Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba

Nuôi dạy con 12/10/2022 07:12

Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ hình ảnh cận mặt của quý tử khiến fan thích thú.

Dù đã đón quý tử út đã được 3 tháng nhưng đến nay Lê Dương Bảo Lâm mới công khai diện mạo. Mới đây, trên story trang cá nhân của tiểu công chúa đầu lòng, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh ba thiên thần nhỏ đáng yêu. Bé Bảo Nhi và Bảo Ngọc quấn quýt, chơi đùa cùng em bé.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba - Ảnh 1
Trên story trang cá nhân của tiểu công chúa đầu lòng, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh ba thiên thần nhỏ đáng yêu

Trong ảnh, 2 bé Bảo Nhi - Bảo Ngọc ra dáng chị lớn trong nhà khi quấn quýt, chơi đùa cùng em trai. Đáng chú ý, nam diễn viên cũng để lộ hoàn toàn diện mạo của cậu út.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba - Ảnh 2
Bảo Nhi - Bảo Ngọc ra dáng chị lớn khi quấn quýt, chơi đùa cùng em trai - Dĩ Kha

Sau hơn 2 tháng giấu nhẹm hình ảnh con lên mạng xã hội, Dương Lâm Đồng Nai lần đầu công khai mặt con. Có thể thấy bé Dĩ Kha "trộm vía" rất bụ bẫm và đáng yêu. Đặc biệt, các đường nét trên khuôn mặt nhóc tỳ chuẩn “bản sao” của bố.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba - Ảnh 3
các đường nét trên khuôn mặt nhóc tỳ chuẩn “bản sao” của bố

Được biết bé Dĩ Kha chào đời ngày 3/8/2022 bằng phương pháp sinh mổ. Trong lễ đầy tháng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tiểu hoàng tử có lúm đồng tiền do cô xin vía từ Song Luân. 

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba - Ảnh 4
bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tiểu hoàng tử có lúm đồng tiền do cô xin vía từ Song Luân

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017. Trong 4 năm qua, cặp đôi đã chào đón 3 trái ngọt hôn nhân, là 2 ái nữ xinh xắn Bảo Nhi, Bảo Ngọc và quý tử vừa chào đời.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba - Ảnh 5
Quỳnh Quỳnh vừa sinh được vài tháng trong sự yêu thương chăm sóc từ chồng

Trước khi chào đón thành viên mới, nam diễn viên cũng cảm ơn bà xã vì đã luôn cố gắng, mạnh mẽ trong ca sinh nở., anh viết một tâm thư khá dài để cảm ơn sự hy sinh của Quỳnh Quỳnh cho anh và gia đình nhỏ này. 

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu công khai diện mạo quý tử: bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi giống hệt ba - Ảnh 6
Anh từng viết một tâm thư khá dài để cảm ơn sự hy sinh của Quỳnh Quỳnh cho anh và gia đình nhỏ này

Không chỉ có khiếu hài hước, nói chuyện duyên dáng, sự nghiệp thành công rực rỡ mà Lê Dương Bảo Lâm còn có một mái ấm hạnh phúc, đủ nếp đủ tẻ, có vợ hết sức chu đáo và tài giỏi. Nhiều người không khỏi ghen tị trước cuộc sống viên mãn của anh.

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