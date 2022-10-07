Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời

Nuôi dạy con 07/10/2022 07:51

Hot girl Elly Trần đình đám một thời, sau khi lập gia đình và sinh con vẫn không giảm sức hút. Cô cùng chồng Tây có một bé gái và một bé trai xinh xắn, đáng yêu. Hot girl còn lập fanpage riêng cho hai con, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi.

Con gái của nữ diễn viên Elly Trần từng một thời là "thần tượng" của biết bao bà mẹ bỉm sữa nhờ sở hữu dòng máu lai, cô bé xinh xắn đáng yêu như một thiên thần khiến ai cũng muốn sinh một công chúa như vậy. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 1
Con gái Elly Trần từng một thời là "thần tượng" của biết bao bà mẹ bỉm sữa

Khi Cadie Mộc Trà còn nhỏ, Elly Trần rất thường xuyên khoe ảnh con gái trong mọi khoảnh khắc nhưng khi cô nhóc lớn dần, Elly Trần ít đăng tải hình ảnh của bé hơn để đảm bảo cho sự riêng tư của cô bé, đồng thời để cô bé có thể hòa nhập với bạn bè cùng lứa thoải mái hơn. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 2
Cadie Mộc Trà khi còn nhỏ, Elly Trần rất thường xuyên khoe ảnh con gái

Hiếm hoi đăng ảnh con nhưng Elly Trần vẫn khiến các bà mẹ xin vía “đẻ khéo” vì cô bé càng lớn càng xinh đẹp động lòng người. Mới đây nhất Elly Trần đăng ảnh về Mộc Trà thu hút sự chú ý của mọi người. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 3
Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 4
cô bé càng lớn càng xinh đẹp động lòng người

Năm nay cô công chúa sinh năm 2014 hiện tại đã bước sang tuổi thứ 8. Cô nhóc được nhận xét lớn phổng phao, nhan sắc và chiều cao đều nổi bật giữa đám đông, bằng đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ, mái tóc vàng óng, mới 8 tuổi Cadie đã được mọi người thương mến gọi là tiểu mỹ nhân. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 5
Mới 8 tuổi Cadie đã được mọi người thương mến gọi là tiểu mỹ nhân

Elly Trần chia sẻ Mộc Trà tuổi lên 8 rất ngoan ngoãn, bé đã xin phép mẹ và tự làm một băng đô hình chú mèo và muốn chụp hình để khoe các bạn học.

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 6
Elly Trần chia sẻ Mộc Trà tuổi lên 8 rất ngoan ngoãn

Trước đó, trong một bài trả lời báo chí, nữ diễn viên cho biết con gái Cadie hiện tại thiên về ngôn ngữ giống mẹ trong khi đó em trai thì thiên về các con số. Elly Trần không hướng con đi theo nghệ thuật giống mình, nhưng cô cũng biết con gái đủ lớn để nhận thức được sự nổi tiếng của mình trên mạng xã hội, cô hy vọng con được phát triển bình thường, làm được điều mà con muốn làm. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 7
Cadie hiện tại thiên về ngôn ngữ giống mẹ

Cadie cũng rất trưởng thành và hiểu chuyện, có mẹ bận rộn nên thường xuyên thất hứa với cô bé. Elly chia sẻ mỗi khi cô thực hiện đúng lời hứa dẫn các con đi chơi là Cadie lại vừa cảm ơn vừa tỏ thái độ nhắc nhở mẹ hay thất hứa khiến cô bật cười. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 8
Cadie cũng rất trưởng thành và hiểu chuyện

Elly Trần cũng không đặt áp lực lên các con, không yêu cầu các con là con của người nổi tiếng thì phải thành công hay học giỏi, phải hiểu biết hết mọi thứ. 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 9
Elly không áp đặt con bất cứ điều gì, miễn con vui vẻ và sống tốt là được

Cadie Mộc Trà sinh năm 2014, là con gái đầu lòng của Elly Trần, mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Khi cô bé chào đời, khán giả vô cùng bất ngờ bởi Elly Trần - hot girl đình đám thời điểm đó - sinh con trong lặng lẽ, không ai phát hiện cô đã mang thai. Với nhan sắc cực phẩm, Cadie Mộc Trà được kỳ vọng sẽ trở thành hot girl tương lai.

Một số hình ảnh của "thiên thần lai" Cadie Mộc Trà:

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 10
Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 11
Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 12
Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 13
Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời - Ảnh 14

 

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