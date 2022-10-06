Ngọc Trinh chia sẻ nỗi sợ khi trải nghiệm cuộc sống có con: lần đầu cũng như lần cuối

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vô cùng sợ hãi và đồng cảm với chị em phụ nữ có con nhỏ. Cô chia sẻ một ngày làm mẹ bỉm chăm em bé mất ngủ, lần đầu cũng như lần cuối.

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa chia sẻ cảnh làm “mẹ bỉm sữa” lần đầu. Cô tỏ rõ sự vất vả, mệt nhọc và thương cảm cho những ai đã và đang làm mẹ, từng trải qua quãng thời gian nuôi con vất vả. Đây là một trải nghiệm khiến cô nhớ mãi và không dám thử lần nào nữa. “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa chia sẻ cảnh làm “mẹ bỉm sữa” lần đầu Dù chưa từng sinh con nhưng Ngọc Trinh có nhiều cháu và có 1 con nuôi. Vì rất yêu quý các cháu của mình nên cô nàng đã đồng ý chăm sóc cho cháu gái nhỏ tuổi một đêm để gần cháu và thấu hiểu cho chị mình.

Ngọc Trinh và cháu gái của mình Theo người đẹp gốc Trà Vinh, cô mất ngủ cả đêm vì chăm cháu. Cô cho biết bản thân khá bận do lịch trình dày đặc, cô phải thường xuyên dậy sớm để chuẩn bị đi làm, nhất là cần phải ngủ đủ giấc để luôn tỉnh táo và giữ sức khỏe tốt vì thế dù rất thương cháu nhưng Ngọc Trinh vẫn nhất định sẽ không ngủ cùng cháu nữa, sẽ không trải nghiệm cảm giác chăm trẻ về đêm nữa. Cô nàng than thở trên mạng xã hội"Giờ mình đã hiểu tại sao các mẹ bỉm sữa lại hay bị thâm mắt. Chính mình hôm qua được trải nghiệm với bà chứ đâu. Tự nhiên hôm qua bà đòi ngủ với mình, cái mình cũng vui, cũng hí hửng lắm. Cái kiểu đắc ý nghĩ bụng 'à bữa nay đòi ngủ với Út rồi he'. Rồi tới nửa đêm mới bắt đầu mệt nè, bà ré liên tục. 30 phút 1 tiếng ré 1 lần. Có lúc đang đi vệ sinh và ré cái xách quần chạy ra không kịp với bà luôn. Rồi phải dậy để thay bình sữa, mà mỗi lần như vậy để nằm vào lại giấc ngủ là rất khó. Mặc dù rất thương nhưng thôi trải nghiệm lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Từ hôm nay quay lại ngủ với cô Kiều nha con, Út còn có công việc nữa, mất ngủ là ban ngày không tập trung làm việc được gì luôn. Sáng dậy và còn ngơ ngác hỏi 'tối qua Út ngủ có được không Út'. Úi là trời!".

Dù rất thương cháu nhưng Ngọc Trinh vẫn nhất định sẽ không ngủ cùng cháu nữa Dù không có con cái nhưng nhà của Ngọc Trinh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của trẻ con vì các anh chị của cô đều đã lập gia đình và sinh con đẻ cái, các cháu cực kỳ yêu mến và quấn quít Ngọc Trinh nên thường xuyên đến nhà cô chơi đùa, quậy phá. Người mẫu sinh năm 1989 cho biết cô yêu tiếng cười trẻ thơ và sự quây quần đầm ấm bên gia đình. Dù không có con cái nhưng nhà của Ngọc Trinh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của trẻ con Ngọc Trinh rất thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của dì và các cháu trong biệt thự triệu đô của cô lên mạng xã hội. Cô không chỉ chăm sóc các cháu rất chu đáo còn thường xuyên tặng các món quà đắt tiền và dẫn các cháu đi vui chơi sang chảnh. Có người dì “số 1” như Ngọc Trinh nên hầu hết các cháu đều rất quấn và yêu mến cô nàng. Cô thường xuyên tặng các món quà đắt tiền cho cháu mình Tuy nhiên được biết Ngọc Trinh ngoài những lúc chiều các cháu thì cũng là một người dì vô cùng nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ. Trong quá trình sinh sống cùng các cháu, nữ hoàng nội y dạy các cháu nhiều bài học trong cuộc sống: trân trọng thức ăn và không bỏ phí, cư xử lễ phép, giữ trật tự nơi công cộng... Các cháu cực kỳ yêu mến và quấn quít Ngọc Trinh nên thường xuyên đến nhà cô chơi đùa Tuy không có con cái nhưng Ngọc Trinh cũng có 1 người con nuôi là mẫu nhí Nhật Huy. Cô thường xuyên khoe ảnh thân thiết bên cậu con trai nuôi này lên mạng xã hội. Ngoài chăm sóc cô còn nhiệt tình chỉ dạy và hướng nghiệp cho con theo con đường nghệ thuật. Có mẹ nuôi nổi tiếng như Ngọc Trinh, nhiều người dự đoán Nhật Huy trong tương lai cũng sẽ không hề thua kém mẹ. Ngọc Trinh cũng có 1 người con nuôi là mẫu nhí Nhật Huy Cô thường xuyên khoe ảnh thân thiết bên cậu con trai nuôi này lên mạng xã hội Ngọc Trinh - Khắc Tiệp và con trai nuôi - Nhật Huy Hiện tại với kinh nghiệm chăm sóc con nuôi và các cháu đáng yêu, nhiều fan rất hy vọng Ngọc Trinh sớm xây dựng tổ ấm cho riêng mình và có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng tới hiện tại vẫn chưa thực hiện được.

Bảo Thy lên tiếng cầu cứu vì quý tử bỏ ăn 3 tuần nay Bảo Thy chia sẻ sự lo lắng khi con mọc răng biếng ăn và tìm kiếm sự đồng cảm từ những mẹ bỉm sữa khác.

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