Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông

Nuôi dạy con 11/10/2022 10:01

Con trai của Tim và Trương Quỳnh Anh có chiều cao nổi bật ở tuổi lên 8. Cậu nhóc được mẹ khen hiểu chuyện và biết chăm lo cho mẹ, mới 10 tuổi đã ra dáng một quý ông lịch lãm.

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim vẫn cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc cậu con trai chung tên là Cát An (nickname là Sushi). Nhóc tì vừa tròn 10 tuổi nhưng đã lớn phổng phao. Những hình ảnh gần đây của quý tử nhà Trương Quỳnh Anh càng khiến khán giả bất ngờ về chiều cao.

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 1
Trương Quỳnh Anh và con trai Sushi

Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ chuyện con trai đã biết quan tâm đến mẹ một cách đầy ngọt ngào, cô viết"Hôm qua mẹ lo làm việc đến 5h sáng nên dậy trễ, bạn kế bên ôm hôn mẹ rồi hỏi nhỏ: "Mẹ ăn sáng gì con book nha!". Ấm áp đáng yêu quá trời !!! Mẹ nói "hoyy" rồi quay qua ngủ tiếp!"

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 2
Nữ ca sĩ chia sẻ chuyện con trai đã biết quan tâm đến mẹ một cách đầy ngọt ngào

Được biết, con trai chung của Trương Quỳnh Anh và Tim vừa đón sinh nhật tuổi lên 10 vào cuối tháng 5 vừa qua. Nữ ca sĩ đã tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp dành tặng cho cậu quý tử. Cô rất vui mừng khi được ngắm nhìn con khôn lớn từng ngày. Trương Quỳnh Anh cho biết dù còn nhỏ khi bé Sushi đã là chỗ dựa vững chắc và rất biết quan tâm, yêu thương mẹ.

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 3
Nữ ca sĩ đã tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp dành tặng cho cậu quý tử

Bên dưới bình luận, nhiều người gửi lời khen ngợi cho cậu nhóc Sushi khi mới chỉ 10 tuổi nhưng rất ga lăng, ra dáng đàn ông trụ cột trong gia đình khi chăm sóc cho mẹ từ bữa ăn sáng. Khán giả vui mừng thay cho nữ ca sĩ vì có con trai hiểu chuyện, biết quan tâm chăm sóc mẹ, bù đắp những tổn thương, tủi thân khi làm mẹ đơn thân của cô. 

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 4
Sushi khi mới chỉ 10 tuổi nhưng rất ga lăng, ra dáng đàn ông trụ cột trong gia đình

Vừa qua khi mẹ đi nhận giải thưởng tại một sự kiện, chính Sushi là người hộ tống mẹ tới sự kiện, liên tục chỉnh váy cho mẹ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng vì cậu nhóc rất ga lăng, trông như một bản sao hoàn hảo của ba Tim. Khi con trai Tim diện những bộ quần áo chỉnh tề và đồng hành bên mẹ trông không khác nào một người đàn ông to lớn bảo vệ cho Trương Quỳnh Anh. 

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 5
Vừa qua khi mẹ đi nhận giải thưởng tại một sự kiện, chính Sushi là người hộ tống mẹ

Trương Quỳnh Anh luôn để cho con trai được phát triển tự do, thoải mái và không hề ép buộc bé phải làm theo những gì mẹ thích. Nữ ca sĩ chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn: "Tôi chưa từng ép con làm theo điều mình thích. Tôi luôn cố gắng để con thoải mái phát triển tự nhiên. Tôi chưa định hướng con phải theo nghệ thuật giống mình hay ràng buộc bé bất cứ điều gì. Sushi mới 10 tuổi nhưng khá tâm lý, trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi trong cuộc sống".

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 6
Trương Quỳnh Anh luôn để cho con trai được phát triển tự do, thoải mái và không hề ép buộc bé phải làm theo những gì mẹ thích

Dù thất bại trong hôn nhân nhưng Trương Quỳnh Anh luôn muốn xây dựng cho con một cuộc sống hạnh phúc, mong muốn con có thể thoải mái sáng tạo và thực hiện ước mơ của chính mình: "Con trai mê bóng đá, thích cầu thủ Cristiano Ronaldo hơn là ca hát hay diễn xuất nên tôi không ép con phải làm bất cứ điều gì mà mình thích. Sushi lớn lên và đam mê gì tôi cũng sẽ ủng hộ và giúp con hoàn thành ước mơ đó”.

Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông - Ảnh 7
Tim cũng rất thường xuyên gặp gỡ và đi chơi cùng con trai

Về bản thân Trương Quỳnh Anh, cô tự nhận bản thân đã rất vất vả trong hành trình làm mẹ đơn thân vì phải vừa làm mẹ vừa làm cha. Nhưng khi ngắm nhìn vóc dáng cao vượt trội của con trai Trương Quỳnh Anh có thể thấy, cả nữ ca sĩ và chồng cũ Tim đều cố gắng dành những điều tốt nhất cho sự phát triển của cậu quý tử. Hiện tại tuy đã ly hôn nhưng cả 2 vẫn thường xuyên gặp gỡ và đi ăn uống cùng nhau để cho Sushi cảm nhận được sự chăm sóc của bố mẹ. Trương Quỳnh Anh cũng cho biết thêm hiện tại cô chưa nghĩ đến việc đi thêm bước nữa mà chỉ muốn dành trọn thời gian chăm sóc Sushi. 

 

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời

Con gái Elly Trần 8 tuổi: vẫn xinh xắn xứng danh “em bé đẹp nhất showbiz” một thời

Hot girl Elly Trần đình đám một thời, sau khi lập gia đình và sinh con vẫn không giảm sức hút. Cô cùng chồng Tây có một bé gái và một bé trai xinh xắn, đáng yêu. Hot girl còn lập fanpage riêng cho hai con, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nuôi con con trai Trương Quỳnh Anh Bé Sushi Tim - Trương Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 24 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 24 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 24 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?