiếu của dư luận và sự phản đối của gia đình hai bên để kết hôn với Phan Hiển. Hiện tại, Khánh Thi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng cùng 2 nhóc tỳ - một trai một gái.

Trong bức ảnh đi làm lần này, cậu bé diện nguyên set đồ denim màu xanh pastel hot trend. Các chi tiết mài, rách nhẹ trên trang phục cũng cho thấy phong cách được lấy cảm hứng từ thời trang của các chàng trai Hàn Quốc. Chiếc vali của em là thiết kế nhí nhảnh, phù hợp với tuổi trẻ thơ. Đắt đỏ nhất set đồ có lẽ là chiếc túi dáng belt bag mà Kubi đeo bên mình. Họa tiết quai màu xanh đỏ cùng logo monogram đặc trưng của nhà mốt Gucci.

Khánh Thi chia sẻ con trai tuy mới 7 tuổi nhưng đã có thể tự lập, tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp cha mẹ. Cậu bé có tố chất của nữ hoàng dance Khánh Thi nên cũng chạy show miệt mài không hề thua kém mẹ. Mỗi lần xuất hiện cậu bé đều khiến khán giả chú ý bởi thời gian “chất như nước cất”, phong cách bảnh bao chuẩn con nhà nòi.

Thời trang đi làm của con trai Khánh Thi khiến khán giả trầm trồ

Kubi được nhận xét điển trai từ bé và cực kỳ giống bố với đôi mắt to sáng, khuôn miệng rộng, gương mặt sáng sủa. Phan Hiển cũng từng cho biết, dù còn nhỏ nhưng bé Kubi đã sớm bộc lộ khả năng dancesport. Dẫu vậy, anh không có ý định cho con đi theo con đường của mình.

Kubi được nhận xét điển trai từ bé và cực kỳ giống bố

Ông bà nội cũng muốn hướng Kubi nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Kubi thường xuyên được đi cùng bố mẹ đến các buổi biểu diễn hay các lớp dạy trong trung tâm của gia đình.

Kubi thường xuyên được đi cùng bố mẹ đến các buổi biểu diễn

Không hề thua kém cha mình, Kubi vừa đạt tận 8 HCV trong cuộc thi khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi diễn ra cách đây không lâu. Có thể nói, Kubi chính là "bản sao" hoàn hảo của Phan Hiển, giống bố từ ngoại hình đến năng khiếu nghệ thuật.

Kubi vừa đạt tận 8 HCV trong cuộc thi khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi

Kubi chính là "bản sao" hoàn hảo của Phan Hiển, giống bố từ ngoại hình đến năng khiếu nghệ thuật

Không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm, cậu bé cũng được cha mẹ chăm chút về gu thời trang, nhiều người lớn còn phải học hỏi theo cách ăn mặc và phối đồ cực “xịn” của cậu. Cùng diện đồ đi trình diễn với bố mẹ, Kubi như chiếm hết spotlight của bố mẹ nổi tiếng với thần thái ngôi sao. Mặc thiết kế đồ giống bố, em bé tỏa ánh hào quang rực rỡ.

Mặc thiết kế đồ giống bố, em bé tỏa ánh hào quang rực rỡ

Khánh Thi có lần từng chia sẻ, Kubi rất người lớn. Sở thích của nhóc tì là mê xem BTS (nhóm nhạc Hàn Quốc) và mê gout thời trang của các ca sĩ trong nhóm này. Em bé sẽ tự lựa chọn và phối trang phục theo cách của mình chứ không phụ thuộc vào bố mẹ.

Em bé sẽ tự lựa chọn và phối trang phục theo cách của mình chứ không phụ thuộc vào bố mẹ

Hiện tại, vợ chồng Khánh Thi vẫn bận rộn điều hành trung tâm dancesport riêng. Cả hai mới khai trương cơ sở mới với phòng tập rộng lớn hơn để học trò có không gian hiện đại, thoáng đãng tập luyện hàng ngày. Ngoài công việc, niềm vui bé nhỏ của cặp đôi là cùng nhau dạy học và chăm sóc cho hai con Kubi, Anna.







