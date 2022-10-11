Trương Quỳnh Anh khoe con trai trưởng thành hiểu chuyện, ga lăng với mẹ như một quý ông

Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ chuyện con trai đã biết quan tâm đến mẹ một cách đầy ngọt ngào, cô viết"Hôm qua mẹ lo làm việc đến 5h sáng nên dậy trễ, bạn kế bên ôm hôn mẹ rồi hỏi nhỏ: "Mẹ ăn sáng gì con book nha!". Ấm áp đáng yêu quá trời !!! Mẹ nói "hoyy" rồi quay qua ngủ tiếp!"

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim vẫn cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc cậu con trai chung tên là Cát An (nickname là Sushi). Nhóc tì vừa tròn 10 tuổi nhưng đã lớn phổng phao. Những hình ảnh gần đây của quý tử nhà Trương Quỳnh Anh càng khiến khán giả bất ngờ về chiều cao.

Bên dưới bình luận, nhiều người gửi lời khen ngợi cho cậu nhóc Sushi khi mới chỉ 10 tuổi nhưng rất ga lăng, ra dáng đàn ông trụ cột trong gia đình khi chăm sóc cho mẹ từ bữa ăn sáng. Khán giả vui mừng thay cho nữ ca sĩ vì có con trai hiểu chuyện, biết quan tâm chăm sóc mẹ, bù đắp những tổn thương, tủi thân khi làm mẹ đơn thân của cô.

Được biết, con trai chung của Trương Quỳnh Anh và Tim vừa đón sinh nhật tuổi lên 10 vào cuối tháng 5 vừa qua. Nữ ca sĩ đã tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp dành tặng cho cậu quý tử. Cô rất vui mừng khi được ngắm nhìn con khôn lớn từng ngày. Trương Quỳnh Anh cho biết dù còn nhỏ khi bé Sushi đã là chỗ dựa vững chắc và rất biết quan tâm, yêu thương mẹ.

Sushi khi mới chỉ 10 tuổi nhưng rất ga lăng, ra dáng đàn ông trụ cột trong gia đình

Vừa qua khi mẹ đi nhận giải thưởng tại một sự kiện, chính Sushi là người hộ tống mẹ tới sự kiện, liên tục chỉnh váy cho mẹ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng vì cậu nhóc rất ga lăng, trông như một bản sao hoàn hảo của ba Tim. Khi con trai Tim diện những bộ quần áo chỉnh tề và đồng hành bên mẹ trông không khác nào một người đàn ông to lớn bảo vệ cho Trương Quỳnh Anh.

Vừa qua khi mẹ đi nhận giải thưởng tại một sự kiện, chính Sushi là người hộ tống mẹ

Trương Quỳnh Anh luôn để cho con trai được phát triển tự do, thoải mái và không hề ép buộc bé phải làm theo những gì mẹ thích. Nữ ca sĩ chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn: "Tôi chưa từng ép con làm theo điều mình thích. Tôi luôn cố gắng để con thoải mái phát triển tự nhiên. Tôi chưa định hướng con phải theo nghệ thuật giống mình hay ràng buộc bé bất cứ điều gì. Sushi mới 10 tuổi nhưng khá tâm lý, trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi trong cuộc sống".

Trương Quỳnh Anh luôn để cho con trai được phát triển tự do, thoải mái và không hề ép buộc bé phải làm theo những gì mẹ thích

Dù thất bại trong hôn nhân nhưng Trương Quỳnh Anh luôn muốn xây dựng cho con một cuộc sống hạnh phúc, mong muốn con có thể thoải mái sáng tạo và thực hiện ước mơ của chính mình: "Con trai mê bóng đá, thích cầu thủ Cristiano Ronaldo hơn là ca hát hay diễn xuất nên tôi không ép con phải làm bất cứ điều gì mà mình thích. Sushi lớn lên và đam mê gì tôi cũng sẽ ủng hộ và giúp con hoàn thành ước mơ đó”.

Tim cũng rất thường xuyên gặp gỡ và đi chơi cùng con trai

Về bản thân Trương Quỳnh Anh, cô tự nhận bản thân đã rất vất vả trong hành trình làm mẹ đơn thân vì phải vừa làm mẹ vừa làm cha. Nhưng khi ngắm nhìn vóc dáng cao vượt trội của con trai Trương Quỳnh Anh có thể thấy, cả nữ ca sĩ và chồng cũ Tim đều cố gắng dành những điều tốt nhất cho sự phát triển của cậu quý tử. Hiện tại tuy đã ly hôn nhưng cả 2 vẫn thường xuyên gặp gỡ và đi ăn uống cùng nhau để cho Sushi cảm nhận được sự chăm sóc của bố mẹ. Trương Quỳnh Anh cũng cho biết thêm hiện tại cô chưa nghĩ đến việc đi thêm bước nữa mà chỉ muốn dành trọn thời gian chăm sóc Sushi.